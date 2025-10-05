Opinión
5 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan nuevos daños por marejadas en la costa de Loíza

La alcaldesa Julia Nazario informó que funcionarios federales cancelaron una visita por el cierre del gobierno de Estados Unidos

5 de octubre de 2025 - 8:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Municipio de Loíza reportó nuevos daños por erosión costera, particularmente en el área de las parcelas Suárez, en momentos de una marejada que afecta la costa norte de Puerto Rico. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nuevos daños a la costa de Loíza causados por una marejada surgieron en momentos en que funcionarios del gobierno federal cancelaron una visita por el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Así lo informó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, en un comunicado de prensa, que incluyó fotos de los estragos.

La funcionaria detalló que el evento de marejadas en la costa norte de Puerto Rico de este fin de semana ha causado estragos adicionales en la zona costera, particularmente en las parcelas Suárez, donde las consecuencias de la erosión han sido documentados en el pasado. También recordó que en esa área han aplicado la opción provisional de revestimiento de piedra para manejar la situación.

En declaraciones escritas, señaló que “seguimos buscando opciones para mitigar. En estos momentos dependemos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para obtener los permisos que nos permitan continuar con proyectos a corta duración, mientras se trabaja un proyecto más duradero con el gobierno central”.

Parte de una carretera colapsó debido a las marejadas.
Parte de una carretera colapsó debido a las marejadas. (Suministrada)

“Precisamente, esta semana que comienza, teníamos la visita de personal del Cuerpo de Ingenieros para una vista ocular en varios sectores, pero fue cancelada por el cierre del gobierno federal. Confiamos que la situación se resuelva pronto para continuar con estas gestiones”, añadió.

Asimismo, destacó que ayer, sábado, ayudó a divulgar el mensaje de que el servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en la Ruta 45 no estaba disponible debido a las condiciones del mar que afectaba la zona de Torrecilla Baja

Apuntó que el mismo está programado a restablecerse tan pronto las condiciones de las marejadas lo permitan.

Nazario indicó que las marejadas han afectado el tránsito en la vía pública.
Nazario indicó que las marejadas han afectado el tránsito en la vía pública. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
