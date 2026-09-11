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Monitoreo diario: Carraízo sube por cuarto día consecutivo y gana otros 13 centímetros

Mientras, La Plata descendió 10 centímetros y continúa en nivel de “ajustes operacionales”

11 de septiembre de 2026 - 7:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la AAA aumentaron de nivel, cinco registraron descensos y dos permanecieron sin cambios. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Por cuarto día consecutivo, el embalse Carraízo registró un aumento en su nivel y se colocó este viernes en 39.20 metros, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo aumentó 13 centímetros y permanece en el nivel de “observación”, cuyo umbral comienza en los 38.50 metros.

Mientras, La Plata descendió 10 centímetros, de 44.24 a 44.14 metros, y continúa en nivel de “ajustes operacionales”.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 11 de septiembre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 11 de septiembre de 2026. (AAA)

Por su parte, Cidra aumentó cinco centímetros, al pasar de 400.22 a 400.27 metros. Con esa alza, la reserva entró nuevamente al nivel de “observación”.

En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la AAA aumentaron de nivel, cinco registraron descensos y dos permanecieron sin cambios.

Entre las alzas, Río Blanco experimentó un aumento de 11 centímetros, hasta los 25.34 metros, mientras Fajardo ganó 10 centímetros, para ubicarse en 47.13 metros. Ambos permanecen en nivel de “observación”.

Toa Vaca subió tres centímetros, hasta 147.21 metros. Carite y Matrullas registraron aumentos de 16 centímetros cada uno, hasta 542.25 metros y 734.64 metros, respectivamente.

Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento.Según la página “Conservemos el agua” de la AAA, una de las recomendaciones para limitar el desperdicio del líquido es llenar por completo el lavaplatos en las casas o establecimientos que se utilicen.Bañe a sus mascotas en el patio, encima de la grama, para que también utilice el agua para la vegetación.
1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo

Asimismo, Patillas aumentó 13 centímetros, hasta los 66.01 metros; Caonillas ganó siete centímetros, para colocarse en 251.59 metros; Guayo subió cuatro centímetros, hasta 442.64 metros; y Garzas aumentó tres centímetros, hasta 736.06 metros.

Guayabal, por su parte, ganó dos centímetros, al situarse en 102.81 metros.

En contraste con esas alzas, además de La Plata, Lucchetti bajó nueve centímetros, hasta 171.10 metros; Cerrillos perdió tres centímetros, hasta 167.36 metros; Dos Bocas descendió dos centímetros, hasta 89.80 metros; y Guajataca bajó un centímetro, hasta 196.25 metros.

Por otro lado, Guineo permaneció sin cambios en 902.43 metros, mientras Loco se mantuvo en 69.51 metros.

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Breaking NewsAAAEmbalsesEmbalse CarraízoEmbalse La Plata
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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