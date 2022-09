Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Cerca de un millón de abonados permanecían el jueves sin servicio eléctrico, a cuatro días del paso del huracán Fiona, en una jornada en la que, incluso, el total de clientes energizados se redujo respecto al informe que produjo LUMA Energy en horas de la mañana.

En el caso del agua, si bien la proporción de clientes con servicio había incrementado de 59% a 73% en un periodo de 24 horas, crecía la preocupación ante la dependencia de generadores de emergencia –provistos en muchos casos por municipios– para operar los equipos e instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como ante la potencial escasez de diésel.

Al cierre de esta edición, el estimado más actualizado de abonados con servicio provisto por LUMA Energy ascendía a 475,000, un 32% de los 1,468,223 clientes de la red. Esa cantidad, a su vez, representaba 20,000 por debajo de los 495,000 que se informaron a las 6:00 a.m. en el Puerto Rico Emergency Portal System.

“La carga crítica demanda mucha energía en comparación a una casa. Si entro (a servicio) un hospital, es solo un cliente, no son miles. Pero entró el equivalente de poner 10,000 casas, por decir un número”, dijo el director de Proyectos Renovables de LUMA, Daniel Hernández, al ofrecer una posible explicación en la reducción de consumidores con luz.

En la rueda de prensa diaria del gobierno, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, señaló que desde anoche, si todas las pruebas de campo salían bien, sería posible comenzar a energizar unidades de las cogeneradoras EcoEléctrica y AES, así como de las centrales de Costa Sur y Aguirre, lo que permitiría duplicar la capacidad de generación actual. La posibilidad de encender plantas de generación está directamente atada a la disponibilidad de líneas de transmisión que permitan llevar la energía a las subestaciones de distribución.

Sin embargo, este medio supo que la Unidad de Operaciones Aéreas de LUMA Energy no ha podido realizar los vuelos de reconocimiento del sistema de transmisión y distribución de energía debido a que, al momento, pese a contar con las cuatro naves que pertenecían a la AEE, carece de un jefe de pilotos, requisito de la Administración Federal de Aviación. La información contradice directamente las expresiones públicas del gerente de Seguridad Pública de LUMA, Ábner Gómez, quien había dicho que el consorcio habría sobrevolado las líneas de transmisión como parte de las inspecciones luego del huracán Fiona.

Ante la incapacidad para realizar los vuelos, LUMA contrató a la empresa Master Link, con sede en Barceloneta, para inspeccionar las líneas, información que reveló el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

“Creo que -en este momento- dado que estamos atendiendo, respondiendo a esta emergencia y recuperándonos por el embate de la tormenta, no es momento de estar con ese tipo de acusaciones. Es momento de que me resuelvan, de que me trabajen en equipo”, respondió el jueves el gobernador Pedro Pierluisi al ser confrontado con la información.

El mandatario, en un recorrido por Aguas Buenas, reiteró a la prensa que “no estoy satisfecho” con la cifra de abonados que había recuperado el servicio, y volvió a hacer un llamado a que se devolviera la luz a “gran parte de la población” en el corto plazo.

Hoy, cientos de exceladores de la AEE ofrecerán una conferencia de prensa frente a las oficinas de LUMA, en Santurce, para denunciar que han hecho acercamientos infructuosos al gobierno para que les permita colaborar en la reparación de la red.

En precario el servicio de agua

En tanto, la cantidad de clientes sin agua en sus residencias o negocios se había reducido en un día de cerca de 523,000 a 359,000, pero la AAA aún batallaba con la falta de energía eléctrica en el 35% de sus instalaciones, detalló la presidenta ejecutiva Doriel Pagán en la conferencia de prensa del gobierno. Otro 25% de las facilidades operaba con generadores de emergencia, mientras que el restante 40% tenía energía provista por la red central.

Pagán dijo a El Nuevo Día, el miércoles, que la AAA aguarda por la respuesta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a una solicitud de aproximadamente 100 generadores.

“Increíblemente, a cinco años (del huracán) María, un problema que se identificó, relacionado a los sistemas de bombeo, que necesitaban generadores, no han podido conseguirlos”, dijo Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, municipio en donde unos seis barrios carecían totalmente del servicio.

San Sebastián, según indicó Jiménez, había provisto tres generadores –así como el combustible– para operar los sistemas de bombeo de la AAA en el pueblo mientras que la corporación pública utilizaba cuatro generadores propios.

La situación se repetía en pueblos sureños como Guánica y Yauco, ubicados en la zona donde más daños produjo Fiona.

“Nosotros dotamos a la AAA de nueve generadores para bombas de relevo. Entraron en funciones y ellos lamentablemente no han podido coordinar eficientemente el suplido de diésel. Se han quedado sin diésel. Nosotros, tan pronto nos enteramos, volvemos y echamos diésel, no tenemos problema con eso. Además, la planta principal (de Yauco), de Loma Bonita, que tiene sobre 10,000 abonados, anoche (miércoles) el ‘board’ de su generador se dañó y después que habíamos logrado restablecer esa cantidad de abonados, puede ser que en las próximas horas tengamos ese fallo nuevamente”, subrayó el alcalde yaucano, Ángel Luis Torres.

Tanto Torres como Jiménez explicaron a este diario que, a través de suplidores privados, sus respectivos municipios cuentan con abastos de diésel para una semana.

“En la mañana de hoy (jueves) hubo sobre tres gasolineras que estaban cerradas porque no tenían abastos. Nosotros sí teníamos porque el municipio tiene su propio tanque y habíamos coordinado y de ahí estamos asistiendo a Acueductos y a nuestros equipos pesados. […] Nosotros tenemos un contrato directamente con el suplidor. (Jueves) volvimos a llenar los tanques así que tenemos para una semana adicional”, dijo Torres.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, advirtió que la falta del servicio de agua también ha sido un reto mayor en los centros de salud, aunque comentó que estas instalaciones tienen cisternas para casos de emergencia. “En las áreas más afectadas el reto continúa”, dijo.

Las reporteras Gloria Ruiz Kuilan y Marga Parés Arroyo colaboraron en esta historia.