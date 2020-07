Nota del editor: segundo reportaje de una serie investigativa sobre el Departamento de Educación y la pandemia.

Guayanilla - El salón de clases de Linda Correa el pasado semestre fue un viejo Toyota Corolla del 1994, que la gente de este árido municipio solía ver estacionado por el casco urbano todos los días de la semana, a veces hasta entrada la noche.

Dentro del carro, cuyo acondicionador de aire no funciona, Linda, de 15 años, pasaba horas batallando el calor, el hambre y la incomodidad para tratar de educarse.

“Me daban muchas ganas, a veces, de rendirme y dejarlo todo”, dice la joven.

Su escuela, la superior Asunción Rodríguez de Sala, en Guayanilla, no abrió después del pasado 7 de enero, tras el terremoto que sacudió a todo Puerto Rico, pero con más intensidad a los municipios del sur.

El Departamento de Educación (DE) estuvo más de dos meses buscando qué hacer con los estudiantes de 68 escuelas que no pudieron reabrir por el sismo. Cuando por fin había ideado dar clases bajo carpas, ya era mediados de marzo, y la pandemia de COVID-19 obligó a suspender los cursos presenciales el resto del semestre, para “dar clases por internet”.

Linda, estudiante de honor de décimo grado y con sueños –para los que trabaja– de ser neuróloga, tomó un solo día de clases en carpa. El plan de educarse por internet –que en realidad se trató de que los maestros enviaban por email, mensajes de texto o redes sociales trabajos para que los estudiantes los bajaran, contestaran y devolvieran– no es una opción para ella, pues en su casa en el barrio Pasto, en Guayanilla, no hay señal ni de teléfono, mucho menos de internet.

Por eso, cada día, temprano, después de un buen desayuno, Linda, su hermana Zulma, que estudia Educación en la universidad mientras labora en un restaurante de comida rápida, y su mamá, Heisel Correa, maestra de escuela elemental también en Guayanilla, se subían al viejo Toyota y se iban por el pueblo buscando señal para estacionarse y pasar el día, acaloradas y hambrientas porque todo estaba cerrado, cada una de ellas tratando de cumplir con sus responsabilidades.

“No era solo estar en el auto cogiendo calor, sino no poder comer, estar ahí horas y horas tratando de realizar trabajos sin comer nada porque solo era el desayuno hasta que volviera a mi casa”, dice Linda, quien, a pesar de las adversidades, no deja de sonreír cuando habla.

Miles de estudiantes sin clases

Su historia es la misma de miles y miles de estudiantes, mayormente concentrados en el sur de la isla, pero también en otras áreas del país, que el semestre pasado no tuvieron ni un día, o muy pocos días de contacto directo y continuo con sus maestros.

En parte, debido a situaciones fuera de su control –el terremoto y la pandemia– y en parte por sus deficiencias de siempre –la tardanza en reiniciar las clases después del sismo y la ausencia de cultura tecnológica en la agencia–, el DE básicamente renegó de su responsabilidad constitucional de proveer educación a decenas de miles de estudiantes el semestre pasado.

“Puede ser que, en casos futuros, sean niños y jóvenes que puedan desarrollar algún tipo de problema de aprendizaje o algún tipo de rezago”, menciona Vernice Hernández Gómez, psicóloga clínica y terapeuta en el Centro de Aprendizaje Multisensorial Integrado (CAMI), entidad que ofrece servicios a estudiantes de la corriente regular y de Educación Especial.

Las enormes dificultades que pasaron los niños y niñas que no tomaron clases el semestre pasado ofrecen una idea de cuál puede ser el futuro inmediato de la educación pública, pues no hay ninguna seguridad, en este momento, de que habrá clases presenciales en agosto.

Aunque el DE ha invertido $261.4 millones en equipo, evaluaciones, licencias y adiestramientos para maestros y estudiantes, el plan enfrenta múltiples desafíos y no se espera que el operativo esté en marcha para el comienzo de clases en apenas unas cuatro semanas.

El sistema, por lo tanto, va a encontrarse con lo que ya vieron los estudiantes que no pudieron volver a clases el semestre pasado: muy pocos estudiantes con acceso a computadoras, sin medios para procurarse los equipos necesarios y viviendo en áreas de muy limitada o inexistente cobertura de internet.

“En los próximos días, yo espero poder anunciarles qué vamos a estar haciendo en nuestro sistema educativo, incluyendo en las escuelas del sur”, dijo el secretario de Educación, Eligio Hernández, en una entrevista con El Nuevo Día.

Misterio en educación

Las cifras de cuántos estudiantes no tuvieron ni un día de clases el semestre pasado no se conocen con exactitud, porque el DE no las ha informado. Pero un estimado hecho por la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día, basado en los informes que daba el DE de las escuelas que iba abriendo después del terremoto, apunta a que, en 68 planteles, nunca se volvió a clases. Tomando en cuenta el promedio de 325 estudiantes por escuela, esto supondría que, al menos, 22,100 alumnos no tuvieron ni un día de clases el semestre pasado.

La cifra es, sin duda, mayor, porque hay múltiples planteles que tuvieron apenas unos pocos días de clases. El Nuevo Día solicitó al DE un informe detallado de cuántas escuelas abrieron en el área sur el semestre pasado. La agencia envió un informe parcial, y con errores, el que, sin embargo, permite concluir que la mayoría de los niños en los municipios sureños más afectados por el terremoto no pudo regresaral salón de clases.

En la región educativa de Ponce, que comprende 12 municipios, el DE contabilizó que se presentaron 13,957 alumnos; esto es menos de una tercera parte de los 44,185 matriculados el semestre anterior. En los cinco municipios más afectados de esta región –Ponce, Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Yauco– solo acudieron 1,774 alumnos, lo que equivale al 7.4% de la matrícula. Los datos, sin embargo, no son exactos, pues omiten la información de, al menos, 40 escuelas.

El informe que envió el DE comprende las regiones de Ponce y Mayagüez, que fueron las más afectadas por el terremoto, pero suprime datos. Por ejemplo, según la propia página web del DE, en Guayanilla, operaban el semestre pasado seis escuelas. El informe del DE da cuenta de una sola, la elemental Arístides Calés Quirós, de la que dice que empezó clases el 3 de marzo. De haber sido ese el caso, los estudiantes tomaron solo nueve días de clases presenciales y bajo carpa, pues la escuela está clasificada por el propio DE como no apta para abrir.

El informe no menciona ninguna escuela de Yauco, donde, según la propia agencia, el año pasado funcionaron 15 escuelas. De hecho, los inspectores clasificaron cinco de ellas como no aptas para abrir, y otras nueve como aptas parcialmente. El DE también dijo que 14 escuelas “empezaron” clases el 16 de marzo, fecha para la cual ya todo el país estaba en la cuarentena obligatoria impuesta por la gobernadora Wanda Vázquez para controlar el brote de COVID-19.

Los aproximadamente 22,100 estudiantes sin clases serían el 8% del total de 294,535 alumnos matriculados en las 856 escuelas públicas el pasado año escolar.

El DE precisó que 53 escuelas sufrieron daños de tal magnitud en el terremoto que no es posible volverlas a abrir, mientras que 253 podrían abrir parcialmente. El secretario Hernández indicó, el 2 de marzo, que esperaba transferir los estudiantes de esas escuelas a otros planteles, sin imaginar que dos semanas después, la pandemia lo obligaría a clausurar todo el sistema.

En todo caso, se trata de una cantidad enorme de estudiantes que, desde diciembre, no ha pisado un salón de clases, que se pasaron los días, en algunos casos, enfrentando incontables dificultades para cumplir con las tareas que les enviaban sus maestros.

“Se supone que el aprendizaje siempre vaya en aumento, no en disminución y, al cerrar las escuelas y ocurrir una pausa, pues se suspende ese crecimiento. Y todo depende del caso, porque hay padres que se preocuparon por dar continuidad a los niños en la casa, pero hay padres que no tenían los recursos para hacerlo”, dice la psicóloga Hernández Gómez.

El Nuevo Día condujo sobre 40 entrevistas de maestros y estudiantes. Incontables niños perdieron contacto con sus maestros y no completaron sus requisitos de grado, pese a lo cual fueron pasados de grado por una directriz que emitió Hernández, el 22 de abril. En algunas escuelas, hastala mitad de los que estaban intentando terminar el semestre desaparecieron cuando Hernández anunció que todos pasaban de grado, independientemente de su desempeño, según maestros.

La experiencia con la educación a distancia fue mayormente desastrosa. No había una plataforma uniforme y los alumnos tenían que estar moviéndose de medio en medio para cumplir con sus maestros.

La mayoría de los estudiantes no tienen computadoras y dependían de teléfonos celulares. En muchísimos casos, el teléfono era sufragado por el Fondo de Servicio Universal, al que conocen en los pueblos como “el teléfono de Obama”, de los que hay aproximadamente 448,000 en la isla, según el Negociado de Telecomunicaciones. Esos teléfonos tienen muy poca capacidad de datos, lo que impedía a los estudiantes cumplir con sus tareas.

Incluso, para los que tenían todas las facilidades, la experiencia fue frustrante e insatisfactoria. Ese es el caso de Dorian Cruz Lebrón, de 11 años, estudiante de sexto grado de la escuela especializada Ernesto Ramos Antonini, en Yauco.

Dorian canta, toca piano y guitarra, está muy activa en redes sociales y ha participado en programas de televisión. Tiene su propia computadora y área de estudios que le prepararon sus padres en la urbanización Extensión Alturas de Barinas, en Yauco. Pero ni ella pudo con la experiencia de estudiar recibiendo trabajos, haciéndolos y devolviéndolos, sin la interacción con sus maestros.

“Me mandaban los trabajos. Entendía bien algunas veces. No es como que uno ve al maestro, uno poder hablarle o explicarle sus dudas. Se me hizo un poquito difícil, ya que había temas nuevos que no entendía”, dijo Dorian. “Hubo materiales que no entendí. Sé que de alguna u otra forma me va a afectar un poquito, porque esas cosas se siguen pasando a otros grados. No voy a entender cosas que, quizás, otros adultos, otros compañeros entiendan”, agregó.

El acceso a computadoras, a conexión de internet a velocidad adecuada, a datos, causó estragos entre incontables estudiantes. El 78% de los alumnos de escuelas públicas en Puerto Rico son pobres, un sector de la población para el cual el acceso a la tecnología sigue siendo un gran desafío.

“Me estoy quedando atrás”

Datos de la Encuesta de la Comunidad de la Oficina del Censo de Estados Unidos, por ejemplo, revelan que, en la isla, hay 335,175 familias, un 28% del total, sin computadoras. Además, 274,000 familias informaron que el único acceso a internet se los da un teléfono inteligente. Hay también 433,525 familias que carecen de suscripción de internet. A eso, se suman los problemas de conexión que tienen múltiples comunidades, sobre todo en la ruralía, y se entiende por qué fue tan difícil la experiencia de “educación por internet” para tantos estudiantes.

Nanette Lugo y su hijo Yadiel Ramos, de 13 años, viven en una pedregosa loma del sector Río Loco, del barrio Susúa Abajo, de Yauco. Como en la película coreana Parasite, Nanette y Yadiel se pasan caminando la casa con los teléfonos en alto, buscando la añorada señal. Cuando la encuentran, es en una esquina del balcón que da hacia un taller de mecánica que queda al otro extremo del camino sin asfaltar por el que se llega a su casa.

Por esa razón, Yadiel, tímido, de hablar quedo, trompetista de la escuela especializada Ernesto Ramos Antonini, quien aspira a ser abogado, no toma ni un día de clases desde que, entre abrazos, cuando no había temor de abrazarse, se despidió de sus compañeros de octavo grado en diciembre del año pasado. “Siento que me estoy quedando atrás. Hay nenes que tienen las facilidades de coger las clases ‘online’, y yo no”, dice Yadiel, entristecido.

Nanette describió como “frustrante” ver a su hijo pasar los largos y soporíferos días solo, sin educarse. La mujer, que solo trabaja ocasionalmente en una tienda de ropa, intentó instalar servicio de internet en la casa, pero el mismo técnico le dijo que desperdiciaría su dinero porque la señal no iba a llegar. Se orientó con una compañía de internet satelital, pero el costo estaba fuera de todas sus posibilidades.

“Yo puedo hacer el sacrificio de comprarle al nene una ‘tablet’ o una ‘laptop’, aunque sea pequeña. Pero, ¿cómo voy a hacer con el internet?”, dice.

Los periodistas Wilma Maldonado Arrigoitía, Keila López Alicea y David Cordero Mercado colaboraron en esta historia.