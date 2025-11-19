Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nueva investidura académica: Rafael Cox Alomar se integra a la Academia de la Historia del país

La ceremonia se llevará a cabo el jueves, 20 de noviembre a las 6:30 p.m. en el Ateneo Puertorriqueño

19 de noviembre de 2025 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael Cox Alomar. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El profesor y licenciado Rafael Cox Alomar será investido como académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia este jueves, 20 de noviembre.

RELACIONADAS

El acto, que se celebrará a las 6:30 p.m. en el Ateneo Puertorriqueño en San Juan, incluirá el discurso de incorporación de Cox Alomar, que versará sobre el Tratado de París de 1898 y su pertinencia en el debate político actual.

La ponencia será contestada por el presidente de la Academia, Jorge Rodríguez Beruff, mientras que la proposición de investidura estará a cargo del profesor Rafael Cabrera Collazo, secretario de la institución y catedrático de historia de la Universidad Interamericana.

La ceremonia de investidura será gratuita y abierta al público en general.

Fundada en 1934 por el licenciado Vicente Géigel Polanco, la Academia Puertorriqueña de la Historia ha sido uno de los principales centros de estudio y divulgación de la memoria histórica del país.

Entre sus miembros fundadores también destacaron figuras como Luis Lloréns Torres, Cayetano Coll y Cuchí, Mariano Abril, Bolívar Pagán, Lidio Cruz Monclova, Adolfo de Hostos, José López Baralt, Samuel R. Quiñones y José S. Alegría.

Trayectoria de Cox Alomar

Cox Alomar, excandadidato a comisionado residente en Washington, se graduó magna cum laude de la Universidad de Cornell. Luego, obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford, y posee un grado en Derecho de la Universidad de Harvard.

Es autor de obras como The Puerto Rico Constitution (Oxford University Press, 2022), Las Constituciones de Puerto Rico (Nomos, 2022) y Hacia un nuevo orden de las cosas (Nomos, 2023), entre otras publicaciones en los campos de teoría constitucional e historia política.

Actualmente, imparte cursos de derecho constitucional y derecho internacional público y privado en la Universidad del Distrito de Columbia, en Washington, D.C.

De igual forma, ha sido profesor visitante en la Facultad de Derecho de Harvard y, recientemente, realizó una sabática como Fulbright Fellow en el Danish Institute for International Studies (DIIS) en Copenhague, donde investigó la relación constitucional entre Groenlandia y Dinamarca.

Además, es analista frecuente en CNN, France 24 y NTN24, y publica columnas de opinión todos los martes en El Nuevo Día.

Tags
Breaking NewsRafael Cox Alomar
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: