Natatorio de San Juan cierra en febrero debido a proyecto de reconstrucción

A partir de febrero, el Natatorio de San Juan permanecerá cerrado mientras se realiza un proyecto de reconstrucción y restauración que obligará a trasladar todos los ofrecimientos del principal centro para el entrenamiento de la natación en el país.

Las obras, que conllevan una inversión de cerca de $11.7 millones de fondos federales y municipales, tomarán alrededor de 12 meses en completarse, informó este domingo el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

“En cualquier proyecto que se desarrolla en una facilidad que se utiliza, hay inconvenientes, como ha ocurrido en el Hiram Bithorn, en el Coliseo Roberto Clemente o en otras facilidades. Estamos tratando de que esté cerrada el menor tiempo posible”, dijo el ejecutivo municipal, durante una conferencia de prensa en la que anunció el inicio de las obras, que forman parte de la tercera fase de rehabilitación del Parque Central Dr. Hernán Padilla.

PUBLICIDAD

Para “mitigar” los efectos del cierre, Romero Lugo indicó que están en conversaciones con entidades, como la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, para utilizar sus instalaciones, “por lo menos, para la programación regular”. Los acuerdos para reubicar los servicios y clases no se han concretado.

Igualmente, mencionó que la Federación de Natación está al tanto de los trabajos que se realizarán en el Natatorio.

“Nuevamente, esto va a ser en el menor tiempo posible. Pero queremos que quede de primera categoría, que no tengamos que hacer intervenciones adicionales”, añadió.

De los casi $11.7 millones de inversión, $8,651,505.64 o el 74% son fondos ordinarios del ayuntamiento. Mientras, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, inglés) asignó $2,717,513.42. Al total, se le añaden $301,945.94 de los fondos CBDG-DR (Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres), que administra el Departamento de la Vivienda.

El detalle de las obras

Los trabajos en la instalación incluyen mejoras al área de las piscinas y las gradas, como reemplazo del techo metálico, vidrio laminado, luminarias, pasamanos, canales de drenaje, remates antideslizantes y anclaje de vigas estructurales con grietas.

De los casi $11.7 millones de inversión, alrededor de $8.7 millones o el 74%, son fondos ordinarios del Municipio, detalló Romero Lugo. (alexis.cedeno)

En el cuarto mecánico, sustituirán acústicos, luminarias y bombas mecánicas. Mientras, en el vestíbulo, se aplicará pintura epoxi de pisos. Para el gimnasio, habrá nuevos acústicos de techo, unidades de aire acondicionado, “gypsum board” y alfombra. En los pasillos, se sustituirán puertas enrollables, luminarias y piezas de “flashing”, utilizadas para sellar elementos estructurales.

En el segundo nivel, se realizarán mejoras en pasillos y baños, lo que incluye el reemplazo de gabinetes para mangueras contra incendios, paneles decorativos de pared, luminarias, acústicos de techo y pintura epoxi en pisos.

PUBLICIDAD

Las obras también se extienden al exterior del edificio, donde se construirán nuevas rampas, mejoras en el empañetado, reemplazo de verjas, luminarias, pintura, sustitución de cubiertas, reparación de grietas, aceras en concreto, rotulación, entre otros trabajos.

“En esta facilidad, se van a estar llevando a cabo trabajos tanto de reparación de los daños que ocasionó el paso por Puerto Rico del huracán María en el año 2017. Pero, en adición a eso, también estamos haciendo una inversión en fondos del Municipio de San Juan para aprovechar en esa intervención donde estamos reparando todos los daños del huracán, pero también renovando, remodelando esta facilidad”, expresó el alcalde.

“Lo que queremos es actualizarla para continuar elevando la calidad del deporte, no tan solo la práctica del deporte de la natación en Puerto Rico, sino también que San Juan tenga esta facilidad para que pueda traer competencias internacionales, turismo deportivo, con todas las implicaciones económicas, de desarrollo y de posicionamiento de la ciudad que eso representa”, sostuvo Romero Lugo.

Durante la rueda de prensa, el alcalde resumió los 44 proyectos de infraestructura que ha iniciado su administración este año, enfocados en instalaciones recreativas, deportivas, de salud y vial. La inversión alcanza los $205 millones, de los cuales el 67% provienen de fondos ordinarios del municipio.

Esa lista de obras incluye, entre otras, la rehabilitación de la avenida Gándara, en Río Piedras; la reconstrucción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento riopedrense; mejoras en las aceras del Condado; y la rehabilitación del parque de Baldrich, en Hato Rey.