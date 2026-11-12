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Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud gana el Premio Tina Hills 2026

El galardón de $200,000 fue entregado este jueves por la Fundación Ángel Ramos, que también reconoció a otras tres organizaciones

12 de noviembre de 2026 - 7:19 PM

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El fundador y presidente ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar, al centro con chaqueta crema, dedicó unas emotivas palabras a su madre, Elizabeth Andújar, por salvarle la vida cuando apenas era un niño al refugiarse en un alberque en una situación de violencia doméstica. (Suministrada)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

La Fundación Ángel Ramos otorgó este jueves el Premio Tina Hills 2026 a la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, que recibió un cheque de $200,000 para seguir apoyando menores en etapas de desarrollo, jóvenes sin hogar y familias con múltiples necesidades en medio de la crisis económica y social que enfrenta la isla.

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“La dignidad no se gana y las oportunidades se garantizan. Y garantizar oportunidades es lo que han hecho Ángel Ramos y Argentina Hills durante siete décadas. Quiero agradecer profundamente a la Fundación Ángel Ramos y todo su equipo, no solo por este premio, sino por acompañarnos por todos estos años”, destacó el fundador y presidente ejecutivo de la Red, Marcos Santana Andújar.

En la ceremonia, Santana Andújar dedicó unas emotivas palabras a su madre, Elizabeth Andújar, por salvarle la vida cuando apenas era un niño. Ella enfrentaba una situación de violencia doméstica y decidió albergarse junto a su hijo, quien décadas después albergaría a otros jóvenes con experiencias traumáticas en la infancia y adolescencia.

La Red ganó la vigésima novena edición del galardón, en honor a Argentina “Tina” Hills, quien falleció en septiembre del año pasado a sus 103 años. La Fundación también otorgó otros premios de $20,000 a otras tres organizaciones que resultaron finalistas: Casa Protegida Julia de Burgos, la Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano (OPDH) y Vimenti.

La Red comenzó como un esfuerzo comunitario, en 2012, y se incorporó formalmente dos años después. Santana Andújar, trabajador social que laboró en el Departamento de la Familia y defensor de derechos humanos, impulsó la iniciativa para prevenir, atender y erradicar el maltrato infantil y juvenil en Puerto Rico.

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Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de la entidad, explica en qué consiste su modelo de ecosistema de servicios de prevención.

Su modelo de prevención comunitaria integra tres pilares: servicios directos, incidencia en política pública y capacitación y asistencia técnica. Mediante este enfoque, acompaña a niños, niñas y familias, promueve cambios estructurales y comparte conocimientos con otros sectores. Además, utiliza sistemas de recopilación de datos y medición para orientar decisiones y fortalecer la rendición de cuentas.

Las organizaciones del tercer sector son fundamentales para atender las necesidades del país y generar oportunidades de desarrollo. Al reconocer a la Red, destacamos iniciativas innovadoras que, desde una perspectiva integral, amplían su impacto en la niñez, las familias y la comunidad”, manifestó, por su parte, Eduardo Negrón Méndez, presidente de la Fundación.

El año pasado, la Red sirvió directamente a 715 familias, lo que representa 897 niños y niñas menores de 5 años. En entrevista previa con El Nuevo Día, Santana Andújar estimó que el 90% de estas familias logró completar planes de servicio, cerrar casos activos o evitar su entrada al sistema de protección infantil de Familia.

“Los niños y las niñas no están rotos. Las familias no están rotas. Solo necesitan un poquito de apoyo para que tengan verdadera movilidad social. Necesitan comunidades que le acompañen y no que les juzguen. Ninguna circunstancia difícil de una familia debería convertirse en una condena para sus hijos e hijas”, enfatizó Santana Andújar, en su emotivo discurso, al conocer que fueron ganadores.

El Premio Tina Hills reconoce la excelencia, trayectoria e impacto de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. La ceremonia de su vigésimo novena edición se celebró en el estudio 2 de Telemundo, como parte de la Semana de la Filantropía, y contó con una presentación artística de Ballets de San Juan.

El año pasado, el colectivo teatral Agua, Sol y Sereno fue reconocido con el Premio Tina Hills, el máximo galardón filantrópico en Puerto Rico. En esa edición, la Red, Casa Protegida Julia de Burgos y la OPDH fueron finalistas y también recibieron $20,000.

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ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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