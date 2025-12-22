Resumen 2025: un vistazo a las imágenes más impactantes de 2025

El 2025 llegó a su fin y las imágenes generadas durante el año tocaron la fibra de nuestros lectores.

Desde asesinatos de exponentes urbanos y recuerdos de crímenes de interés público, hasta el despliegue de la milicia estadounidense en el Caribe e importantes consejos de salud, las imágenes publicadas por El Nuevo Día probaron ser de gran impacto para la audiencia.

No existen palabras que describan sucesos de la manera que una buena fotografía puede hacerlo. Aquí compartimos las fotogalerías más vistas por ustedes, nuestros lectores:

1. Los secretos detrás de la “boda real boricua”

En enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D’Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera contó con la asistencia de más de 300 invitados y fue amenizada por Arquímides, Michelle Brava, Laura Rosado, El Gran Combo de Puerto Rico, Giselle y Saks Entertainment.

Los secretos detrás de la "boda real boricua". El pasado 30 de agosto de 2025 se celebró el enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D'Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera. La papelería fue de Abby Invitaciones.

2. El asesinato de Pacho El Antifeka: imágenes del recorrido final del productor de música urbana

El 8 de junio de 2023, familiares, amigos y seguidores acompañaron el traslado de los restos de Neftalí Álvarez Núñez, conocido artísticamente como Pacho El Antifeka, desde el residencial Juana Matos, en Cataño, hasta el cementerio Porta Coeli, en Bayamón. Esta galería muestra los momentos más significativos del recorrido.

El asesinato de Pacho El Antifeka: imágenes del recorrido final del productor de música urbana. De acuerdo con la información preliminar que ofreció la Policía el día de los hechos, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre detonaciones en el centro comercial.

3. Met Gala 2025: celebridades rinden tributo al dandismo negro con glamour y estilo

Grandes figuras desfilaron por una de las alfombras más esperadas del mundo de la moda abrazando la temática y mostrando su creatividad y estilo único. Aquí un vistazo a los mejores “looks” de la noche.

Met Gala 2025: celebridades rinden tributo al dandismo negro con glamour y estilo. El cantante de música urbana puertorriqueño, Bad Bunny. Traje de Prada, accesorios de Cartier y pava puertorriqueña confeccionada por De León Headwear.

4. Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó imágenes de los ejercicios que llevan a cabo tropas de la Infantería de Marina en Puerto Rico y el mar Caribe, mientras crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela sobre las supuestas lanchas de narcotraficantes que parten del país sudamericano y que introducen la droga en territorio estadounidense.

Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.

5. Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe

El poderoso ciclón dejó destrucción e inundaciones a través de República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y Las Bahamas, trayendo consigo recuerdo traumáticos sobre el impacto que tuvo el huracán María en Puerto Rico durante la devastadora temporada de huracanes de 2017.

Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.

6. ¿Sabes cómo se conoce tu pueblo?: los 78 apodos que definen la identidad de los municipios

Desde el “Pueblo del Gigantes Dormido” hasta el de los “Tira Piedras”, cada pueblo tiene un nombre que lo hace único. Esta fotogalería te lleva por un recorrido en imágenes por los secretos detrás del apodo con que se conoce a los oriundos de cada municipio.

¿Sabes cómo se conoce tu pueblo?: los 78 apodos que definen la identidad de los municipios. Adjuntas - Este pueblo es conocido como La Ciudad del Gigante Dormido, La Suiza de Puerto Rico y La Tierra de Lagos.

7. Brillaron las “Perlas de la esperanza” de Susan G. Komen en la Pink Gala

La organización sin fines de lucro celebró la cuarta edición de su gala anual en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde.

