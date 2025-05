Sobre el comité asesor, el motorista opinó que “ son compromisos políticos ” y la gobernadora “tiene que atenderlos”, pero recordó que el enfoque de la manifestación fue buscar “darles paz a las carreteras”. “ No nos pueden encajonar con que todos somos iguales, y queremos tener esa distinción ”, subrayó.

Por su parte, el presidente del club “Los Realengos”, Luis Samuel Pérez, insistió en que los vehículos que podrían legalizarse “son diseñados todoterreno, no son para la calle, las gomas no son para la calle”. Describió como “nebuloso” el comité –que cuenta con miembros de la Policía y diferentes jefes de agencia, pero también con el controversial motorista Misael González Trinidad, mejor conocido como “Rey Charlie”–, y espera que no regularicen el uso de ciertos vehículos en las carreteras.