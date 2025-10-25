Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de octubre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Restauran el servicio al 70% de los clientes del Superacueducto

El presidente ejecutivo de la AAA reconoció que todavía pueden experimentarse intermitencias y recomendó continuar hirviendo el agua

25 de octubre de 2025 - 12:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los oasis de agua potable siguen disponibles en coordinación con alcaldes y la Guardia Nacional. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este sábado que se había restablecido el servicio a cerca de 135,000 de los 190,000 abonados de la zona norte que vieron interrumpido el suplido por varios días ante la avería que sufrió una tubería de 72 pulgadas en el Superacueducto.

RELACIONADAS

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, indicó que la restauración avanza de manera gradual y controlada, en tanto se monitorea la presión del agua en las líneas de distribución.

“Ya hemos logrado restablecer el servicio a sobre 135,000 abonados aproximadamente, y continuamos trabajando de manera ininterrumpida para que el agua llegue a los 190,000 abonados que se vieron afectados por esta situación. Este es un proceso que requiere precisión y coordinación, y nuestro personal técnico se mantiene asegurando que cada paso se realice de forma segura y efectiva”, expresó González Delgado.

La tasa de restauración reportada por la AAA equivale al 71% de los abonados que perdieron el suministro en sus residencias y comercios.

El ingeniero reconoció que, mientras se estabiliza el sistema, los clientes que reciben agua potable del Superacueducto pueden experimentar intermitencias, por lo que hizo un llamado a la prudencia en el consumo.

González Delgado recomendó, de igual forma, que los clientes hiervan el agua por unos tres minutos antes para evitar problemas con la calidad.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN

Los oasis de agua potable, en tanto, continúan habilitándose en coordinación con los alcaldes y la Guardia Nacional.

Tras identificarse la avería el pasado domingo, los trabajos de reparación en la tubería ubicada en Manatí comenzaron el martes. Las labores de reparación del tubo se extendieron hasta la noche del jueves y la reanudación de las operaciones de la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, que suple al Superacueducto se produjo la madrugada del viernes.

A lo largo de ese período, el servicio afectó a abonados en los pueblos de Arecibo, Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.

“Sabemos lo importante que es para nuestra gente contar con el servicio, y seguimos trabajando con compromiso y sentido de urgencia para lograr la recuperación total lo antes posible”, acentuó González Delgado.

Tags
AAAagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: