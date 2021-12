A pesar de que el senador Albert Torres Berríos ha negado cualquier vínculo con la pastora Elsa Magdalena Hayden, quien vaticinó varias catástrofes para Puerto Rico, la religiosa la agradeció el “respeto” con el que la trató durante se estadía en la isla y reafirmó que el legislador “fue elegido por Dios para representar a su pueblo” cuando ocurran los acontecimientos.

“Senador Torres, tú vas a llegar a ver a este mensaje. Soy la hermana Elsa, que con cuanto respeto me has recibido, me has conocido. Nunca te he faltado el respeto ni te faltaré el respeto. Disculpa porque los medios de la prensa también se han metido en tu contra”, expresó Hayden en un vídeo colgado en su página de YouTube “The Message 101″.

Torres Berríos ha rechazado tener una “amistad íntima” con Hayden y alegó que su única interacción con ella fue durante un servicio religioso en el que la religiosa -según consta en un vídeo- lo unge y lo declara “rey”. “Yo conozco que él es un varón de Dios, un hombre cristiano, un hombre que hace favor a la comunidad...a él no lo involucren en nada porque es una persona de respeto”, afirmó Hayden en la grabación.

“Te agradezco senador Albert Torres por tu amistad, por tu sinceridad. Dios te dio la palabra a ti...Él se dedica a su trabajo, no tiene tiempo para chismes ni tanta tontería que quieren levantar”, añadió la religiosa.

Hayden rechazó, además, cualquier vínculo de ella, así como del senador, con las denuncias que levantaran el viernes pasado familiares de Giorelis Cruz Rodríguez que, al reportarla desaparecida junto a sus dos hijas ante la Policía, denunciaron que el grupo liderado por Hayden las mantenía cautiva.

Cruz Rodríguez fue encontrada acampando en el bosque Guilarte, en Adjuntas, junto a un grupo de féminas seguidoras de la pastora. Al ser abordada por la Policía, aseguró que fue libremente al lugar en busca de refugio ante las supuestas catástrofes que se avecinaban. “Ella fue ahí por su propia voluntad”, sostuvo Hayden.

Dijo que llegó a Puerto Rico el 20 de octubre y que por espacio de 65 días predicó el “mensaje” de que el país sería impactado por dos terremotos como consecuencia de un asteroide que caerá sobre la Isla de Mona. “Les había informado que por Adjuntas habíamos conseguido un lugar hermosísimo para que el pueblo de Dios estuviera ahí y muchas familias fueron con sus hijos y todo, todo estaba bien”, señaló.

“Yo sé que también hay periódicos o canales buenos, pero ahorita lo que están haciendo es pisotearme como ser humano, hundirme y detrás de todo está Lucifer y sus demonios, porque nadie fue obligado a ir al campamento”, insistió.

En el vídeo Hayden no dice dónde se encuentra tras haber salido de Puerto Rico, pero confirma que no viajó a Perú, su país de origen y el que no visita hace cuatro años. “Se han levantado en contra de mi persona para hacerme daño, tumbarme, acusarme de algo que yo no he hecho”, expresó en el vídeo de 19 minutos de duración.

Torres Berríos no ha respondido las llamadas y mensajes realizadas por este medio desde el domingo.