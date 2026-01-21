Municipio de San Juan manejó más de 800 toneladas de residuos durante las SanSe
El alcalde Miguel Romero Lugo informó que el ayuntamiento recogió desperdicios sólidos domésticos y materiales reciclables
21 de enero de 2026 - 9:53 AM
Como parte del operativo de limpieza y manejo ambiental durante las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián, el Municipio de San Juan manejó más de 800 toneladas de residuos, que incluyen desperdicios sólidos domésticos y materiales reciclables.
En comunicado de prensa, el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, informó que el ayuntamiento recogió 497.96 toneladas de desperdicios domésticos, lo que equivale a 995,920 libras.
A esa cifra se le suma la gestión de 311.15 toneladas de materiales reciclables, equivalentes a 619,000 libras, que incluyeron cartón, plástico y vidrio.
“El manejo de residuos durante un evento de esta magnitud es una operación compleja que requiere planificación, compromiso y un equipo extraordinario. Nuestro objetivo siempre es que San Juan luzca limpia, ordenada y que, a la vez, sigamos promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental”, expresó Romero Lugo.
Dentro del esfuerzo de reciclaje, el alcalde destacó que recuperaron 68.6 toneladas de vidrio, lo que representa 137,200 libras.
Por su parte, el director del Departamento de Operaciones y Ornato, Raúl García, reslató que “este fue un trabajo coordinado, con turnos extendidos y brigadas activas desde horas antes de que comenzaran las actividades y hasta después de culminadas”
“Estos números reflejan no solo la magnitud de las Fiestas, sino también el trabajo incansable de nuestros empleados municipales y de todo el componente de limpieza y manejo de residuos, que estuvieron en la calle día y noche para que la ciudad pudiera seguir funcionando y recibiendo a cientos de miles de personas”, añadió el alcalde.
