Hospital Caribbean Medical Center contuvo ataque cibernético detectado en sus sistemas

El Hospital Caribbean Medical Center, en Fajardo, informó que logró contener un ataque cibernético detectado en parte de sus sistemas de información, luego de activar sus protocolos internos de seguridad y respuesta.

En declaraciones escritas, la instalación médica explicó ayer, viernes, que la situación fue identificada por los sistemas de monitoreo institucionales, lo que permitió implantar medidas de contención y aislamiento de manera oportuna, con el apoyo de expertos externos en ciberseguridad.

Al presente, la red hospitalaria se encuentra operando con normalidad.

Como parte del proceso estándar en este tipo de eventos, se efectúa un análisis técnico para validar el alcance del incidente. El hospital indicó que notificó a las autoridades pertinentes y mantiene colaboración activa con los especialistas que apoyan la evaluación.

Mientras, como parte de las medidas correctivas, el hospital precisó que ha reforzado sus sistemas de monitoreo.

“La seguridad y la confianza de nuestros pacientes son fundamentales. Actuamos con inmediatez al detectar esta intrusión y estamos colaborando plenamente con las autoridades correspondientes mientras avanzamos en la investigación”, expresó Juan Borges, director de la Oficina de Cumplimiento.