NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las más leídas del fin de semana: los precios en La Feria y las muertes de “El Amolao” y “Papo” Rosario

También hubo interés en el delicado estado de salud del comunicador Alex Delgado

15 de diciembre de 2025 - 9:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comunicado Alex Delgado se encuentra en delicado estado de salud. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Sin duda, fue un fin de semana marcado por noticias que sorprendieron al país, entre ellas las muertes de dos reconocidas figuras puertorriqueñas: el exalcalde de Cataño, Edwin “El Amolao” Rivera Sierra, y el exvocalista de El Gran Combo de Puerto Rico, Luis Antonio “Papo” Rosario, así como las novedades sobre el delicado estado de salud del comunicador de TeleOnce, Alex Delgado.

RELACIONADAS

No obstante, otros temas que también generaron interés entre los lectores de El Nuevo Día fueron la rebaja en los precios de los boletos de entrada a La Feria y la controvertible salida del director de Miss Universe.

Aquí te damos un resumen de lo más visto estos pasados días:

La Feria The Park anuncia que baja los precios de los boletos de entrada

Famma Events, productores de La Feria The Park, anunciaron que en respuesta al pedido de la ciudadanía, modificaron los precios de entrada a la misma escala del año pasado.

Esta decisión se tomó después de escuchar a muchos de los visitantes que expresaron su preocupación por el aumento de precios.

A partir de ahora, los adultos podrán disfrutar de todas las atracciones, incluyendo el circo, el tren y el parque navideño, por solamente $34.87. Los niños también tendrán acceso a más de 20 atracciones especiales para ellos por solo $25.

En estado delicado Alex Delgado

Un diagnóstico médico tiene el potencial de transformar la existencia de una persona, pero no necesariamente extingue su fe. Así lo ha evidenciado el periodista Alex Delgado desde su diagnóstico de cáncer a principios de 2025.

El viernes, sin embargo, sus compañeros de “Jugando Pelota Dura”, de TeleOnce, clamaron en favor de su salud. Uno de los hijos del comunicador, Julián, también estuvo presente.

“Estoy muy agradecido con todas las personas, todas las iglesias que han estado orando todo este tiempo tan difícil”, dijo antes de hacer dos llamados.

Director de Miss Universe deja el cargo en medio de denuncias contra dueños de la empresa

El director ejecutivo de Miss Universe, el guatemalteco Mario Búcaro, ha finalizado su trabajo en la compañía, a la que entró en enero de 2024, en medio de las acusaciones y los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la organización Miss Universe (MUO, en inglés) anunció que Búcaro, excanciller de Guatemala, “ha concluido su mandato” -que duró mes y medio como director ejecutivo- y aseguró que la empresa atraviesa “un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada”.

La beldad boricua fue recibida por los boricuas que la proclamaron como “la verdadera Miss Universe”.La beldad boricua fue recibida por los boricuas que la proclamaron como “la verdadera Miss Universe”. La beldad boricua fue recibida por los boricuas que la proclamaron como “la verdadera Miss Universe”.
1 / 23 | FOTOS: Zashely Alicea regresa a casa tras darlo todo en Miss Universe. La beldad boricua fue recibida por los boricuas que la proclamaron como “la verdadera Miss Universe”. - Xavier Araújo

“Próximamente se anunciará formalmente la persona que asumirá el cargo (de director ejecutivo)”, añade el escrito, firmado por Rocha, presidente y dueño del 50% de las acciones de la compañía.

Muere el salsero Papo Rosario, exintegrante de El Gran Combo

El cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció en la mañana del viernes, luego de una larga enfermedad.

La información fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial del arista. “Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresaron en sus cuenta de Facebook e Instagram.

Papo Rosario se integró a El Gran Combo de Puerto Rico en el 1980.El 14 de agosto del 1988 el salsero participó de una actividad para recaudar fondos para el cantante Héctor LavoeLuis “Papo” Rosario.
1 / 14 | Momentos importantes de Papo Rosario en El Gran Combo de Puerto Rico. Papo Rosario se integró a El Gran Combo de Puerto Rico en el 1980. - El Nuevo Día

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia”. El mensaje fue firmado por su esposa Enie, hijos y familiares.

Fallece Edwin Rivera Sierra “El Amolao”, exalcalde de Cataño

Edwin Rivera Sierra, mejor conocido como “El Amolao”, un líder visionario que dejó una huella profunda en el municipio de Cataño durante su trayectoria como alcalde, falleció este viernes a los 76 años.

La información fue confirmada esta mañana por el actual alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, quien compartió una publicación en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de Rivera Sierra.

Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento.El busto, ubicado en el malecón que lleva su nombre, fue rodeado de rosas y claveles blancos, mientras los presentes compartían recuerdos de su gestión y personalidad. La administración intentará que la plaza pública de Cataño, que está bajo remodelación y fue construida en el término de Rivera Sierra, lleve su nombre. Vasallo Alicea, además, decretó cinco días de duelo por la muerte de Rivera Sierra. Antes de fallecer, Rivera Sierra solicitó ser cremado.
1 / 21 | Recuerdan en una ceremonia privada al exalcalde de Cataño Edwin Rivera Sierra, “El Amolao” . Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento. - Itzel Rivera

“Hoy Cataño está de luto. Falleció un verdadero general y un hombre visionario. Será recordado como el mejor alcalde de nuestro pueblo. Ninguno como él”, dijo.

Tags
Breaking NewsLa Feria The ParkCatañoJulio Alicea VasalloAlex DelgadoCáncerEl Gran ComboEl Gran Combo de Puerto RicoMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
