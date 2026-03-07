Opinión
Hospital Caribbean Medical Center contuvo ataque cibernético detectado en sus sistemas

La instalación médica notificó a las autoridades pertinentes

7 de marzo de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como parte de las medidas correctivas, el hospital precisó que ha reforzado sus sistemas de monitoreo. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Hospital Caribbean Medical Center, en Fajardo, informó que logró contener un ataque cibernético detectado en parte de sus sistemas de información, luego de activar sus protocolos internos de seguridad y respuesta.

En declaraciones escritas, la instalación médica explicó ayer, viernes, que la situación fue identificada por los sistemas de monitoreo institucionales, lo que permitió implantar medidas de contención y aislamiento de manera oportuna, con el apoyo de expertos externos en ciberseguridad.

Al presente, la red hospitalaria se encuentra operando con normalidad.

Como parte del proceso estándar en este tipo de eventos, se efectúa un análisis técnico para validar el alcance del incidente. El hospital indicó que notificó a las autoridades pertinentes y mantiene colaboración activa con los especialistas que apoyan la evaluación.

Mientras, como parte de las medidas correctivas, el hospital precisó que ha reforzado sus sistemas de monitoreo.

“La seguridad y la confianza de nuestros pacientes son fundamentales. Actuamos con inmediatez al detectar esta intrusión y estamos colaborando plenamente con las autoridades correspondientes mientras avanzamos en la investigación”, expresó Juan Borges, director de la Oficina de Cumplimiento.

El sector salud se ha convertido en uno de los principales objetivos de incidentes tecnológicos a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos, se reportan anualmente cientos de brechas de datos que involucran millones de registros de pacientes. En Puerto Rico, múltiples instituciones del sector han enfrentado eventos similares en los últimos años.

Tags
HospitalesFajardoAtaques cibernéticosCiberataques
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
