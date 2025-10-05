Reportan nuevos daños por marejadas en la costa de Loíza

Nuevos daños a la costa de Loíza causados por una marejada surgieron en momentos en que funcionarios del gobierno federal cancelaron una visita por el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Así lo informó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, en un comunicado de prensa, que incluyó fotos de los estragos.

La funcionaria detalló que el evento de marejadas en la costa norte de Puerto Rico de este fin de semana ha causado estragos adicionales en la zona costera, particularmente en las parcelas Suárez, donde las consecuencias de la erosión han sido documentados en el pasado. También recordó que en esa área han aplicado la opción provisional de revestimiento de piedra para manejar la situación.

En declaraciones escritas, señaló que “seguimos buscando opciones para mitigar. En estos momentos dependemos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para obtener los permisos que nos permitan continuar con proyectos a corta duración, mientras se trabaja un proyecto más duradero con el gobierno central”.

PUBLICIDAD

Parte de una carretera colapsó debido a las marejadas. (Suministrada)

“Precisamente, esta semana que comienza, teníamos la visita de personal del Cuerpo de Ingenieros para una vista ocular en varios sectores, pero fue cancelada por el cierre del gobierno federal. Confiamos que la situación se resuelva pronto para continuar con estas gestiones”, añadió.

Asimismo, destacó que ayer, sábado, ayudó a divulgar el mensaje de que el servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en la Ruta 45 no estaba disponible debido a las condiciones del mar que afectaba la zona de Torrecilla Baja

Apuntó que el mismo está programado a restablecerse tan pronto las condiciones de las marejadas lo permitan.