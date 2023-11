Tras la reanudación, este martes, del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, decenas de personas protestaron frente al Tribunal Federal de Hato Rey contra los potenciales aumentos en la tarifa de la luz que propone el cuarto borrador del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

“Una vez más estamos en la calle diciéndole a la jueza Swain que ella no confirme la Declaración de Información que se está viendo y que no acepte lo que están diciendo los bonistas buitres, que lo que pretenden es que se les pague a ellos la totalidad de la deuda cuando la misma jueza sabe que es una deuda no asegurada. A esa declaración le falta mucha información todavía”, dijo el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Josué Mitjá.

En tanto, Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, señaló que se oponen al Plan de Ajuste de la Deuda “tal cual está presentado”.

“Aunque reconocemos que reduce más la deuda a como se había propuesto originalmente, sigue siendo una deuda que no podemos pagar. Nos estarían poniendo tres aumentos en la factura por 35 años. No solo estamos hablando de aumentos en la factura de luz, sino que todo va a aumentar”, advirtió.

La audiencia de la jueza Swain retomó el proceso de confirmación del PDA-AEE, que se abortó el verano pasado. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) modificó el viernes, por cuarta ocasión, su propuesta tras prevalecer en dos disputas y conseguir el respaldo de cuatro clases de acreedores, para lograr un acuerdo con parte de ellos, encabezados por BlackRock y Franklin Advisers.

Los manifestantes buscan que se salvaguarden las pensiones ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y se evite la inestabilidad de los sistemas de retiro. (Xavier Araújo)

Opción para no aumentar tarifas

Sobre el proceso que se lleva adelante, el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, Josué Rivera, recalcó que el Fondo General está generando sobrantes que podrían utilizarse para pagar la deuda que tiene la Autoridad con los jubilados, sin tener que recurrir a aumentar la tarifa de los consumidores.

“Estamos objetando el procedimiento del PDA porque no se nos toma en consideración. Nos han echado para un lado. No hay una alternativa presentada por la Junta que no sea eliminar el Sistema de Retiro en la práctica. La jueza, en un momento dado, no atendió nuestro reclamo y se comprometió a que iba a tomar una decisión basada en la jurisprudencia puertorriqueña”, subrayó Rivera.

Agregó que “mi posición es que lo podamos resolver mediante el diálogo, uno honesto. Si fuese necesario, por el bienestar del pueblo, tener que reducir los beneficios de nuestros jubilados, que muchos que no llegaron a jubilarse sacrificaron la vida por servirle a este país”.

Prados coincidió con la UTIER en repudiar el pago a “bonistas que no fueron los acreedores originales de la deuda de la AEE”. Enfatizó en que “son actores claves aquí en presionar en que aumente la luz. Son empresas multimillonarias, que se les conocen como fondos buitres porque se especializan en aprovechar países vulnerables para presionar a que le paguen, y eso puede implicar recortes en los servicios y aumento en los costos de vida”.

También indicó que, principalmente, se verían afectados los pequeños comerciantes que tendrían que aumentar sus precios. “El precio de pagar a esa gente que puede asumir la pérdida es llevar a Puerto Rico a la pobreza”, alertó la abogada.

Además, informó que está disponible una plataforma, www.nomásaumentos.com, para recoger objeciones ciudadanas y presentárselas a la jueza Swain. Las observaciones se pueden presentar hasta el 26 de enero, mientras que la confirmación del PDA-AEE está pautada para marzo, pero la fecha podría modificarse en cualquier momento.