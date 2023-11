El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anticipó la aprobación -antes del cierre de la sesión legislativa este próximo 14 de noviembre- del proyecto de reforma contributiva, así como de la medida que otorga alzas salariales a los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia.

“Va a salir antes del 14 de noviembre”, aseguró Dalmau Santiago sobre la pieza legislativa que enmienda el Código de Rentas Internas y adelantó que la propuesta -aprobada en la Cámara- recibirá enmiendas que están siendo atendidas por la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por Juan Zaragoza.

El sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1839 provee un ajuste por inflación, reduce las tasas contributivas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), simplifica la contribución sobre ingresos de las corporaciones y elimina sus informes anuales.

Igualmente, extiende a contribuyentes residentes en Puerto Rico tratamientos preferenciales que al presente, solo reciben los llamados beneficiarios de la antigua Ley 22 de 2012 (ahora parte de la Ley 60 de 2019), uno de los puntos más controversiales durante la discusión de la medida en la sesión de la Cámara este martes.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó el impacto fiscal de la reforma en unos $600 millones.

Entre los ajustes contemplados está atender lenguaje que podría tener un impacto sobre los municipios al exigirles cambios en el sistema que utilizan para recobrar los recaudos a través del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). “Hay municipios que no tienen los recursos, así que me imagino que buscaremos un mecanismo para el que quiera hacerlo, no obligado, lo pueda hacer”, dijo el líder senatorial.

“No veo muchos cambios sustantivos”, adelantó.

Este martes, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, solicitó acción por parte del Senado. “No vemos urgencia de parte de la delegación del Partido Popular en este asunto. Si no se aprueba en esta sesión, la reforma no podría entrar en vigor para este año contributivo que culmina el 31 de diciembre. El PPD (Partido Popular Democrático) está jugando con darle un alivio contributivo a nuestra gente y a nuestras pequeñas y medianas empresas”, advirtió.

Alza salarial a fiscales

Sobre el Proyecto de la Cámara 1848 que concedería alzas salariales a los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia, Dalmau Santiago dijo que impartió instrucciones para que se solicitaran memoriales explicativos y se prepare un informe sobre la medida. “Vamos a tratar de aprobarlo antes del jueves. Ese es mi compromiso”, manifestó.

El Senado sesiona mañana, miércoles, a las 2:00 p.m. “Estamos a favor del aumento pero, ¿de dónde sale el dinero? Distinto al (proyecto) de los jueces, que tiene un dinero asignado aprobado por la Junta (de Supervisión Fiscal), este no lo tiene”, indicó el senador.

La medida, en resumen, restituiría los porcentajes del salario de los fiscales auxiliares anteriores (98% para los fiscales auxiliares IV, 95% para los fiscales auxiliares III, 90% para los fiscales auxiliares II y 80% para los fiscales I). En el caso de los fiscales de distrito, la propuesta aumentaría en un 15% el salario base de $107,000.

En diciembre pasado, el gobernador Pedro Pierluisi firmó un proyecto de ley que incrementó el salario para los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. Sin embargo, miembros del Ministerio Público expresaron insatisfacción con la iniciativa porque el aumento resultó “ínfimo”. Para la mayoría de los fiscales, el alza otorgada rondó en los $104 quincenales.

Como resultado de esa insatisfacción, el P de la C 1848 fue creado y avalado en la Cámara de Representantes de forma unánime.