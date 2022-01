El número de personas hospitalizadas por coronavirus en la isla continúa en alza, luego de que el Departamento de Salud reportara este domingo 732 pacientes recluidos por el virus, lo que supone la cifra más alta desde que inició la pandemia en marzo de 2020.

Del total de personas hospitalizadas hoy, 650 son adultos y 82 son pacientes pediátricos. Además, esto supone un aumento de 14 hospitalizaciones en comparación con las 718 registradas ayer, sábado.

Este medio validó que en el portal de datos del profesor en bioestadística de la Universidad de Harvard, Rafael Irizarry, no existe un número similar de hospitalizaciones que se haya acumulado en la isla desde que comenzó la emergencia. Anteriormente, la cifra récord era de 657, reportada el 10 de diciembre de 2020.

A esta hora, el BioPortal de Datos de Salud no especifica cuántos de estos han requerido ser recluidos en intensivo o están conectados a un respirador artificial. La agencia ofrece una actualización completa de sus datos al mediodía.

El aumento sostenido y sin precedentes en hospitalizaciones se da en momentos en que la isla atraviesa un brote ocasionado por la variante ómicron. Esta mutación del virus SARS-CoV-2, según varios estudios científicos y médicos, no es tan severa como la variante delta, pero sí es más contagiosa, lo que pudiera provocar un aumento sostenido en personas hospitalizadas.

Por otro lado, Salud reportó hoy 12 nuevas muertes por COVID-19, que elevan a 3,373 el total de personas que han perdido la batalla contra esta enfermedad en la isla.

A través de un tuit, la agencia informó que entre los fallecidos, cinco no estaban vacunados y otros siete sí lo estaban, pero no habían recibido la dosis de refuerzo de las vacunas autorizadas. Entre estas nuevas víctimas no hay vacunados con el booster.

“Durante toda la pandemia, los adultos mayores han sido más propensos a sufrir complicaciones por el COVID-19. Particularmente, aquellos inmunodeprimidos, enfermedad cardíaca, pulmonar, diabetes u obesidad. Este grupo debe aumentar las medidas de protección. Detengamos el contagio”, escribió Salud.

Tanto el Departamento de Salud como el presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, el doctor Daniel Colón Ramos, han sido enfáticos en que la dosis de refuerzo amplía la protección contra la nueva variante del coronavirus.

“Las vacunas protegen, los datos son clarísimos. El escenario sería muchísimo peor sin vacunas. Quien, mirando las vacunas y hospitalizaciones, concluya que las vacunas no protegen es como quien mira destrucción luego del huracán y concluye que poner o no tormentera da lo mismo”, comentó Colón Ramos en un tuit.

En cuanto a las hospitalizaciones, este ha señalado que la isla no ha llegado al pico estimado, y que la variante ómicron ha impactado tanto a no vacunados como a vacunados que no cuentan con el refuerzo, enfatizando la necesidad de recibirlo.

En tanto, la tasa de positividad preliminar en la isla, actualizada a las 6:00 a.m. de hoy, se encuentra en 40.39%. Este renglón ascendía ayer a 39.73%.

El término de “tasa de positividad” se refiere al cálculo entre la cantidad de pruebas realizadas y resultados positivos mediante la prueba molecular PCR, que confirma el contagio con SARS-CoV-2, en este caso. La estadística sirve para medir el nivel de transmisión de un virus.

Hasta ayer, el promedio de casos confirmado era de 1,808 y el promedio de casos probables se situó en 4,486.

En cuanto a la vacunación, en Puerto Rico se han inoculado con al menos una dosis 2,784,046 personas aptas de 5 años o más (90.5%). De estos, 2,484,319 personas están completamente vacunadas (80.8%). En la población de 5 a 11 años se han administrado 110,302 dosis.