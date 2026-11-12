Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud gana el Premio Tina Hills 2026

La Fundación Ángel Ramos otorgó este jueves el Premio Tina Hills 2026 a la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, que recibió un cheque de $200,000 para seguir apoyando menores en etapas de desarrollo, jóvenes sin hogar y familias con múltiples necesidades en medio de la crisis económica y social que enfrenta la isla.

“La dignidad no se gana y las oportunidades se garantizan. Y garantizar oportunidades es lo que han hecho Ángel Ramos y Argentina Hills durante siete décadas. Quiero agradecer profundamente a la Fundación Ángel Ramos y todo su equipo, no solo por este premio, sino por acompañarnos por todos estos años”, destacó el fundador y presidente ejecutivo de la Red, Marcos Santana Andújar.

En la ceremonia, Santana Andújar dedicó unas emotivas palabras a su madre, Elizabeth Andújar, por salvarle la vida cuando apenas era un niño. Ella enfrentaba una situación de violencia doméstica y decidió albergarse junto a su hijo, quien décadas después albergaría a otros jóvenes con experiencias traumáticas en la infancia y adolescencia.

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La Red comenzó como un esfuerzo comunitario, en 2012, y se incorporó formalmente dos años después. Santana Andújar, trabajador social que laboró en el Departamento de la Familia y defensor de derechos humanos, impulsó la iniciativa para prevenir, atender y erradicar el maltrato infantil y juvenil en Puerto Rico.

Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud cumple 14 años: conoce la clave de su éxito Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de la entidad, explica en qué consiste su modelo de ecosistema de servicios de prevención.

Su modelo de prevención comunitaria integra tres pilares: servicios directos, incidencia en política pública y capacitación y asistencia técnica. Mediante este enfoque, acompaña a niños, niñas y familias, promueve cambios estructurales y comparte conocimientos con otros sectores. Además, utiliza sistemas de recopilación de datos y medición para orientar decisiones y fortalecer la rendición de cuentas.

“Las organizaciones del tercer sector son fundamentales para atender las necesidades del país y generar oportunidades de desarrollo. Al reconocer a la Red, destacamos iniciativas innovadoras que, desde una perspectiva integral, amplían su impacto en la niñez, las familias y la comunidad”, manifestó, por su parte, Eduardo Negrón Méndez, presidente de la Fundación.

El año pasado, la Red sirvió directamente a 715 familias, lo que representa 897 niños y niñas menores de 5 años. En entrevista previa con El Nuevo Día, Santana Andújar estimó que el 90% de estas familias logró completar planes de servicio, cerrar casos activos o evitar su entrada al sistema de protección infantil de Familia.

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“Los niños y las niñas no están rotos. Las familias no están rotas. Solo necesitan un poquito de apoyo para que tengan verdadera movilidad social. Necesitan comunidades que le acompañen y no que les juzguen. Ninguna circunstancia difícil de una familia debería convertirse en una condena para sus hijos e hijas”, enfatizó Santana Andújar, en su emotivo discurso, al conocer que fueron ganadores.

El Premio Tina Hills reconoce la excelencia, trayectoria e impacto de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. La ceremonia de su vigésimo novena edición se celebró en el estudio 2 de Telemundo, como parte de la Semana de la Filantropía, y contó con una presentación artística de Ballets de San Juan.