Revisión de contratos con cláusulas de emergencias, herramientas internas para identificar daños y enviar brigadas más rápidamente, entre otras acciones, forman parte del plan para la temporada de huracanes de LUMA Energy, detalló este martes Juan Rodríguez Rivera, vicepresidente de programas de capital del consorcio, ante la discusión que ha desatado la tormenta tropical Bret en la isla.

“Estamos preparados desde el 1 junio. Terminamos todos los preparativos pre temporada de huracanes, eso incluye entrenamientos de sobre 26 mil horas a nuestros empleados para prepararse en caso de activarse por una emergencia”, aseguró Rodríguez Rivera en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

De acuerdo con el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), a las 5:00 p.m., Puerto Rico queda, por el momento, fuera del cono de incertidumbre en la trayectoria de la tormenta Bret. NHC coloca el fenómeno atmosférico pasando más alejado de la costa sur de Puerto Rico, entre viernes y sábado de esta semana.

Ante la posibilidad del paso de un fenómeno, Rodríguez Rivera indicó que han seguido protocolos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), como el Incident Command System, que es un sistema nacional para el manejo de desastres.

“Hemos hecho ejercicios de mesa en salones simulando la llegada de huracán, previo al huracán, pos huracán con diversas agencias estatales y federales, COR3, FEMA, Negociado de Manejos de Emergencias, entre otras”, detalló.

Además, compartió que han establecido contratos que establecen unas cláusulas de emergencia.

“De ser necesario, activamos muchos contratistas para reforzar la mano de obra y los equipos que tenemos. Hemos hecho un inventario de materiales que sobrepasan los $178 millones en nuestros almacenes para responder en caso de cualquier emergencia”, dijo.

Rodríguez Rivera también comentó que revisaron todos los contratos para asegurarse de que contaban con toda la mano de obra disponible, con acuerdos de colaboración mutua que incluyen diferentes entidades regionales y del Caribe. “Estamos listos para activar recursos adicionales”, aseguró a este medio.

Ante la incertidumbre y desconfianza que muchos puertorriqueños sienten hacia el consorcio y la infraestructura eléctrica, Rodríguez Rivera recalcó que han tenido “avances significativos”.

“La infraestructura está frágil. No se puede tapar el cielo con una mano. En 40 a 50 años, muy poco mantenimiento se le dio a los sistemas. Llevamos dos años en operaciones y hemos hecho avances significativos, pero obviamente después de cuatro décadas sin mantenimiento, no la podemos mejorar en dos años, pero sí estamos mejor preparados que hace dos años atrás”, expresó.

“Hemos desarrollado unas herramientas internas que nos van a ayudar a hacer el inventario de daños más efectivamente, y más rápido, y poder identificar esas áreas que están fuera de servicio para poder despachar las brigadas más rápidamente”, comentó.

Del mismo modo, indicó que ubicaron materiales de manera estratégica en sus almacenes alrededor de toda la isla.

Por su parte, Noriette Figueroa Meléndez, directora de voz del cliente de LUMA, compartió que han trabajado en mejorar la comunicación entre el consorcio y los consumidores. Además, puntualizó que continúan con operaciones regulares en este momento.

“Hemos reforzado mucho la comunicación con el cliente. Nosotros tenemos siete centros de comando donde vamos a tener un representante de cuentas clave, y municipios que van a estar asignados permanentemente en esos centros que se abran en caso de una emergencia”, dijo.

La también exdirectora de Servicio al Cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), recalcó que, en caso de que un cliente experimente una avería, independientemente de que se deba a un evento atmosférico, LUMA tiene el centro de contacto que opera 24/7.

“Tenemos 25 centros de servicio al cliente a nivel isla, donde el cliente puede hacer el reporte de cualquier avería o cualquier solicitud”, declaró.

Indicó, además, que parte de las lecciones de pasadas emergencias le han asegurado que la comunicación es clave para “reforzar el servicio que están ofreciendo”.

“Es importante que cada hogar tenga su plan familiar. Sabemos que las situaciones que hemos vivido siguen calando profundamente, pero mientras más preparados estemos, más tranquilos vamos a estar. Sobretodo, en una emergencia, aquel ciudadano que vea una línea eléctrica en el suelo, independientemente de que el cliente no pueda identificar si es una línea eléctrica o no, es importante que no se acerque, que tome todas las debidas protecciones para proteger su vida y la propiedad”, insistió.

“Que se comunique con nosotros, al 1-844-888-5862, para responder rápidamente”, culminó.