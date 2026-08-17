Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes.

1 / 10 Monitoreo diario: embalse La Plata ha perdido 41 centímetros en una semana

Monitoreo diario: embalse La Plata ha perdido 41 centímetros en una semana. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes.

1 / 10 | Monitoreo diario: embalse La Plata ha perdido 41 centímetros en una semana. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

El embalse La Plata ha perdido 41 centímetros en los pasados siete días, en momentos en que la sequía continúa afectando la mayoría de las reservas de agua en Puerto Rico.

De acuerdo con los registros de la mañana del lunes de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA), La Plata amaneció con 45.88 metros, 7 centímetros menos que ayer. Ese total representa 41 centímetros (cm) menos que el nivel que presentaba el lunes de la semana pasada, cuando tenía 46.29 metros.

Al momento se encuentra en nivel de “observación”, a menos de un metro para caer en nivel de “ajustes operacionales”.

Mientras, el embalse Carraízo perdió 3 cm para quedar con 37.82 metros, mientras permanece en nivel de “ajustes operacionales”, y con racionamiento para los abonados que sirve en la zona metropolitana.

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En ese nivel también está el embalse Cidra, que se quedó igual que ayer, con 400.17 metros.

En total, fueron 12 los embalses que volvieron a registrar descensos en sus reservas de agua.

Los registros de la AAA muestran que 13 embalses volvieron a registrar descensos en sus niveles de reservas de agua. (AAA)

En nivel de observación, también perdieron agua Río Blanco (7 cm), Fajardo (8 cm), Guayabal (1 cm) y Lucchetti (7 cm).

Mientras, en nivel de seguridad registraron reducciones en Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Loco (3 cm), Carrillos (5 cm) y Dos Bocas volvió a tener la pérdida mayor con (23 cm).

Hubo aumentos en Matrullas (1 cm), Garzas (3 cm), Guayo (4 cm), Caonillas (1 cm) y Guajataca (2 cm).

El embalse Guineo en Orocovis se mantuvo igual con 902.42 en nivel de desborde.