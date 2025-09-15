Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Renuncia el director regional de la AAA en San Juan

La gobernadora Jenniffer González advirtió que habrá más cambios en la corporación pública

15 de septiembre de 2025 - 6:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El domingo, el alcalde de San Juan acusó a la AAA de no estar “dando el grado mínimo” debido a la forma en que ha manejado las continuas averías en diversas zonas de la capital. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Al tiempo en que adelantó que habrá más cambios en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la gobernadora Jenniffer González confirmó este lunes que el director regional de San Juan fue removido del puesto como parte de las recomendaciones que hizo el ingeniero Carlos Pesquera y un día después que el alcalde Miguel Romero señalara que él hubiese hecho ajustes en la jefatura de la corporación pública.

RELACIONADAS

“El director de la región de San Juan (Luis González Traverso) cambió durante el pasado fin de semana a un nuevo nombramiento que, en su momento, se anunciará. Como parte de los esfuerzos y reconociendo el informe que hizo el ingeniero Carlos Pesquera, van a haber varios cambios más. No es el único cambio que va a haber”, afirmó la primera ejecutiva en una conferencia de prensa, en La Fortaleza, sobre nueva inversión económica.

La gobernadora dijo, en cambio, que el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, cuenta con su confianza.

Pero recalcó que habrá cambios “en la política pública y en la estructura interna de la AAA”.

Por su parte, la Junta de Gobierno de la AAA informó más tarde, por escrito, que había aceptado la renuncia de González Traverso, y dijo que había sido presentada el viernes al presidente González Delgado aduciendo “asuntos personales”. Por tratarse de un nombramiento del cuerpo rector, requería su aval.

“Reconocemos y agradecemos al señor González Traverso los servicios prestados a la Autoridad, y quien ahora se reintegra a su puesto regular. Le deseamos el mayor de los éxitos con la certeza de que podrá atender sus próximos retos personales y profesionales”, manifestó la Junta de Gobierno.

El domingo, el alcalde de San Juan acusó a la AAA de no estar “dando el grado mínimo” debido a la forma en que ha manejado las continuas averías en diversas zonas de la capital. Respecto a González Traverso, Romero indicó que, aunque ocupaba el cargo de director de la región Metro de la AAA desde junio, no fue hasta el 9 de septiembre que recibió una primera comunicación del funcionario para reunirse.

Brigadas de respuesta inmediata de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizaban trabajos de reconstrucción en la PR-5 de Bayamón durante la tarde del martes, donde se registró una “rotura significativa” en la red de alcantarillado sanitario, en el sector Santa Juanita del mencionado municipio. En un comunicado de prensa, el presidente de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, explicó que la situación, ocasionada por un contratista privado, ocurrió en una línea de 16 pulgadas que afecta directamente la estación de bombas Padre Rufo en dicho municipio.Aunque el análisis de cada una de las instalaciones de la AAA apenas comienza, la gobernadora Jenniffer González expresó particular preocupación por la operación de la planta de filtros Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, que, dijo, debido a la ausencia de atención “adecuada”, no opera a su máxima capacidad.
1 / 14 | “Rotura significativa”: así la AAA atiende incidente en la red de alcantarillado en Bayamón. Brigadas de respuesta inmediata de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizaban trabajos de reconstrucción en la PR-5 de Bayamón durante la tarde del martes, donde se registró una “rotura significativa” en la red de alcantarillado sanitario, en el sector Santa Juanita del mencionado municipio. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Desde julio, miles de clientes de la AAA han enfrentado problemas con el servicio. Ese mes, la rotura de una tubería de 54 pulgadas de diámetro que suplía aguas crudas a la planta de filtración Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, desencadenó una serie de eventos que exacerbaron los problemas en el suplido que ya existían en la zona metropolitana y dejaron al descubierto problemas a nivel administrativo.

Según González, el problema con la infraestructura de la AAA viene de años y, en gran medida, responde al crecimiento de comunidades, o plantas o tuberías obsoletas.

“Tenemos comunidades que no tienen presión, que no tienen agua. La zona metropolitana ha crecido dramáticamente y el Supertubo, que le traía agua a San Juan, no da suficiente para construir. Y eso significa que vamos a tener que cambiar la planta de Los Filtros y hacer una planta nueva. Eso también es lo que recoge el informe del ingeniero Carlos Pesquera”, apuntó la primera ejecutiva.

Reiteró que, como parte de las soluciones que plantea para la AAA, no contempla traer un ente privado para hacerse cargo de la corporación pública.

Tags
AAAagua potableSan JuanMiguel Romero
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: