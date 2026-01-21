1 / 12 Municipio de San Juan manejó más de 800 toneladas de residuos durante las SanSe

Tras un emocionante inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo, agredeció la labor del equipo del Departamento de Operaciones y Ornato.

