Nueva investidura académica: Rafael Cox Alomar se integra a la Academia de la Historia del país

El profesor y licenciado Rafael Cox Alomar será investido como académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia este jueves, 20 de noviembre.

El acto, que se celebrará a las 6:30 p.m. en el Ateneo Puertorriqueño en San Juan, incluirá el discurso de incorporación de Cox Alomar, que versará sobre el Tratado de París de 1898 y su pertinencia en el debate político actual.

La ponencia será contestada por el presidente de la Academia, Jorge Rodríguez Beruff, mientras que la proposición de investidura estará a cargo del profesor Rafael Cabrera Collazo, secretario de la institución y catedrático de historia de la Universidad Interamericana.

La ceremonia de investidura será gratuita y abierta al público en general.

Fundada en 1934 por el licenciado Vicente Géigel Polanco, la Academia Puertorriqueña de la Historia ha sido uno de los principales centros de estudio y divulgación de la memoria histórica del país.

Entre sus miembros fundadores también destacaron figuras como Luis Lloréns Torres, Cayetano Coll y Cuchí, Mariano Abril, Bolívar Pagán, Lidio Cruz Monclova, Adolfo de Hostos, José López Baralt, Samuel R. Quiñones y José S. Alegría.

Trayectoria de Cox Alomar

Cox Alomar, excandadidato a comisionado residente en Washington, se graduó magna cum laude de la Universidad de Cornell. Luego, obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford, y posee un grado en Derecho de la Universidad de Harvard.

Es autor de obras como The Puerto Rico Constitution (Oxford University Press, 2022), Las Constituciones de Puerto Rico (Nomos, 2022) y Hacia un nuevo orden de las cosas (Nomos, 2023), entre otras publicaciones en los campos de teoría constitucional e historia política.

Actualmente, imparte cursos de derecho constitucional y derecho internacional público y privado en la Universidad del Distrito de Columbia, en Washington, D.C.

De igual forma, ha sido profesor visitante en la Facultad de Derecho de Harvard y, recientemente, realizó una sabática como Fulbright Fellow en el Danish Institute for International Studies (DIIS) en Copenhague, donde investigó la relación constitucional entre Groenlandia y Dinamarca.