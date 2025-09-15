Opinión
Feriados
15 de septiembre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las cinco del fin semana: desde el presunto asesino de Charlie Kirk a la derrota de Canelo Álvarez

Entre la audiencia de El Nuevo Día también resaltó la nueva tienda de moda de la empresaria Gabriela Berlingeri

15 de septiembre de 2025 - 11:07 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Tyler Robinson es el sospechoso principal en el asesinato de Charlie Kirk en Utah. (The Associated Press)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La información que se reveló por las autoridades sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, la nueva tienda “pop-up” de joyería y trajes de baño en Puerto Rico de la empresaria Gabriela Berlingeri y las tierras de Vega Baja que fueron adquiridas y consiguientemente donadas por un inversionista puertorriqueño son solo algunas de las notas más leídas del fin de semana.

A continuación puedes conocer las notas más leídas del fin de semana:

¿Conoces la bandera de tu pueblo?: los 78 símbolos que representan a los municipios

Estos son los colores y símbolos que representan a los 78 municipios de Puerto Rico.

Bandera de Adjuntas.Bandera de Aguada.Bandera de Yauco.
1 / 78 | ¿Conoces la bandera de tu pueblo?: los 78 símbolos que representan a los municipios. Bandera de Adjuntas. - Wiki Comm

¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?

Las autoridades federales lograron el arresto de un hombre de 22 años sospechoso principal en el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah.

El individuo se llama Tyler Robinson y fue reportado por su padre quien lo logró identificar luego de publicadas las fotos recopiladas por cámaras de seguridad por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

“Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años”, expresó el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

“El primero tenía que ser en Puerto Rico”: Gabriela Berlingeri celebra nuevo paso con su línea de joyería y trajes de baño

Desde su fundación en 2020, Diciembre Veintinueve ha sido más que una marca de joyería: se trata de un proyecto íntimo, cargado de memorias y símbolos que representan la identidad de su creadora, Gabriela Berlingeri.

Magacín conversó con la diseñadora puertorriqueña mientras celebraba un nuevo logro: su primer pop-up en Puerto Rico, un espacio que reunió su colección de joyería y presentó de manera oficial la expansión de la marca hacia el diseño de trajes de baño con su línea D29 Swim.

“Es algo que la gente lleva pidiéndome hace mucho tiempo… hacer un pop-up para mí es algo bien gratificante, porque la gente tiene la oportunidad de ver las piezas, conectar e interactuar con ellas, y quizás conmigo o nuestro equipo de trabajo. El primero tenía que ser en Puerto Rico”, indicó sobre su primer pop-up, que se lleva a cabo el 12 y 13 de septiembre en Atelier Emilio Olabarrieta, ubicado en Santurce.

Gabriela Berlingeri celebra su primer "pop-up" este fin de semana. Se lleva a cabo el 12 y 13 de septiembre en Atelier Emilio Olabarrieta, ubicado en Santurce. En la foto, Olabarrieta junto a Berlingeri. Joyería de Diciembre Veintinueve.
1 / 14 | De las joyas al mar: Gabriela Berlingeri expande Diciembre Veintinueve. Gabriela Berlingeri celebra su primer "pop-up" este fin de semana. - Suministrada/Alejandro Portuondo Mir (ENDMARKS)

Empresario boricua dona terrenos costeros de Vega Baja valorados en $26.86 millones

Al descubrir su valor arqueológico y natural, el inversionista puertorriqueño Jorge Contreras Piedrahita decidió “cancelar todos los planes” de construir un complejo turístico y residencial en la finca Playa Hermosa de Vega Baja para donar las 400 cuerdas al Fideicomiso de Conservación.

“Decidimos que, de verdad, esto es para preservarlo y para investigar mejor nuestros orígenes”, expresó Contreras a En pies cuadrados.

Valoradas en $26.86 millones, 11 de las 26 propiedades incluidas en la escritura suscrita el pasado 27 de agosto colindan con playa, mangles o el caño Yeguada, parte de la Reserva Natural Pantano Cibuco, según el análisis realizado por este medio.

El combate en fotos: “Canelo” Álvarez cae por decisión unánime ante Terence Crawford

Canelo Álvarez no había estado sin cinturón desde 2015. Pero después de perder el sábado con Terence Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano, Álvarez (63-3-2. 39 nocauts) se encuentra sin un título por primera vez en diez años.

Crawford (42-0, 31 KO’s) fue magistral en todo lo que hizo, dominando el combate de 12 asaltos frente a una asistencia récord de 70,482 fanáticos dentro del Allegiant Stadium. Álvarez, por su parte, no se vio como el luchador dominante que ha sido durante la mayor parte de una carrera de casi 20 años.

“Ya sabíamos que Crawford es un gran peleador y yo hice lo que se suponía que debía hacer”, dijo Álvarez. “Intenté de todas las maneras, y entrené muy duro. Él merece todo el crédito. Hice mi mejor esfuerzo esta noche, y simplemente no pude descifrar el estilo”.

El boxeador estadounidense Terence Crawford (derecha) se convirtió en el nuevo campeón indiscutido supermediano al vencer al púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. En la foto, se ve el momento en que le conecta un derechazo durante el combate en Las Vegas.Saúl “Canelo” Álvarez, aquí cuando caminaba hacia el ring antes de su pelea, había tenido una correa de campeón de forma ininterrumpida por los pasados 10 años.Terence Crawford, al centro, levanta el brazo tras derrotar a Saúl "Canelo" Álvarez por decisión unánime.
1 / 20 | El combate en fotos: "Canelo" Álvarez cae por decisión unánime ante Terence Crawford. El boxeador estadounidense Terence Crawford (derecha) se convirtió en el nuevo campeón indiscutido supermediano al vencer al púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. En la foto, se ve el momento en que le conecta un derechazo durante el combate en Las Vegas. - Agencia EFE
Charlie Kirk, Gabriela Berlingeri, Canelo Álvarez, Vega Baja
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
