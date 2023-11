En momentos en que Puerto Rico se encamina a cerrar el año con casi una veintena de feminicidios íntimos, la organización Hogar Ruth anunció este martes la apertura de un albergue transitorio que contará con cuatro apartamentos equipados para recibir a sobrevivientes de violencia de género.

Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth, detalló que la iniciativa fue subvencionada con una asignación de $465,000 del programa federal Emergency Solutions Grants (ESG).

“Esta unidad cuenta con cuatro apartamentos totalmente equipados y divididos”, indicó Flores. “Lo importante es que ninguna sobreviviente se quede esperando o con el miedo de ser asesinada por no saber a dónde van a llegar”, declaró.

La líder feminista explicó que una víctima puede estar 90 días en un albergue de emergencia, mientras que el nuevo, de carácter transitorio, permite extender la estadía hasta un año.

“Uno de los miedos más grandes es, ‘a dónde voy, qué va a pasar conmigo’. Sepan que hemos pensado en todas esas cosas y, por eso, se está inaugurando un espacio como este. Y también pensando en aquellas víctimas que tienen otras necesidades particulares de trabajo o estudio, y que quieren seguir con sus vidas, no las quieren detener ni tan siquiera un momento, y no tienen por qué detenerlas”, aseveró.

Cada apartamento individual en la estructura cuenta con una habitación, baño, sala, comedor y cocina, además de enseres como estufa y nevera. Las participantes podrán permanecer en el albergue junto a sus hijos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Agregó que esperan recibir, en diciembre, las primeras participantes en el espacio. El Nuevo Día no revela la ubicación del albergue por la seguridad de las víctimas.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, resaltó la necesidad de que este modelo de albergues transitorios –el primero de su tipo– abran en otras áreas de la isla, particularmente en la zona central, donde reconoció una “carencia de servicios”.

“La realidad es que, modelos como este, nosotros aspiraríamos a que no fueran necesarios. La realidad es que, mientras la situación de violencia continúe, tenemos que ir identificando espacios que, además de la seguridad física, propenda a la seguridad emocional, que la persona se sienta que puede recomenzar su vida libre de violencia”, resaltó la recién confirmada titular de Familia.

Sobre el perfil de las sobrevivientes que podrán beneficiarse del albergue transitorio, Flores comentó que el único aspecto que tomarán en consideración será el “nivel de peligro” de cada participante. En caso de un riesgo o amenaza de muerte “inminente”, la primera opción será el albergue de emergencia.

“Una es demasiado”

Según el Observatorio de Equidad de Género, al 14 de noviembre, se habían registrado 19 feminicidios íntimos, es decir, aquellas muertes violentas de mujeres y niñas a manos de una pareja o expareja íntima. Las víctimas tenían entre 24 y 66 años de edad.

Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth, y la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Estamos en un estado de emergencia constante, nosotros no hemos mermado ese estado de emergencia. Con mucha pena, tengo que decir que hemos tratado de articular esfuerzos, pero en unos sectores ha habido voluntad y en otros sectores no ha habido voluntad. Es una cuestión de implementación, porque contamos con las leyes, contamos con las medidas, con las agencias y con las organizaciones, pero, en la medida en que no podamos, desde los distintos entes –Policía, Justicia, Educación, Familia–, hacer unos esfuerzos que vengan con esa voluntad, no vamos a adelantar pasos”, puntualizó Flores.

Los años 2021 y 2022 cerraron con 15 feminicidios íntimos cada uno. En 2020 se registraron 18. El estado de emergencia por violencia de género se decretó en 2021.

Entre sus ocho programas de servicio, Hogar Ruth atendió, el año pasado, 6,849 personas, incluyendo a mujeres y sus hijas e hijos. Además, el albergue de emergencia puede servir a entre 269 y 325 víctimas en un año, “y eso es mucho”, señaló Flores.

“(El 2023) es uno de los años más relevantes en términos de asesinatos de mujeres que hemos vivido. Y creo que una (víctima) es demasiado. Yo viviría en un estado de emergencia aun con una, porque una es demasiado. Nadie debería morir a manos de su pareja, o nadie debería tener el miedo de llegar al lugar donde se supone que sea más seguro, que es su hogar, a pensar que ahí va a ser asesinada”, lamentó.