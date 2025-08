“Estoy súper sorprendido con todo el apoyo que me ha dado el pueblo de Puerto Rico. No pensé nunca que iba a tener todo ese apoyo. He recibido llamadas y cuando contesto se han puesto a orar por mí. Así que tengo que agradecer el apoyo y siempre estaré en la mejor disposición”, dijo.

“Hasta ahora, me siento bastante bien. No me he sentido mal. Todavía estoy esperando los resultados de la prueba del dengue y de leptospirosis, pero dentro de todo me siento muy bien”, mencionó Morales Berríos, quien añadió que se encuentra en reposo desde su hogar.