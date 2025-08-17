Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 160,000 clientes permanecen sin energía eléctrica por condiciones asociadas al paso del huracán Erin

Las regiones más afectadas son Bayamón, San Juan y Caguas

17 de agosto de 2025 - 10:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varias averías en el servicio eléctrico fueron reportadas en diferentes municipios del norte y noreste debido al deterioro de las condiciones del tiempo asociado al paso cerca de Puerto Rico del huracán categoría 5, Erin. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Sobre 160,000 clientes de LUMA Energy permanecen sin servicio de electricidad en la noche de este sábado, según datos provistos por el portal de estatus del servicio del consorcio LUMA Energy.

RELACIONADAS

A esa hora, el portal de la empresa a cargo de la red de transmisión y distribucción de energía mostró 64,285 personas sin el servicio en la región de Bayamón, mientras que 38,826 permanecían a oscuras en la región de San Juan. En Caguas, 27,133 abonados estaban sin el servicio, mientras que 14,552 estaban a oscuras en Carolina, y 13,647 en Ponce.

El total de clientes sin el servicio asciende a sobre 166,000.

Previamente, Hugo Sorrentini, portavoz de prensa de la empresa, indicó a El Nuevo Día que, debido al deterioro de las condiciones atmosféricas por el paso cercano del huracán Erin al norte de la isla, se continuaban registrando averías en varias regiones.

“Se han reportado averías en San Juan y Bayamón debido a las condiciones del tiempo. En Bayamón, en la tarde, hubo una interrupción debido a una avería, por vegetación, en un alimentador de distribución. También tuvimos una avería en la distribución en el área de Sierra Linda”, indicó Sorrentini temprano en la noche del sábado.

El portavoz indicó que desde temprano en la mañana del sábado, el centro de operaciones del consorcio se encuentra activo atendiendo las averías producidas por el paso cercano del fenómeno.

Por otro lado, la página de datos en tiempo real de Genera PR, empresa que administra las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), registra una capacidad de generación total del sistema de 2,203 megavatios (MV) y una capacidad disponible de 3,098 MV; con una reserva de rotación de 668 MV y una reserva operacional de 897 MV.

Genera PR pronostica que entre 11:00 p.m. y 12:00 a.m. habrá una demanda de 2,601 MV, mientras que la demanda máxima registrada durante el día de hoy fue de 2,630 MV.

Esta tarde, poco después de las 6:00 p.m., la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, resaltó que la AEE contaba con generación suficiente y no preveía que ocurrieran apagones causados por el paso del sistema en relación con la generación de energía.

Tags
Breaking NewsAutoridad de Energía EléctricaLUMA EnergyGenera PRApagónHuracán ErinBayamónSan JuanCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: