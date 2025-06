Renovación de edificio de La Placita que se quemó en enero demorará un año más

No será, al menos, hasta el verano de 2026 que los comerciantes de La Placita de Santurce , cuyos locales fueron consumidos por las llamas en enero, podrán regresar a sus espacios renovados, indicó este domingo el alcalde de San Juan, Miguel Romero .

“Será una estructura similar para no variar los parámetros. Claro, una estructura mejorada, nivelación de piso, colocación de campana para la extracción de humo”, detalló el alcalde novoprogresista. “Estamos tratando de que no sea más de un año, la construcción como tal”, agregó.

“El alcalde me ha dado mucha ayuda, muy bueno, no me quejo de él, pero ha habido unos procesos que han sido un poquito lentos, como la cuestión de ponerme la luz... Yo entiendo la situación y la burocracia”, expresó Bernardi Aponte, quien lleva 55 años como carnicero, 35 de ellos desde La Placita.