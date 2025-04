“El año pasado, el presupuesto, el ‘budget’, no se calculó apropiadamente, y cuando llegamos (a) este mes no había el dinero para cubrir esos gastos. Hemos hecho el trámite, a través del Departamento de Seguridad Pública para ir a la Junta de (Supervisión) Fiscal para pedir ese dinero para cubrir el resto de este año fiscal”, dijo el comisionado sobre el pago de cuatro semanas que le deben a los uniformados. No precisó el monto.