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Suben los precios del pavo y el cerdo para esta Navidad

El presidente de MIDA, Félix Aponte, sostuvo que el alza en los costos energéticos está “matando” al sector comercial

2 de noviembre de 2026 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de MIDA, Félix Aponte, señaló que el aumento en el servicio el eléctrico, la manufactura y la distribución se reflejará en las góndolas. (Captura)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Félix Aponte, advirtió este lunes que el precio de los artículos en los supermercados seguirá aumentando debido al alza en los costos del servicio energético, manufactura y distribución que enfrenta el sector de los alimentos.

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“Nosotros somos el último eslabón, venimos reaccionando a una serie de costos que nos vienen desde la manufactura, transportación, distribución... En la medida en que todo eso aumente, lamentablemente, termina en la góndola, especialmente todo lo que es refrigerado”, apuntó Aponte en entrevista con el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día.

De acuerdo con el empresario, los artículos refrigerados constituyen el 40% de los productos que se venden en los supermercados.

De cara a la temporada navideña, Aponte detalló también que el costo del pavo y del cerdo también enfrentará un aumento sustancial. Actualmente, el costo del pavo se encuentra sobre los $2.50 la libra, de acuerdo al presidente de MIDA.

“Lo que es el pernil y el pavo yo creo que ese precio por debajo del dólar (por libra) no va a existir”, advirtió.

De acuerdo con Aponte, el alza en los alimentos provocará que el consumidor sea mucho más consciente durante sus compras y optará por marcas más económicas y menos artículos.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esa canasta pueda ser un poco más llevadera pero de que vas a ver un aumento, vas a ver unos precios más altos en algunas categorías, lo vas a ver”, aseguró.

Urge al gobierno tomar medidas

A su vez, el empresario exhortó al gobierno a tomar medidas para atender el alto costo energético y de esa manera evitar un posible colapso de la industria de los alimentos, que según Aponte es “el motor” de la economía en Puerto Rico.

“El sector comercial puede colapsar porque el costo energético nos está matando... La industria de alimentos es el motor. Se está atentando contra la seguridad alimentaria del país”, denunció.

Algunas medidas que MIDA recomendó que se pueden tomar es utilizar dinero del fondo de emergencia, pero también eliminar algunos impuestos como “la crudita” en el barril de petroleo o el Impuesto sobre ventas y uso (IVU) en los alimentos.

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Breaking NewsMIDAComida saludable
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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