Restauran el servicio al 70% de los clientes del Superacueducto
El presidente ejecutivo de la AAA reconoció que todavía pueden experimentarse intermitencias y recomendó continuar hirviendo el agua
25 de octubre de 2025 - 12:07 PM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este sábado que se había restablecido el servicio a cerca de 135,000 de los 190,000 abonados de la zona norte que vieron interrumpido el suplido por varios días ante la avería que sufrió una tubería de 72 pulgadas en el Superacueducto.
El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, indicó que la restauración avanza de manera gradual y controlada, en tanto se monitorea la presión del agua en las líneas de distribución.
“Ya hemos logrado restablecer el servicio a sobre 135,000 abonados aproximadamente, y continuamos trabajando de manera ininterrumpida para que el agua llegue a los 190,000 abonados que se vieron afectados por esta situación. Este es un proceso que requiere precisión y coordinación, y nuestro personal técnico se mantiene asegurando que cada paso se realice de forma segura y efectiva”, expresó González Delgado.
La tasa de restauración reportada por la AAA equivale al 71% de los abonados que perdieron el suministro en sus residencias y comercios.
El ingeniero reconoció que, mientras se estabiliza el sistema, los clientes que reciben agua potable del Superacueducto pueden experimentar intermitencias, por lo que hizo un llamado a la prudencia en el consumo.
González Delgado recomendó, de igual forma, que los clientes hiervan el agua por unos tres minutos antes para evitar problemas con la calidad.
Los oasis de agua potable, en tanto, continúan habilitándose en coordinación con los alcaldes y la Guardia Nacional.
Tras identificarse la avería el pasado domingo, los trabajos de reparación en la tubería ubicada en Manatí comenzaron el martes. Las labores de reparación del tubo se extendieron hasta la noche del jueves y la reanudación de las operaciones de la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, que suple al Superacueducto se produjo la madrugada del viernes.
A lo largo de ese período, el servicio afectó a abonados en los pueblos de Arecibo, Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.
“Sabemos lo importante que es para nuestra gente contar con el servicio, y seguimos trabajando con compromiso y sentido de urgencia para lograr la recuperación total lo antes posible”, acentuó González Delgado.
