Renuncia el director regional de la AAA en San Juan

Al tiempo en que adelantó que habrá más cambios en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la gobernadora Jenniffer González confirmó este lunes que el director regional de San Juan fue removido del puesto como parte de las recomendaciones que hizo el ingeniero Carlos Pesquera y un día después que el alcalde Miguel Romero señalara que él hubiese hecho ajustes en la jefatura de la corporación pública.

“El director de la región de San Juan (Luis González Traverso) cambió durante el pasado fin de semana a un nuevo nombramiento que, en su momento, se anunciará. Como parte de los esfuerzos y reconociendo el informe que hizo el ingeniero Carlos Pesquera, van a haber varios cambios más. No es el único cambio que va a haber”, afirmó la primera ejecutiva en una conferencia de prensa, en La Fortaleza, sobre nueva inversión económica.

La gobernadora dijo, en cambio, que el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, cuenta con su confianza.

Pero recalcó que habrá cambios “en la política pública y en la estructura interna de la AAA”.

Por su parte, la Junta de Gobierno de la AAA informó más tarde, por escrito, que había aceptado la renuncia de González Traverso, y dijo que había sido presentada el viernes al presidente González Delgado aduciendo “asuntos personales”. Por tratarse de un nombramiento del cuerpo rector, requería su aval.

“Reconocemos y agradecemos al señor González Traverso los servicios prestados a la Autoridad, y quien ahora se reintegra a su puesto regular. Le deseamos el mayor de los éxitos con la certeza de que podrá atender sus próximos retos personales y profesionales”, manifestó la Junta de Gobierno.

El domingo, el alcalde de San Juan acusó a la AAA de no estar “dando el grado mínimo” debido a la forma en que ha manejado las continuas averías en diversas zonas de la capital. Respecto a González Traverso, Romero indicó que, aunque ocupaba el cargo de director de la región Metro de la AAA desde junio, no fue hasta el 9 de septiembre que recibió una primera comunicación del funcionario para reunirse.

1 / 14 | “Rotura significativa”: así la AAA atiende incidente en la red de alcantarillado en Bayamón. Brigadas de respuesta inmediata de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizaban trabajos de reconstrucción en la PR-5 de Bayamón durante la tarde del martes, donde se registró una “rotura significativa” en la red de alcantarillado sanitario, en el sector Santa Juanita del mencionado municipio. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 14 “Rotura significativa”: así la AAA atiende incidente en la red de alcantarillado en Bayamón Brigadas de respuesta inmediata de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizaban trabajos de reconstrucción en la PR-5 de Bayamón durante la tarde del martes, donde se registró una “rotura significativa” en la red de alcantarillado sanitario, en el sector Santa Juanita del mencionado municipio. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Desde julio, miles de clientes de la AAA han enfrentado problemas con el servicio. Ese mes, la rotura de una tubería de 54 pulgadas de diámetro que suplía aguas crudas a la planta de filtración Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, desencadenó una serie de eventos que exacerbaron los problemas en el suplido que ya existían en la zona metropolitana y dejaron al descubierto problemas a nivel administrativo.

Según González, el problema con la infraestructura de la AAA viene de años y, en gran medida, responde al crecimiento de comunidades, o plantas o tuberías obsoletas.

“Tenemos comunidades que no tienen presión, que no tienen agua. La zona metropolitana ha crecido dramáticamente y el Supertubo, que le traía agua a San Juan, no da suficiente para construir. Y eso significa que vamos a tener que cambiar la planta de Los Filtros y hacer una planta nueva. Eso también es lo que recoge el informe del ingeniero Carlos Pesquera”, apuntó la primera ejecutiva.