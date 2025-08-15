Avería causó retrasos en salida de vuelos del Aeropuerto Luis Muñoz Marín

Un fallo en un sistema clave para el control de tráfico aéreo provocó retrasos de salida de más de una veintena de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) durante este jueves, informó Aerostar Airport Holdings, empresa que administra el aeródromo.

La compañía explicó, en declaraciones escritas, que el falló ocurrió en Procesador de Datos de Vuelo (FDP), un sistema operado por la Administración Federal de Aviación (FAA) esencial para el control aéreo ya que es la forma en que se procesan y registran los planes de vuelo de cada avión en el espacio aéreo estadounidense.

No obstante, a eso de las 8:30 p.m., la empresa informaba que el problema fue corregido luego de que varios vuelos experimentaran retrasos hasta de una hora.

“El fallo reportado en el FDPde la Administración Federal de Aviación fue restituido. A estos efectos, los vuelos han retomado su curso normal”, informó Aerostar.

PUBLICIDAD

1 / 6 | Así lucen los remodelados baños en la terminal A del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Aerostar Puerto Rico estrenó la fase inicial de su plan de remodelación de los baños del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con un moderno concepto en las facilidades sanitarias de la terminal A. - Suministrada

Desde tempranas horas de la tarde, la agencia federal activó su equipo técnico para atender la situación y trabajó de forma continua hasta que logró restablecer el funcionamiento normal del sistema.