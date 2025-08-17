Más de 160,000 clientes permanecen sin energía eléctrica por condiciones asociadas al paso del huracán Erin

Sobre 160,000 clientes de LUMA Energy permanecen sin servicio de electricidad en la noche de este sábado, según datos provistos por el portal de estatus del servicio del consorcio LUMA Energy.

A esa hora, el portal de la empresa a cargo de la red de transmisión y distribucción de energía mostró 64,285 personas sin el servicio en la región de Bayamón, mientras que 38,826 permanecían a oscuras en la región de San Juan. En Caguas, 27,133 abonados estaban sin el servicio, mientras que 14,552 estaban a oscuras en Carolina, y 13,647 en Ponce.

El total de clientes sin el servicio asciende a sobre 166,000.

Previamente, Hugo Sorrentini, portavoz de prensa de la empresa, indicó a El Nuevo Día que, debido al deterioro de las condiciones atmosféricas por el paso cercano del huracán Erin al norte de la isla, se continuaban registrando averías en varias regiones.

“Se han reportado averías en San Juan y Bayamón debido a las condiciones del tiempo. En Bayamón, en la tarde, hubo una interrupción debido a una avería, por vegetación, en un alimentador de distribución. También tuvimos una avería en la distribución en el área de Sierra Linda”, indicó Sorrentini temprano en la noche del sábado.

El portavoz indicó que desde temprano en la mañana del sábado, el centro de operaciones del consorcio se encuentra activo atendiendo las averías producidas por el paso cercano del fenómeno.

Por otro lado, la página de datos en tiempo real de Genera PR, empresa que administra las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), registra una capacidad de generación total del sistema de 2,203 megavatios (MV) y una capacidad disponible de 3,098 MV; con una reserva de rotación de 668 MV y una reserva operacional de 897 MV.

Genera PR pronostica que entre 11:00 p.m. y 12:00 a.m. habrá una demanda de 2,601 MV, mientras que la demanda máxima registrada durante el día de hoy fue de 2,630 MV.