La exgobernadora Wanda Vázquez Garced afirmó este lunes que no coopera con las autoridades federales ni que se declarará culpable de los cargos federales que enfrenta por conspiración y recibir sobornos para financiar su campaña electoral primarista de 2020 para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

De esta forma, la también ex secretaria de Justicia, salió al paso a informaciones ofrecidas hoy en el programa de Teleonce (Canal 11), La Comay, de Kobbo Santarrosa, en el que se alegó que, entre otras cosas, estaría cooperando con las autoridades federales, ofreciendo información comprometedora sobre varios alcaldes y que se declararía culpable.

“Las expresiones vertidas hoy y en días anteriores en cierto programa de chismes sobre mi persona son totalmente falsas. Dejo meridianamente claro que en el caso que tengo pendiente ante el Tribunal Federal soy inocente y se verá hasta las últimas consecuencias. En ese caso solo declararé siempre mi inocencia por lo que dejo saber que no estoy declarando contra nadie”, expresó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

“De igual manera dejo saber a todos que durante este pasado fin de semana estuve brindando varias conferencias contra la violencia doméstica y gracias a Dios en el último año y medio no he estado hospitalizada ni he tenido que visitar un hospital por ninguna razón de salud. Cientos de personas con quienes compartí pueden confirmarlo”, afirmó en relación a otra información vertida en el programa por Santarrosa por medio del personaje de La Comay y que decía que la exmandataria había estado hospitalizada por un supuesto intento de suicidio.

“Las agendas de descrédito de algunas personas ya rayan en la difamación intencional por lo que los exhortó a que toda información deberán verificarla antes y tienen como hacerlo. ¡Gracias Puerto Rico por todo su apoyo!”, concluyó Vázquez Garced en su comunicado de prensa.

La ex primera ejecutiva fue arrestada el, 4 de agosto de 2022, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en su residencia. En ese momento también se expidieron órdenes de arresto contra el dueño de Bancrédito International Bank and Trust, el venezolano Julio Herrera Velutini, y contra un exagente especial del FBI, Mark Rossini, quien fungía como asesor de Herrera Velutini. Herrera Velutini y Rossini figuran como coacusados en el caso.

El supuesto esquema de soborno ocurrió durante la campaña primarista para la gobernación de 2020. John Blakeman Ortiz, colaborador y recaudador de la campaña de la exgobernadora, se declaró culpable de conspiración, soborno con fondos federales y por un esquema de comisiones ilegales (kickbacks).

También se declaró culpable por participar del esquema la expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz.