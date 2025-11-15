Miss Universe, Catherine Castro y Ferdinand Pérez: las cinco noticias más leídas de la semana
En el listado también destaca Jennifer Colón y la polémica por la niña de nueve años que completó el Lola Challenge
15 de noviembre de 2025 - 12:18 PM
La edición 74 del certamen internacional Miss Universe, que se lleva a cabo este año en Tailandia y que reúne 122 candidatas, encabeza la lista de las cinco noticias más leídas esta semana en El Nuevo Día.
Si esta semana no pudiste seguir las noticias o quieres repasar alguna, aquí te presentamos los contenidos que más captaron la atención de los lectores:
Las 122 candidatas que competirán por la corona de Miss Universe ya se encuentran en Tailandia. El certamen internacional se celebrará el 21 de noviembre, y cada concursante llega con su estilo, carisma y talento. ¿Ya tienes a tu favorita?
La joven Zashely Nicole Alicea Rivera, de 25 años, quien representa a Puerto Rico en la concentración, busca traer la sexta corona. En el certamen local, Alicea Rivera representó al municipio de Dorado.
Esta semana, la presentadora de televisión Catherine Castro recurrió a sus redes sociales para hablar sobre los problemas de salud que la han afectado desde finales de octubre.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores que sufrió una recaída, lo que la llevó a requerir atención médica y visitar el hospital en varias ocasiones durante los últimos días.
“Últimamente mis días se han visto así. He visitado el hospital más veces de la cuenta, me he hecho más laboratorios de los que me imaginaba que existían y, emocionalmente, se ha sentido como una montaña rusa”, escribió la puertorriqueña junto con un vídeo en el que se le veía acostada en una cama, dentro de un cuarto con instrumentos médicos y un escritorio. Sentada junto a ella se encontraba su madre.
El presentador del programa Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, ofreció sus primeras expresiones públicas luego de ser sometido a una operación para removerle un tumor canceroso en el cerebro.
A través de una llamada telefónica al equipo del programa en NotiUno 630, Pérez se mostró agradecido, fortalecido y consciente del complejo proceso médico que ahora enfrenta.
“Solamente quería saludarlos y darle las gracias a la gente. Tengo el teléfono que no me cabe un mensaje más ni una llamada más”, expresó el presentador, luego de que su familia confirmara esta semana que fue sometido a la cirugía.
La Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, protagonizó otro revelador podcast. En esta ocasión, la madre de cuatro hijos participó en “Ahora me toca hablar con Fernan Vélez”.
Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Colón Alvarado reveló que le hacía “preguntas indecentes” a López antes de conocerlo. En su defensa, la presentadora se describió como una persona “directa”.
“Mira, no te sientas mal. Ya tú me gustas. Enséñame todo lo que tú me quieras enseñar, yo no me voy a molestar”, dijo.
Una niña de nueve años completó el pasado fin de semana el Lola Challenge, y en las redes sociales se ha generado una discusión que levanta banderas sobre su participación en un evento tan exigente.
El Nuevo Día contactó a Hadasha Martínez, madre de la niña, para conocer las razones por las que permitió que su hija participara en la competencia de tres días de carreras de fondo, que culminó el domingo con un medio maratón (21K).
“Si un niño no quiere hacer algo, va a poner mucha resistencia. Esa es la verdad. En ningún momento le insistí ni fue mi idea que lo hiciera.Fue ella quien quiso participar. Incluso, el sábado, cuando ya habíamos hecho el 5K y el 10K, una compañera del club decidió no hacer el 21K porque no tenía ánimo. Yo le pregunté a mi nena si quería retirarse, y su respuesta fue: ‘yo sí vengo, porque quiero mis medallas’. En todo momento salió de ella hacerlo”, relató.
