Las cinco del fin semana: desde el presunto asesino de Charlie Kirk a la derrota de Canelo Álvarez

La información que se reveló por las autoridades sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, la nueva tienda “pop-up” de joyería y trajes de baño en Puerto Rico de la empresaria Gabriela Berlingeri y las tierras de Vega Baja que fueron adquiridas y consiguientemente donadas por un inversionista puertorriqueño son solo algunas de las notas más leídas del fin de semana.

A continuación puedes conocer las notas más leídas del fin de semana:

Estos son los colores y símbolos que representan a los 78 municipios de Puerto Rico.

Estos son los colores y símbolos que representan a los 78 municipios de Puerto Rico.

Las autoridades federales lograron el arresto de un hombre de 22 años sospechoso principal en el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah.

El individuo se llama Tyler Robinson y fue reportado por su padre quien lo logró identificar luego de publicadas las fotos recopiladas por cámaras de seguridad por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

“Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años”, expresó el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Las autoridades federales lograron el arresto de un hombre de 22 años sospechoso principal en el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah.

El individuo se llama Tyler Robinson y fue reportado por su padre quien lo logró identificar luego de publicadas las fotos recopiladas por cámaras de seguridad por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

"Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años", expresó el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Desde su fundación en 2020, Diciembre Veintinueve ha sido más que una marca de joyería: se trata de un proyecto íntimo, cargado de memorias y símbolos que representan la identidad de su creadora, Gabriela Berlingeri.

Magacín conversó con la diseñadora puertorriqueña mientras celebraba un nuevo logro: su primer pop-up en Puerto Rico, un espacio que reunió su colección de joyería y presentó de manera oficial la expansión de la marca hacia el diseño de trajes de baño con su línea D29 Swim.

“Es algo que la gente lleva pidiéndome hace mucho tiempo… hacer un pop-up para mí es algo bien gratificante, porque la gente tiene la oportunidad de ver las piezas, conectar e interactuar con ellas, y quizás conmigo o nuestro equipo de trabajo. El primero tenía que ser en Puerto Rico”, indicó sobre su primer pop-up, que se lleva a cabo el 12 y 13 de septiembre en Atelier Emilio Olabarrieta, ubicado en Santurce.

1 / 14 | De las joyas al mar: Gabriela Berlingeri expande Diciembre Veintinueve. Gabriela Berlingeri celebra su primer "pop-up" este fin de semana. - Suministrada/Alejandro Portuondo Mir (ENDMARKS) 1 / 14 De las joyas al mar: Gabriela Berlingeri expande Diciembre Veintinueve Gabriela Berlingeri celebra su primer "pop-up" este fin de semana. Suministrada/Alejandro Portuondo Mir (ENDMARKS) Compartir

Al descubrir su valor arqueológico y natural, el inversionista puertorriqueño Jorge Contreras Piedrahita decidió “cancelar todos los planes” de construir un complejo turístico y residencial en la finca Playa Hermosa de Vega Baja para donar las 400 cuerdas al Fideicomiso de Conservación.

“Decidimos que, de verdad, esto es para preservarlo y para investigar mejor nuestros orígenes”, expresó Contreras a En pies cuadrados.

Valoradas en $26.86 millones, 11 de las 26 propiedades incluidas en la escritura suscrita el pasado 27 de agosto colindan con playa, mangles o el caño Yeguada, parte de la Reserva Natural Pantano Cibuco, según el análisis realizado por este medio.

Canelo Álvarez no había estado sin cinturón desde 2015. Pero después de perder el sábado con Terence Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano, Álvarez (63-3-2. 39 nocauts) se encuentra sin un título por primera vez en diez años.

Crawford (42-0, 31 KO’s) fue magistral en todo lo que hizo, dominando el combate de 12 asaltos frente a una asistencia récord de 70,482 fanáticos dentro del Allegiant Stadium. Álvarez, por su parte, no se vio como el luchador dominante que ha sido durante la mayor parte de una carrera de casi 20 años.

“Ya sabíamos que Crawford es un gran peleador y yo hice lo que se suponía que debía hacer”, dijo Álvarez. “Intenté de todas las maneras, y entrené muy duro. Él merece todo el crédito. Hice mi mejor esfuerzo esta noche, y simplemente no pude descifrar el estilo”.