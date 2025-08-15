Opinión
15 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avería causó retrasos en salida de vuelos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín

El fallo de un sistema esencial de la Administración Federal de Aviación para el control de tráfico aéreo fue corregido el jueves en la noche

15 de agosto de 2025 - 8:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fallo, explicó Aerostar, ocurrió en en Procesador de Datos de Vuelos (FDP). (tonito.zayas@gfmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un fallo en un sistema clave para el control de tráfico aéreo provocó retrasos de salida de más de una veintena de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) durante este jueves, informó Aerostar Airport Holdings, empresa que administra el aeródromo.

La compañía explicó, en declaraciones escritas, que el falló ocurrió en Procesador de Datos de Vuelo (FDP), un sistema operado por la Administración Federal de Aviación (FAA) esencial para el control aéreo ya que es la forma en que se procesan y registran los planes de vuelo de cada avión en el espacio aéreo estadounidense.

No obstante, a eso de las 8:30 p.m., la empresa informaba que el problema fue corregido luego de que varios vuelos experimentaran retrasos hasta de una hora.

“El fallo reportado en el FDPde la Administración Federal de Aviación fue restituido. A estos efectos, los vuelos han retomado su curso normal”, informó Aerostar.

Desde tempranas horas de la tarde, la agencia federal activó su equipo técnico para atender la situación y trabajó de forma continua hasta que logró restablecer el funcionamiento normal del sistema.

“Aunque esta situación está fuera del control del aeropuerto, nuestro personal está colaborando estrechamente con las aerolíneas y la FAA para mantener a los viajeros informados y procurar que las operaciones se normalicen lo antes posible”, había indicado Jorge Hernández, presidente de Aerostar, más temprano en la tarde.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
