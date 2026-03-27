¿Sin agua tras avería en Carraízo? Estos municipios cuentan con camiones cisterna

Ante la avería reportada en la represa Carraízo, que ha afectado a miles de abonados en la zona metropolitana, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) activó camiones cisterna en varios municipios para mitigar el impacto en el servicio de agua potable.

Como parte de la respuesta, la corporación pública informó que asignó camiones cisterna a las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) en San Juan, Carolina y Loíza, donde los ciudadanos podrán solicitar asistencia directa para suplirse de agua.

En total, se desplegaron 10 camiones en San Juan, ocho en Carolina y uno en Loíza, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Asimismo, la AAA exhortó a la ciudadanía a comunicarse con su OMME correspondiente para coordinar el servicio.

En el caso de San Juan, los residentes pueden llamar al 787-480-2025; en Carolina, al 787-769-4000; y en Loíza, al 787-876-3561.

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A medida que el servicio comienzo a restablecerse, la agencia recomendó, como medida preventiva, hervir el agua durante al menos tres minutos antes de consumirla.

La situación surge luego de que tres de las bombas principales del sistema en la represa quedaran fuera de servicio tras una interrupción eléctrica registrada la noche del jueves.

En un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, la corporación pública indicó que miles de abonados están afectados por la situación, ya que la salida de las bombas ha provocado interrupciones en el envío de agua cruda hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas.

José A. Rivera Ortiz, director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, sostuvo que la avería dejó fuera de operación dos de las cinco bombas que se encontraban en funcionamiento al momento del evento. Una tercera bomba ya se encontraba fuera de operación previo al apagón.

Hasta el momento, vecinos de las comunidades de Saint Just, Santurce, San Antón, San Mateo, Miramar, Carraízo, Cupey, Fair View, Sabana Llana Sur, Piñones, Villa Mar, Condado, Ocean Park, Urb. Country Club, Urb. Villa Fontana, Urb. Villa Carolina y áreas aledañas podrían verse afectados con bajas presiones e intermitencias en el servicio.

Por su parte, el consorcio energético LUMA Energy, encargado de la distribución y transmisión de la red eléctrica, negó responsabilidad en el evento registrado.

“Una vez más la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) insiste en responsabilizar al sistema de Transmisión y Distribución por averías en la represa Carraízo. Es importante aclarar que en ninguna de estas instancias la AAA ha reportado a LUMA avería alguna, ni se han seguido los protocolos establecidos para atender posibles situaciones que afecten su servicio”, sostuvo en declaraciones escritas el consorcio energético.

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Municipio de San Juan activa plan de respuesta

Por su parte, el Municipio de San Juan reactivó su plan de distribución de agua potable ante la emergencia, con el despliegue de camiones cisterna, personal y recursos interagenciales para atender a las comunidades afectadas.

En declaraciones escritas, el alcalde Miguel Romero Lugo informó que la operación comenzó a las 10:00 a.m. desde el llenadero del complejo deportivo, como parte de una respuesta similar a la implementada durante la avería previa reportada en febrero.

“Sabemos lo que representa para una familia quedarse sin agua, por eso desde hoy estamos activando todos nuestros recursos para llegar a las comunidades y garantizar que tengan acceso a este servicio esencial. También es importante que nuestra gente se prepare desde temprano, haga un uso responsable del agua y tome las medidas necesarias mientras se atiende esta situación”, expresó Romero Lugo.

El líder municipal, además, solicitó apoyo de la Policía Municipal de San Juan para facilitar la movilización de los camiones de la AAA y de la operación municipal, incluyendo escoltas con motoras para agilizar las rutas de suplido y acceso a los sectores más vulnerables o de difícil acceso.

“El precedente de febrero nos permitió fortalecer nuestra capacidad de respuesta y hoy estamos listos para atender esta situación con mayor agilidad y coordinación”, añadió Romero Lugo.

Durante la emergencia ocurrida en febrero, miles de abonados en San Juan y la zona metropolitana se vieron afectados por averías en el sistema de bombeo de Carraízo, lo que provocó interrupciones prolongadas.

Por su parte, el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, informó que ya se encuentra activado el componente operacional y logístico para responder a las solicitudes que se generen durante el día.