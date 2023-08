Las escuelas de Puerto Rico serán parte de una iniciativa, que se extenderá por un año, para ofrecer soluciones que atiendan la pérdida de aprendizaje, la alfabetización y la soledad que enfrentan los estudiantes en jurisdicciones de Estados Unidos, informó la presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés), Randi Weingarten.

El programa, llamado “Soluciones reales para niños y comunidades”, inyectará $5 millones para respaldar proyectos exitosos y fomentar que se repliquen, así como desarrollar campañas de orientación y alianzas.

“Hay mucha soledad, hay mucha pérdida de aprendizaje. Hay muchos niños que se sienten muy desconectados de todo, que no quieren estar en la escuela por el tiempo que pasaron fuera debido a la pandemia (de COVID-19), o que no tienen el tipo de relaciones sociales o de comunidad que tenían, que no tienen actividades extracurriculares”, expresó Weingarten, en entrevista telefónica.

“Así que dijimos, ‘¿qué podemos hacer?’. Decidimos tener una campaña de un año para enfocarnos en estrategias reales. Así que, por ejemplo, (habrá campañas para que) las compañías de redes sociales tengan como prioridad la seguridad de los niños. Estamos trabajando en una página de internet nueva, con una emisora pública de televisión, para tener consejos reales para maestros y padres, sin importar el currículo, con consejos que valga la pena usar, como qué hacer si tienes un niño con problemas de lectura”, agregó.

PUBLICIDAD

En la isla, la AFT trabajará con la Asociación de Maestros –que son entidades aliadas–. “Ya estamos mirando cómo podemos trabajarlo”, dijo Weingarten.

“Si hay un lugar donde los estudiantes han sufrido PTSD (síndrome de estrés postraumático) por los desastres naturales, por la quiebra (del gobierno), por los terremotos, es Puerto Rico. Y nosotros queremos ayudar a los estudiantes, esa es nuestra misión”, expresó.

La líder sindical estuvo en la isla para participar de la convención del Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano (LCLAA, por sus siglas en inglés), evento en el cual hizo énfasis en la necesidad de distanciar los esfuerzos para atender la educación de las “guerras culturales” que se viven en Estados Unidos.

“No se trata de prohibir libros, nosotros queremos darles libros a los niños”, argumentó.

La presidenta de la American Federation of Teachers (AFT), Randi Weingarten, indicó que urge destinar recursos para atender los problemas académicos y socioemocionales del estudiantado. (Suministrada)

Weingarten destacó que, más allá de las necesidades académicas de los estudiantes en Puerto Rico, una de las prioridades a nivel local debe ser mejorar la infraestructura de las escuelas públicas. La líder sindical visitó la isla varias veces tras el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, y deploró que aún existan planteles que están en malas condiciones a raíz de estos ciclones y los terremotos de 2020.

Lamentó que, como señaló recientemente el Departamento de Educación federal, el gobierno local no ha tenido un progreso sustancial en el uso de fondos federales asignados para el manejo de la pandemia.

“Obviamente, estamos un poco decepcionados que este trabajo no se ha realizado... cosas como los edificios todavía se están cayendo y necesitan ser arreglados. Nuestros niños necesitan escuelas bien ventiladas y no que se estén desbaratando, que tengan electricidad, que tengan buenos libros y materiales, escuelas que tengan maestros. Con la escasez de maestros en Estados Unidos, este no debe ser el lugar para reclutar maestros para Texas, Nueva York o Florida. Necesitamos tener las condiciones aquí para que los maestros quieran enseñar aquí, que se quieran quedar en la isla y que puedan hacerlo”, argumentó.

PUBLICIDAD

“Esas son cosas que se logran no cambiando secretarios, sino haciendo que la educación, que las escuelas, sean una prioridad para el gobierno. Se habla mucho, pero tiene que ser una prioridad de verdad”, insistió.