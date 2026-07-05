Sin agua cientos de familias en Vieques

Cerca de 800 familias en la zona sur de la isla municipio de Vieques permanecen hoy sin el servicio de agua potable tras reportarse ayer, 4 de julio, dos averías eléctricas consecutivas en la planta de filtros Río Blanco, en Naguabo, confirmó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“La recuperación ha sido más lenta de lo habitual debido al alto consumo de agua registrado en Vieques durante el fin de semana feriado del 4 de julio, lo que ha dificultado la estabilización del sistema de distribución. Como consecuencia, la red se vació y se afectó el servicio de agua potable en distintos sectores de la isla”, explicó el subdirector de la región este de la AAA, Joel Pomales Arroyo.

Mientras, el alcalde de la Isla Nena, José A. Corcino Acevedo, dijo que ,“solo queda el área sur (de la isla sin servicio)” y destacó que en el ayuntamiento no recibieron quejas de las hospederías.

PUBLICIDAD

“Si acaso de algunos airbnb, pero se están manejando con las brigadas del municipio”, expresó.

En una publicación en redes sociales, el Municipio de Vieques informó que se encuentran supliendo agua potable en las comunidades Esperanza y Martineau.

“Se exhorta a los residentes de estas comunidades a permanecer atentos en sus áreas para recibir el servicio desde esta mañana”, lee la publicación.

Por su parte, Kathy Gannett, dueña de la Casa Kathy en la calle Bromelia del sector Esperanza, relató en redes sociales que se quedaron sin el servicio de agua desde las 10:00 a.m. del sábado y que la situación persiste.

“En varios barrios el agua va y viene. Nadie ha explicado por qué no tenemos agua. No veo ningún anuncio en las redes de AAA”, indicó. “En momentos de crisis, tenemos que pensar en los demás que no son tan afortunados como algunos. Pregunto al Municipio, ¿estamos preparados para la temporada de huracanes?”, agregó.