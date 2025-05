“El RFP no excluía la producción de energía mediante fuentes renovables. Lo que sí (es clave) es que no vamos a permitir ningún proyecto que introduzca algún tipo de complicación a la operación del sistema eléctrico. Para que eso no ocurra con sistemas de energía renovable, tienen que contar con la capacidad adecuada de baterías y resiliencia para que, además de ayudar al sistema (eléctrico) cuando estén produciendo, cuando no estén produciendo energía no ocasionen un inconveniente. No tengo ningún tipo de inconveniente con esa resolución (porque) es la dirección en la que vamos”, afirmó Colón, en entrevista con El Nuevo Día.