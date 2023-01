Los directivos de seis instituciones académicas reclamaron una revisión de la reválida que toman los egresados de grados asociados de Terapia Física, al encontrar que la desorganización en la administración de la prueba e inconsistencias en el diseño amenazan los únicos programas académicos que capacitan a estos profesionales en Puerto Rico.

Ya los recintos de Humacao y Ponce de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como Huertas College y Atenas College perdieron el año pasado las acreditaciones que otorga la Comisión para la Acreditación de Educación en Terapia Física (CAPTE, por sus siglas en inglés) a sus grados asociados en Terapia Física. Mientras, están en probatoria los programas de la Universidad Interamericana, recinto de Ponce, y el de NUC University, en Bayamón. En todos los casos, los señalamientos se deben a incumplimiento con el porcentaje mínimo de egresados que pasan la reválida.

“Cuando es un problema que atraviesan todas las universidades, no es solo una, pues el problema es la prueba”, expresó la decana asociada de Asuntos Académicos del recinto de Ponce de la Interamericana y exdirectora del programa de Terapia Física, Katherine Rivera González.

La administración de una nueva prueba de reválida a finales de diciembre a quienes se prepararon para ser asistentes de Terapia Física debía ser una esperanza para las instituciones universitarias de poder recuperar la acreditación profesional que permita mantener con vida estos ofrecimientos. Sin embargo, aún permean las dudas entre conocedores de la disciplina, quienes cuestionan si el instrumento medirá realmente los conocimientos que obtienen los alumnos que completan el grado.

A nivel isla, la tasa de aprobación de la reválida para invierno de 2021 fue de 8% y, en verano de ese año, fue de 11%. En invierno de 2020, la única vez que se dio ese año, solo 11% pasó la prueba. Mientras, en 2019, la tasa de aprobación de invierno fue de 13% y en primavera fue de 14%, según los datos contenidos en una carta que los presidentes de cinco universidades enviaron en mayo al secretario de Salud, Carlos Mellado, para solicitar una reunión. El encuentro solo se dio con la jefatura de la UPR, confirmó este diario.

La directora del Programa de Asistente de Terapia Física de NUC University, Mariely Torres Meléndez, explicó que CAPTE requiere que el promedio, de dos años, de aprobación en la reválida sea del 85% de los egresados a un año de graduarse.

La directora de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Dana Miró, detalló que 160 aspirantes tomaron la reválida el 28 de diciembre. Esta fue la única vez que se ofreció la prueba en 2022.

Miró señaló, en declaraciones escritas, que la Junta está por determinar la próxima fecha de examen, “que de acuerdo a lo establecido es cada seis meses”.

La Junta Examinadora es el ente a cargo de ofrecer el examen, de modo que los egresados de estos programas puedan ejercer como asistentes de terapista físico.

La junta ha operado de forma inconsistente en la pasada década; no estuvo constituida de 2013 al 2014, se nombraron miembros en 2015 pero la reválida no se ofreció entre 2016 a 2018. En 2019, se ofreció nuevamente la reválida, pero con cambios, apuntó Rivera González.

“Uno de los problemas es que no se sabe en qué momento se va a dar la reválida, no está calendarizado. Un mes antes se anuncia y todo el mundo a correr para entregar documentos, no se pueden preparar bien para tomar el examen porque no lo saben de antemano. O los estudiantes que se gradúan en marzo, como es nuestro caso, no vienen a tomar el examen hasta diciembre”, expresó la directora del programa de NUC University.

Torres Meléndez destacó que la agencia acreditadora da un máximo de dos años a las instituciones en probatoria para que demuestren que no deben perder la acreditación.

“En dos años, no podemos preparar muchos resultados porque, ahora mismo, estoy esperando por los resultados de diciembre y, hasta el próximo diciembre, quizá, no tendré más resultados”, dijo.

En su misiva al secretario de Salud, los presidentes universitarios calificaron que los problemas con la reválida promueven “una crisis de salud pública”, pues no tener asistentes licenciados y el cierre de programas académicos ya está generado una escasez de profesionales.

El atraso para ofrecer la reválida en 2022 impidió que los recintos de Humacao y Ponce presentaran a tiempo una segunda apelación ante CAPTE, pues se venció el término establecido para así hacerlo, señaló, por su parte, el vicepresidente ejecutivo en Asuntos Académicos de la UPR, Orestes Quesada González.

“Todo lo que es académico en esos programas está corriendo de lo más bien, el problema aquí es que no están pasando la reválida”, añadió.

El Nuevo Día reseñó en agosto pasado que la UPR colaboraría con Salud en el diseño de la nueva reválida. “Nosotros nos reunimos con el secretario de Salud, hubo una intención del secretario, está la mayor intención. Pero la parte legal de Salud, la revisión del examen... hubo, quiero decir, un atraso. No se movió con celeridad”, señaló, en diciembre, el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado.

Rivera González indicó que estudiantes que tomaron la reválida el 28 de diciembre han relatado que contiene preguntas que no están a tono con su preparación, como medicación, diagnóstico y manejo.

“Eso no lo trabaja un asistente de terapista físico”, señaló Rivera González. “Nosotros tenemos egresados que no pasan la reválida de Puerto Rico, pero van y toman la de Estados Unidos, en inglés, y la pasan”, agregó, al detallar que la Interamericana busca establecer mecanismos alternos de evaluación y recopilación de información para demostrarle a CAPTE que sus egresados cuentan con las competencias requeridas.

El próximo grado académico en la disciplina es el doctorado, que en la isla solo lo ofrece el Recinto de Ciencias Médicas.