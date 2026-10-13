“Juntos podemos lograr mucho más”: Gongo Fishing pide unión entre cazadores en Puerto Rico
El creador de contenido exhortó a dejar atrás las rivalidades y los comentarios negativos
13 de octubre de 2026 - 1:54 PM
13 de octubre de 2026 - 1:54 PM
El creador de contenido José Morales Berríos, mejor conocido en las redes sociales como Gongo Fishing, hizo un llamado a la unión entre las personas que se dedican a capturar caimanes, serpientes y especies invasoras en Puerto Rico, ante el aumento en esta actividad y las rivalidades que pueden afectar la colaboración.
“Yo no soy de hacer este tipo de videos ni de crear controversias, pero lo que estoy viendo en las redes sociales no me está gustando. Yo les voy a dar mi opinión. Esto de cazar serpientes, caimanes y especies invasoras, no es una competencia. Tenemos que unirnos un poquito más y dejar de crear controversia”, dijo.
En una publicación en sus redes sociales acompañada de un video que rápidamente se tornó viral, Morales Berríos exhortó a quienes se dedican a la captura de estos reptiles a compartir conocimientos, orientarse mutuamente y dejar a un lado los comentarios negativos, las enemistades y los reportes de páginas que, según aseguró, no ayudan.
“Compartan urgente. Bueno, mi gente, el motivo de este mensaje es que he visto cómo sigue creciendo el número de cazadores en Puerto Rico, y me encantaría que trabajáramos en equipo, apoyándonos en vez de tirarnos la mala o ponernos el pie. Los comentarios negativos, las enemistades y los reportes de páginas no nos ayudan. Tampoco hace falta competir por quién captura más o quién sabe más”, indicó Morales Berríos en su mensaje.
Asimismo, agradeció a quienes lo llaman, le piden consejos y confían en su trabajo, y reiteró su llamado a mantenerse unidos y seguir trabajando por Puerto Rico.
“Compartamos lo que sabemos y, si alguien necesita mejorar, orientemos con respeto. Hay días en que hago seis o siete remociones y no publico nada. Porque el compromiso con nuestro ecosistema va mucho más allá de una cámara. Si el único propósito es generar contenido, toca recordar por qué hacemos esto: por el bienestar de Puerto Rico. Cada uno de ustedes es importante para nuestra isla y podemos seguir aportando, pero créanme juntos podemos lograr mucho más”, concluyó Morales Berríos.
Gongo Fishing es conocido por sus publicaciones sobre la captura de reptiles y otras especies exóticas. Su actividad se desarrolla en un contexto en el que las autoridades y personas dedicadas al manejo de fauna han expresado preocupación por la presencia de especies invasoras.
De hecho, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, confirmó en septiembre que expidió un permiso a una empresa con experiencia en Estados Unidos para desarrollar una operación dedicada al manejo de pitones reticuladas, caimanes y otras especies exóticas invasoras en la isla.
Durante una entrevista en el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día, añadió que el proyecto, sin embargo, todavía depende de que la compañía -que no ha sido identificada- consiga el financiamiento. Agregó que la empresa se encargaría del procesamiento y exportación de las pieles y las carnes de estas especies para su eventual exportación.
“Ese permiso se dio”, dijo. “Es una empresa de la Florida, si no me equivoco. Está en el proceso de financiamiento. Obviamente, pues para hacer negocios hace falta el dinero. Es una empresa que lo ha hecho en los Estados Unidos. Vimos el récord que tenía y ya está autorizado, sujeto a su financiamiento”, puntualizó Quiles.
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