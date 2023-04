El estrés tiene un impacto negativo en la salud mental de los adultos mayores, que pueden desarrollar problemas de memoria, para aprender cosas nuevas, para concentrarse y tomar decisiones en sus asuntos diarios, según un estudio publicado en la revista especializada JAMA Network Open, de la Asociación Médica Americana.

Esa respuesta de deterioro cognitivo, como resultado de un estilo de vida y factores estresantes, revela la necesidad de que regularmente se realicen pruebas de cernimiento e intervenciones contra el estrés en los adultos mayores, según la publicación de investigadores de University of Alabama, University of Vermont, Wake Forest University y Alabama Neurological Institute, Inc.

El estudio “Association of Stress with Cognitive Function Among Older Black and White US Adults”, que utilizó datos del “Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS)”, es una investigación diseñada para entender por qué residentes del sur de Estados Unidos y afroamericanos tienen altas tasas de accidentes cerebrovasculares. Aunque se han hecho otros estudios similares, este destaca por la gran cantidad de participantes y el extenso período de investigación.

Entre 2003 y 2007, se reclutaron 30,239 personas de 45 años o más, se estudiaron por más de una década y el análisis estadístico se hizo entre mayo de 2021 y mayo de 2022. El estudio reclutó blancos no hispanos y afroamericanos no hispanos, aunque de estos últimos hubo un mayor número.

Aunque el enfoque principal fueron los accidentes cerebrovasculares, el estudio incluyó múltiples variables, lo que permitió, a su vez, que se estudiaran otras correlaciones como la del estrés y el deterioro cognitivo.

Para esta investigación, se escogieron 24,448 participantes, de los cuales había información relacionada con estrés, condición mental, actividad física, uso de alcohol, uso de tabaco, diabetes, hipertensión, síntomas de depresión, ansiedad e índice de masa corporal. Ese grupo de estudio tuvo una edad media de 64 años, el 60 % eran mujeres, el 41.6 % eran afroamericanos y el 58.4 % blancos. Mientras, 5,589 o el 23 % reportaron tener niveles elevados de estrés.

Una de las conclusiones es que las personas con niveles altos de estrés tienen 1.37 veces más posibilidades de desarrollar deterioro cognitivo y 1.08 veces más posibilidades de desarrollar impedimento cognitivo. Los investigadores señalan que ese es el riesgo después de eliminar posibles desviaciones por factores como situación sociodemográfica, riesgo cardiovascular, depresión y que no había cambios por diferencias en edad, raza o sexo.

Los participantes con un nivel de estrés percibido tendían a ser mujeres, más jóvenes dentro del grupo, afroamericanos, sin un título universitario, con ingresos bajos y residentes del sureste de Estados Unidos. Igualmente, esas personas con más estrés presentaban más riesgos de enfermedad cardiovascular como hipertensión, diabetes y niveles altos de colesterol. También, hacían menos actividad física, fumaban y tenían niveles más altos en el índice de masa corporal.

Alzheimer

Los investigadores recuerdan que otros estudios han concluido que, si se cambian entre 10 % y 12 % de los factores de riesgo para Alzheimer, se pueden prevenir hasta 1.3 millones de casos de esa enfermedad neurodegenerativa a nivel global. Y el estrés es un factor de riesgo que se puede modificar.

El estrés percibido se ha definido como la consecuencia de eventos o demandas que exceden la capacidad del individuo de manejarlas. Puede tener consecuencias psicológicas y fisiológicas, y se ha identificado como un factor de riesgo para deterioro cognitivo leve y Alzheimer. Igualmente, se ha asociado con alto riesgo de enfermedades y muerte por accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares.

Debido a la importancia de las conclusiones, los investigadores recomiendan que se realicen más investigaciones sobre la asociación entre el estrés y el deterioro mental y que se desarrollen programas para hacer cernimiento e intervenciones clínicas dirigidas a reducir el estrés entre los adultos con mayor riesgo.

Aunque el estudio no incluyó hispanos, sus conclusiones coinciden con otras investigaciones que destacan el estrés como un factor de riesgo para el deterioro mental, entre otros problemas que también incluyen la salud física.