Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen 2025: un vistazo a las imágenes más impactantes de 2025

Muchas veces, una serie de fotos hablan más que mil palabras

22 de diciembre de 2025 - 11:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde asesinatos de exponentes urbanos y recuerdos de crímenes de interés público hasta el despliegue de fuerza militar en el Caribe e importantes consejos de salud, las imágenes publicadas por El Nuevo Día probaron ser de gran impacto para la audiencia. (DVIDS)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El 2025 llegó a su fin y las imágenes generadas durante el año tocaron la fibra de nuestros lectores.

RELACIONADAS

Desde asesinatos de exponentes urbanos y recuerdos de crímenes de interés público, hasta el despliegue de la milicia estadounidense en el Caribe e importantes consejos de salud, las imágenes publicadas por El Nuevo Día probaron ser de gran impacto para la audiencia.

No existen palabras que describan sucesos de la manera que una buena fotografía puede hacerlo. Aquí compartimos las fotogalerías más vistas por ustedes, nuestros lectores:

1. Los secretos detrás de la “boda real boricua”

En enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D’Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera contó con la asistencia de más de 300 invitados y fue amenizada por Arquímides, Michelle Brava, Laura Rosado, El Gran Combo de Puerto Rico, Giselle y Saks Entertainment.

El pasado 30 de agosto de 2025 se celebró el enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D'Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera. La papelería fue de Abby Invitaciones. Andrea deseaba que su vestido fuera inspirado en las bodas reales de Inglaterra y España. La boda fue coordinada por Yaska Crespo. Con plumas, luces, música vibrante y accesorios repartidos entre los invitados, el salón se transformó en un cabaret parisino en honor al viaje donde Jesús le pidió matrimonio a Andrea.
1 / 30 | Los secretos detrás de la "boda real boricua". El pasado 30 de agosto de 2025 se celebró el enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D'Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera. La papelería fue de Abby Invitaciones. - Suministrada

2. El asesinato de Pacho El Antifeka: imágenes del recorrido final del productor de música urbana

El 8 de junio de 2023, familiares, amigos y seguidores acompañaron el traslado de los restos de Neftalí Álvarez Núñez, conocido artísticamente como Pacho El Antifeka, desde el residencial Juana Matos, en Cataño, hasta el cementerio Porta Coeli, en Bayamón. Esta galería muestra los momentos más significativos del recorrido.

De acuerdo con la información preliminar que ofreció la Policía el día de los hechos, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre detonaciones en el centro comercial. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida “de un hombre de 42 años en el interior de un carro Infiniti modelo EX35, del año 2008 de color negro”.Desde la izquierda, Bad Bunny, Daddy Yankee y Pacho El Antikeka, en una foto compartida por el "Big Boss" en Instagram. Los tres colaboraron en un tema musical en el 2018.
1 / 21 | El asesinato de Pacho El Antifeka: imágenes del recorrido final del productor de música urbana. De acuerdo con la información preliminar que ofreció la Policía el día de los hechos, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre detonaciones en el centro comercial. - Miguel Rodríguez Carrillo

3. Met Gala 2025: celebridades rinden tributo al dandismo negro con glamour y estilo

Grandes figuras desfilaron por una de las alfombras más esperadas del mundo de la moda abrazando la temática y mostrando su creatividad y estilo único. Aquí un vistazo a los mejores “looks” de la noche.

El cantante de música urbana puertorriqueño, Bad Bunny. Traje de Prada, accesorios de Cartier y pava puertorriqueña confeccionada por De León Headwear.La actriz Zoe Saldana.Rosalia
1 / 99 | Met Gala 2025: celebridades rinden tributo al dandismo negro con glamour y estilo. El cantante de música urbana puertorriqueño, Bad Bunny. Traje de Prada, accesorios de Cartier y pava puertorriqueña confeccionada por De León Headwear. - Evan Agostini

4. Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó imágenes de los ejercicios que llevan a cabo tropas de la Infantería de Marina en Puerto Rico y el mar Caribe, mientras crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela sobre las supuestas lanchas de narcotraficantes que parten del país sudamericano y que introducen la droga en territorio estadounidense.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

5. Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe

El poderoso ciclón dejó destrucción e inundaciones a través de República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y Las Bahamas, trayendo consigo recuerdo traumáticos sobre el impacto que tuvo el huracán María en Puerto Rico durante la devastadora temporada de huracanes de 2017.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

6. ¿Sabes cómo se conoce tu pueblo?: los 78 apodos que definen la identidad de los municipios

Desde el “Pueblo del Gigantes Dormido” hasta el de los “Tira Piedras”, cada pueblo tiene un nombre que lo hace único. Esta fotogalería te lleva por un recorrido en imágenes por los secretos detrás del apodo con que se conoce a los oriundos de cada municipio.

Adjuntas - Este pueblo es conocido como La Ciudad del Gigante Dormido, La Suiza de Puerto Rico y La Tierra de Lagos.Aguada - ¿Sabías que a Aguada se le conoce como La Villa de San Francisco de Asís de la Aguada, La Villa de Sotomayor, El Pueblo Playero y La Ciudad del Vaticano?Yauco - Este municipio es conocido como El Pueblo del Café y Los Corsos.
1 / 78 | ¿Sabes cómo se conoce tu pueblo?: los 78 apodos que definen la identidad de los municipios. Adjuntas - Este pueblo es conocido como La Ciudad del Gigante Dormido, La Suiza de Puerto Rico y La Tierra de Lagos. - Xavier Garcia

7. Brillaron las “Perlas de la esperanza” de Susan G. Komen en la Pink Gala

La organización sin fines de lucro celebró la cuarta edición de su gala anual en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde.

Laura Myers, Jacqueline Camargo y Amanda Casteel. Valeria Pérez, Danny Mejía y María Cendero.Domingo Cruz y Lyadel Barnacet.
1 / 55 | Brillaron las “Perlas de la esperanza” de Susan G. Komen en la Pink Gala. Laura Myers, Jacqueline Camargo y Amanda Casteel. - José Rafael Pérez Centeno