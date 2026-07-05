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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin agua cientos de familias en Vieques

La AAA confirmó que el problema responde a dos averías eléctricas en la planta de filtros de Naguabo

5 de julio de 2026 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Municipio de Vieques informó que se encuentran supliendo agua potable en las comunidades Esperanza y Martineau. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Cerca de 800 familias en la zona sur de la isla municipio de Vieques permanecen hoy sin el servicio de agua potable tras reportarse ayer, 4 de julio, dos averías eléctricas consecutivas en la planta de filtros Río Blanco, en Naguabo, confirmó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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“La recuperación ha sido más lenta de lo habitual debido al alto consumo de agua registrado en Vieques durante el fin de semana feriado del 4 de julio, lo que ha dificultado la estabilización del sistema de distribución. Como consecuencia, la red se vació y se afectó el servicio de agua potable en distintos sectores de la isla”, explicó el subdirector de la región este de la AAA, Joel Pomales Arroyo.

Mientras, el alcalde de la Isla Nena, José A. Corcino Acevedo, dijo que ,“solo queda el área sur (de la isla sin servicio)” y destacó que en el ayuntamiento no recibieron quejas de las hospederías.

“Si acaso de algunos airbnb, pero se están manejando con las brigadas del municipio”, expresó.

En una publicación en redes sociales, el Municipio de Vieques informó que se encuentran supliendo agua potable en las comunidades Esperanza y Martineau.

“Se exhorta a los residentes de estas comunidades a permanecer atentos en sus áreas para recibir el servicio desde esta mañana”, lee la publicación.

Por su parte, Kathy Gannett, dueña de la Casa Kathy en la calle Bromelia del sector Esperanza, relató en redes sociales que se quedaron sin el servicio de agua desde las 10:00 a.m. del sábado y que la situación persiste.

“En varios barrios el agua va y viene. Nadie ha explicado por qué no tenemos agua. No veo ningún anuncio en las redes de AAA”, indicó. “En momentos de crisis, tenemos que pensar en los demás que no son tan afortunados como algunos. Pregunto al Municipio, ¿estamos preparados para la temporada de huracanes?”, agregó.

La situación se da en medio de la crisis que sobrelleva la AAA, en la que varios municipios, principalmente de la región metropolitana, han enfrentado problemas con el servicio –incluso hace semanas– por diversas razones, incluidas roturas en el Superacueducto y más recientemente el hallazgo de aceite en una planta de filtración en Canóvanas.

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ViequesAAA
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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