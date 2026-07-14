Abandona su motora y huye a pie: joven enfrenta cargos tras intervención policial en Bayamón
La Policía alegó que el imputado se dio a la huida luego de recibir instrucciones para detenerse
14 de julio de 2026 - 11:16 AM
14 de julio de 2026 - 11:16 AM
Un joven de 18 años enfrenta varios cargos luego de que una intervención resultara en una persecución que culminó con la ocupación de un arma de fuego y municiones en Bayamón.
Según la Policía, el imputado, identificado como Raymond J. Andino López, transitaba durante la tarde del lunes en una motora Fengyun Tank por el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol cuando fue intervenido por presuntamente no contar con el equipo de seguridad requerido.
La Uniformada alegó que, al recibir instrucciones para detenerse, Andino López se dio a la huida, lo que provocó un seguimiento que culminó en la PR-167, en la intersección con la calle Uruguay.
De acuerdo con las autoridades, el joven abandonó la motora y continuó la huida a pie.
En medio de la intervención, los agentes ocuparon un bulto que presuntamente contenía una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, dos cargadores con 41 municiones y $217 en efectivo.
La Policía indicó que Andino López supuestamente no tenía licencia para portar el arma. La motora también fue ocupada.
Contra el joven se radicaron cargos por presuntas violaciones a la Ley de Armas, por obstrucción o resistencia a la autoridad pública y daños agravados.
El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $20,000.
El joven prestó la fianza y quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar.
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