Últimas Noticias
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Municipio de San Juan manejó más de 800 toneladas de residuos durante las SanSe

El alcalde Miguel Romero Lugo informó que el ayuntamiento recogió desperdicios sólidos domésticos y materiales reciclables

21 de enero de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras un emocionante inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo, agredeció la labor del equipo del Departamento de Operaciones y Ornato.Romero Lugo había detallado que como parte de las estrategias diseñadas para las SanSe se implementaría un plan de limpieza de 24 horas.El presupuesto total para las fiestas ronda entre los $5 y $7 millones cada año.
Tras un emocionante inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo, agredeció la labor del equipo del Departamento de Operaciones y Ornato.Romero Lugo había detallado que como parte de las estrategias diseñadas para las SanSe se implementaría un plan de limpieza de 24 horas.El presupuesto total para las fiestas ronda entre los $5 y $7 millones cada año.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Como parte del operativo de limpieza y manejo ambiental durante las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián, el Municipio de San Juan manejó más de 800 toneladas de residuos, que incluyen desperdicios sólidos domésticos y materiales reciclables.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, informó que el ayuntamiento recogió 497.96 toneladas de desperdicios domésticos, lo que equivale a 995,920 libras.

A esa cifra se le suma la gestión de 311.15 toneladas de materiales reciclables, equivalentes a 619,000 libras, que incluyeron cartón, plástico y vidrio.

“El manejo de residuos durante un evento de esta magnitud es una operación compleja que requiere planificación, compromiso y un equipo extraordinario. Nuestro objetivo siempre es que San Juan luzca limpia, ordenada y que, a la vez, sigamos promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental”, expresó Romero Lugo.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento.Muchos de los asistentes tomaron el transporte (guaguas escolares, guagua escolar) hacia el Viejo San Juan. El crucero Valiant Lady a su salida del muelle en el Viejo San Juan.
Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento.Muchos de los asistentes tomaron el transporte (guaguas escolares, guagua escolar) hacia el Viejo San Juan. El crucero Valiant Lady a su salida del muelle en el Viejo San Juan.

Dentro del esfuerzo de reciclaje, el alcalde destacó que recuperaron 68.6 toneladas de vidrio, lo que representa 137,200 libras.

Por su parte, el director del Departamento de Operaciones y Ornato, Raúl García, reslató que “este fue un trabajo coordinado, con turnos extendidos y brigadas activas desde horas antes de que comenzaran las actividades y hasta después de culminadas”

“Estos números reflejan no solo la magnitud de las Fiestas, sino también el trabajo incansable de nuestros empleados municipales y de todo el componente de limpieza y manejo de residuos, que estuvieron en la calle día y noche para que la ciudad pudiera seguir funcionando y recibiendo a cientos de miles de personas”, añadió el alcalde.

