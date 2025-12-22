Resumen 2025: un vistazo a las imágenes más impactantes de 2025
Muchas veces, una serie de fotos hablan más que mil palabras
22 de diciembre de 2025 - 11:15 PM
El 2025 llegó a su fin y las imágenes generadas durante el año tocaron la fibra de nuestros lectores.
Desde asesinatos de exponentes urbanos y recuerdos de crímenes de interés público, hasta el despliegue de la milicia estadounidense en el Caribe e importantes consejos de salud, las imágenes publicadas por El Nuevo Día probaron ser de gran impacto para la audiencia.
No existen palabras que describan sucesos de la manera que una buena fotografía puede hacerlo. Aquí compartimos las fotogalerías más vistas por ustedes, nuestros lectores:
En enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D’Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera contó con la asistencia de más de 300 invitados y fue amenizada por Arquímides, Michelle Brava, Laura Rosado, El Gran Combo de Puerto Rico, Giselle y Saks Entertainment.
El 8 de junio de 2023, familiares, amigos y seguidores acompañaron el traslado de los restos de Neftalí Álvarez Núñez, conocido artísticamente como Pacho El Antifeka, desde el residencial Juana Matos, en Cataño, hasta el cementerio Porta Coeli, en Bayamón. Esta galería muestra los momentos más significativos del recorrido.
Grandes figuras desfilaron por una de las alfombras más esperadas del mundo de la moda abrazando la temática y mostrando su creatividad y estilo único. Aquí un vistazo a los mejores “looks” de la noche.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó imágenes de los ejercicios que llevan a cabo tropas de la Infantería de Marina en Puerto Rico y el mar Caribe, mientras crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela sobre las supuestas lanchas de narcotraficantes que parten del país sudamericano y que introducen la droga en territorio estadounidense.
El poderoso ciclón dejó destrucción e inundaciones a través de República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y Las Bahamas, trayendo consigo recuerdo traumáticos sobre el impacto que tuvo el huracán María en Puerto Rico durante la devastadora temporada de huracanes de 2017.
Desde el “Pueblo del Gigantes Dormido” hasta el de los “Tira Piedras”, cada pueblo tiene un nombre que lo hace único. Esta fotogalería te lleva por un recorrido en imágenes por los secretos detrás del apodo con que se conoce a los oriundos de cada municipio.
La organización sin fines de lucro celebró la cuarta edición de su gala anual en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde.