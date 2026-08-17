Monitoreo diario: embalse La Plata ha perdido 41 centímetros en una semana
Un total de 12 embalses volvieron a registrar descensos en medio de la continuación de la sequía
17 de agosto de 2026 - 7:40 AM
17 de agosto de 2026 - 7:40 AM
El embalse La Plata ha perdido 41 centímetros en los pasados siete días, en momentos en que la sequía continúa afectando la mayoría de las reservas de agua en Puerto Rico.
De acuerdo con los registros de la mañana del lunes de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA), La Plata amaneció con 45.88 metros, 7 centímetros menos que ayer. Ese total representa 41 centímetros (cm) menos que el nivel que presentaba el lunes de la semana pasada, cuando tenía 46.29 metros.
Al momento se encuentra en nivel de “observación”, a menos de un metro para caer en nivel de “ajustes operacionales”.
Mientras, el embalse Carraízo perdió 3 cm para quedar con 37.82 metros, mientras permanece en nivel de “ajustes operacionales”, y con racionamiento para los abonados que sirve en la zona metropolitana.
En ese nivel también está el embalse Cidra, que se quedó igual que ayer, con 400.17 metros.
En total, fueron 12 los embalses que volvieron a registrar descensos en sus reservas de agua.
En nivel de observación, también perdieron agua Río Blanco (7 cm), Fajardo (8 cm), Guayabal (1 cm) y Lucchetti (7 cm).
Mientras, en nivel de seguridad registraron reducciones en Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Loco (3 cm), Carrillos (5 cm) y Dos Bocas volvió a tener la pérdida mayor con (23 cm).
Hubo aumentos en Matrullas (1 cm), Garzas (3 cm), Guayo (4 cm), Caonillas (1 cm) y Guajataca (2 cm).
El embalse Guineo en Orocovis se mantuvo igual con 902.42 en nivel de desborde.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: