Monitoreo diario: Carraízo sube por cuarto día consecutivo y gana otros 13 centímetros
Mientras, La Plata descendió 10 centímetros y continúa en nivel de “ajustes operacionales”
11 de septiembre de 2026 - 7:35 AM
11 de septiembre de 2026 - 7:35 AM
Por cuarto día consecutivo, el embalse Carraízo registró un aumento en su nivel y se colocó este viernes en 39.20 metros, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo aumentó 13 centímetros y permanece en el nivel de “observación”, cuyo umbral comienza en los 38.50 metros.
Mientras, La Plata descendió 10 centímetros, de 44.24 a 44.14 metros, y continúa en nivel de “ajustes operacionales”.
Por su parte, Cidra aumentó cinco centímetros, al pasar de 400.22 a 400.27 metros. Con esa alza, la reserva entró nuevamente al nivel de “observación”.
En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la AAA aumentaron de nivel, cinco registraron descensos y dos permanecieron sin cambios.
Entre las alzas, Río Blanco experimentó un aumento de 11 centímetros, hasta los 25.34 metros, mientras Fajardo ganó 10 centímetros, para ubicarse en 47.13 metros. Ambos permanecen en nivel de “observación”.
Toa Vaca subió tres centímetros, hasta 147.21 metros. Carite y Matrullas registraron aumentos de 16 centímetros cada uno, hasta 542.25 metros y 734.64 metros, respectivamente.
Asimismo, Patillas aumentó 13 centímetros, hasta los 66.01 metros; Caonillas ganó siete centímetros, para colocarse en 251.59 metros; Guayo subió cuatro centímetros, hasta 442.64 metros; y Garzas aumentó tres centímetros, hasta 736.06 metros.
Guayabal, por su parte, ganó dos centímetros, al situarse en 102.81 metros.
En contraste con esas alzas, además de La Plata, Lucchetti bajó nueve centímetros, hasta 171.10 metros; Cerrillos perdió tres centímetros, hasta 167.36 metros; Dos Bocas descendió dos centímetros, hasta 89.80 metros; y Guajataca bajó un centímetro, hasta 196.25 metros.
Por otro lado, Guineo permaneció sin cambios en 902.43 metros, mientras Loco se mantuvo en 69.51 metros.
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