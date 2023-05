Un grupo de residentes, entre ellos adultos mayores y pacientes con condiciones crónicas, esperó ayer varias horas para poder regresar a sus hogares, situación que ocurre en medio de denuncias consistentes de que el sistema de lanchas de HMS Ferries no asegura los boletos de los vecinos viequenses.

El sacerdote José Ángel Díaz Martínez de la Iglesia Episcopal Todos los Santos, en Vieques, tenía que salir ayer, viernes, de la isla municipio a las 10:00 a.m. Esa misma mañana pidió un boleto (Vieques-Ceiba), pero el empleado en turno le respondió que no tendrían taquillas para regresar, que solo había de ida.

“(En la boletería) me dijeron: ‘Tengo el de ida a Ceiba, pero no tengo el de regreso’. Y les digo: ‘Tengo que regresar porque vivo en Vieques y ¿dónde voy a dormir?’”, contó en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El residente viequense tomó el ferry porque le indicaron que verificara en el otro terminal, pero cuando llegó a Ceiba se topó con otro inconveniente. “Me dijeron que no había boletos para ninguna hora”.

PUBLICIDAD

“Se supone que para residentes y trabajadores haya una reserva de boletos, que se deben vender una hora antes de cuando abren las ventanillas”, dijo sobre su defensa a la negativa de concederle un espacio para regresar a su hogar.

Después de hablar con varios empleados de HMS, le lograron dar un boleto para las 8:00 p.m. “Tuve que esperar allí cinco horas para tomar el ferry en la noche para poder regresar”, señaló.

De haberse quedado varado en el terminal de Ceiba, no tendría dónde dormir lo que le provocó angustia y molestía como muchos otros residentes que también esperaron por horas a que les dieran boletos.

Otros problemas en la Isla Nena que denuncian son el acceso a los ferries de carga y el precio de estacionamiento en Ceiba. Los residentes señalaron que el estacionamiento cerca del Terminal de Ceiba ha aumentado la tarifa por día a $20.00.

Por su parte, Enid Encarnación fue en la lancha de las 6:00 a.m. de Vieques a Ceiba, pero el único boleto disponible para regresar después de su cita médica era para las 8:00 p.m.

“Cómo ellos pretenden que se cambien las citas cuando hay personas que llevan esperando cuatro a cinco meses para conseguirla. Cuando la consiguen, le dicen (los de HMS) que tienen que ordenar los boletos con anticipación. Hay personas distantes de Isabel II, que es el pueblo, y no tienen transportación pues no va a ir a allí, hasta su salida”, reiteró.

La líder comunitaria Elda Guadalupe Carrasquillo denunció la falta de un servicio digno para sus comunidades. “HMS tiene una prioridad, pero no es servir a los residentes, como todo negocio privado es lucrarse. Y esto sucede a cuesta de la calidad de vida de las y los viequenses. ¿Cuáles son las repercusiones que esto tiene en el estado emocional de nuestra gente? Esto es cuestión de derechos humanos, no de negocio”, expresó la también maestra en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

En entrevista con El Nuevo Día, al alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, aludió ayer, viernes, a la negativa de HMS Ferries a permitir que los pasajeros “stand-by” –esperando en el muelle– compren boletos cuando una lancha, pese a estar vendida completamente, queda con asientos vacíos.

La residente Kathy Gannett también comentó que en muchas ocasiones, residentes llegan a la ventanilla en Ceiba y la administración de HMS les indica que no hay espacio en el próximo viaje.

“A veces, después de pedir hablar con un supervisor, obtienen el boleto y montan la lancha para ver docenas de asientos vacíos. Eso me pasó”, aseguró.

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, rechazó las denuncias de los residentes el pasado jueves. “No creo que el servicio o la operación sea peor. Al contrario, porque tienen más servicio de lo que había antes. Los itinerarios se supone que, según el contrato, se reduzcan a cinco viajes por isla, pero, en este momento, tienen nueve viajes por isla”, dijo en entrevista telefónica con este diario al reconer que esos viajes adicionales implican mayores gastos para el gobierno.

Menéndez también confirmó que estarán investigando las denuncias de “asientos vacíos”.

“Hay pacientes de cáncer que tiene que ir a Isla Grande a tomar sus quimioterapias. Llegan al muelle de Ceiba, después de su tratamiento, y tienen que esperar hasta siete horas”, lamentó, por su parte, Gannet.

La residente viequense también ha visto los efectos de la falta de boletos en el turismo ya que es propietaria de una casa de huéspedes. Cuando haces sus reservaciones, les informa a los turistas que si no pueden conseguir un boleto en línea, tienen que buscar quedarse otra noche porque “no hay garantía”.

PUBLICIDAD

“Uno de mis huéspedes fue a las 11:00 a.m. ayer (viernes) a buscar un boleto, y no había hasta las 5:00 a.m. de hoy (sábado). Él tuvo que pagar la noche”, compartió.