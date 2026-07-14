Registran temblor de magnitud 4.5 cerca de República Dominicana y al noroeste de Isla de Mona

Un temblor de magnitud preliminar 4.5 fue registrado a las 11:20 a.m. de este martes cerca de la costa noreste de República Dominicana y al noroeste de Isla de Mona, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

De acuerdo con la USGS, el sismo se localizó en la latitud 19.5 norte y longitud 69.5 oeste, con una profundidad de aproximadamente un kilómetro.