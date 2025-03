El evento fue dedicado, además, a Marién Torres López , fundadora de Les Barrileras del 8M. La artista manifestó: “Honro el trabajo de todos los días, a las mujeres, todas aquellas que ya no están y todas las que han trabajado por nuestros derechos, que están siendo violentados cada día más después de todo lo logrado”. “Pero nosotros somos la gente que va a resistir toda esa candela” , subrayó.

“La política antiinmigrante genera más HAMBRE” , “Somos las voces de las que ya no están” y “Ningún ser humano es ilegal” leían algunas pancartas de la marcha, en la que cantaron consignas desde el Tren Urbano hasta la Plaza. Temprano este sábado, la Colectiva Feminista también celebró una primera comparsa por el casco urbano de Río Piedras , donde tienen su sede y apoyan a inmigrantes.

“Que no hayan salido instituciones gubernamentales declarando espacios seguros como en otras jurisdicciones es un sinsentido. Los lazos que nos unen en Puerto Rico nos debieran mover a una acción más contundente. La seguridad y salud (de las inmigrantes) descansa en el apoyo mutuo y la solidaridad de grupos organizados” , recalcó, por su parte, Tania Rosario , directora ejecutiva de Taller Salud .

Protección solidaria

La proporción de mujeres dominicanas en Puerto Rico alcanzó en 2021 el 58% de total de quisqueyanos aquí, según la Encuesta de la Comunidad del Censo de Estados Unidos, analizados por Estudios Técnicos, Inc. La mediana de ingresos de las dominicanas en Puerto Rico era de $13,783 frente a $16,041 que reciben los dominicanos para este mismo período.

“Llamé a muchas mujeres que íbamos a estar aquí y estaban llorando porque me dijeron: ‘no podemos ir a acompañarte’. Sabemos que se están protegiendo y en solidaridad unas con otras. Están pasando muchas vicisitudes, desde hambre, depresión, ansiedad y la violencia de género se ha incrementado” , compartió Grullón.

Hilda Ramón Rodríguez , intercesora legal del Centro de la Mujer Dominicana, contó que, hace apenas una semana, una víctima inmigrante asistida por la organización no llegó al tribunal a su segunda vista para una orden de protección final porque había sido detenida y trasladada a Florida.

“Al tribunal, no están llegando. Nos preocupa cómo está escalando la violencia de género. No están llegando a sus trabajos, temen alimentarse bien, no están saliendo al supermercado”, dijo la intercesora, con más de 30 años de experiencia, sobre las llamadas que reciben a diario.