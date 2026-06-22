Primera clase de jóvenes con diversidad funcional se gradúa en Sor Isolina Ferré

La graduación de siete jóvenes con diversidad funcional marcó este año un acontecimiento histórico para los Centros Sor Isolina Ferré, al convertirse en la primera clase graduanda del Área Académica Vocacional y Técnica de la organización.

Los estudiantes formaron parte de los 132 graduandos reconocidos durante la decimonovena ceremonia de graduación de la institución, celebrada en el Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Además, la ceremonia incluyó a estudiantes que completaron sus estudios en las Escuelas Superiores Alternativas de Ponce, Guayama y San Juan, así como en los programas Vocacional y Técnico Postsecundario y Vida Independiente.

La principal oficial ejecutiva de los Centros Sor Isolina Ferré, Stella Maris Molina, destacó el significado de este logro para los graduandos y sus familias. “Cada uno de estos estudiantes representa una historia de superación, valentía y esperanza. Esta graduación reafirma nuestra misión de ofrecer oportunidades reales de desarrollo para todos, reconociendo la dignidad y el potencial de cada ser humano”, expresó en declaraciones escritas.

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La ceremonia de graduación se celebró en el Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. (Suministrada)

El Área Académica Vocacional y Técnica del centro educativo ofrece formación académica y desarrollo de destrezas vocacionales a jóvenes con diversidad funcional, con el objetivo de promover una mayor independencia y preparación para futuras oportunidades educativas y laborales.

Durante la actividad, también se otorgó el premio Sor Isolina Ferré, que reconoce a estudiantes de distintos programas por su desempeño académico, liderazgo, compromiso comunitario y crecimiento personal.

Los galardonados fueron Adriana Santos Rivera, Jackxiel E. Díaz Martínez y Edier J. López Mercado, de las Escuelas Alternativas; Daysha J. Natal Thillet, de la Escuela Vocacional y Técnico Postsecundario; Erick G. Arocho Bayona, del programa Vida Independiente; y Justin A. Alicea Rivera, del Área Académica Vocacional y Técnica.