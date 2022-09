“Estar sin luz equivale a cerrar. Sin luz tendríamos que cerrar”, comentó Gabriela Gómez Hernández, supervisora del Hogar Paradisus, un centro de cuidado de larga duración de adultos mayores ubicado en Caguas que este viernes cumpliría 2 días sin el servicio de energía eléctrica.

Durante estas casi dos semanas este hogar que cobija a 18 personas de la tercera edad, la mayoría pacientes de Alzheimer, ha estado operando con un generador de 20 kilos que prenden solo unas horas al día por lo difícil que se les ha hecho conseguir diésel.

“Ha sido bien difícil, un gran reto, porque tenemos a 18 personas que dependen de ti (para vivir). Entonces no es solo el reto de la luz sino del diésel. Y muchos de ellos usan máquinas de alimentación y de oxígeno”, dijo Gómez Hernández.

Tener al centro prendido todo el tiempo a base del generador no es viable, por lo cual los directivos del centro han adoptado la rutina de prender la planta de 4:00 a.m. a 12:30 p.m. y luego unas horas en la tarde, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

“El diésel no se consigue por ningún lado. Hemos tenido que racionar la planta y prenderla solo unas horas para cubrir las necesidades, como bañarlos, lavar ropa y cocinar. Tuvimos que ir a Barceloneta a buscar diésel y nos lo dieron limitado. Y nos enteramos porque el familiar de uno de los residentes hizo el contacto”, indicó Gómez Hernández, quien comentó que ya han pagado unos $600 en la compra de diésel.

Mientras, el servicio de agua potable ha estado intermitente y cuando hace unos días llamaron al municipio de Caguas para pedir ayuda para llenar sus dos cisternas alegadamente les indicaron que era mejor que buscaran asistencia de una compañía privada.

“Dicen que los hogares (de ancianos) son de primera ayuda, pero cuando llamé a la Defensa Civil en Caguas me dijeron que por qué no la pagábamos privado (llenar sus cisternas). Les expliqué que era para 18 residentes que hay que bañar, lavarles la ropa, cocinarles… (La persona) me dijo que había que esperar, que solo había un vagón de agua en Caguas y no estaba disponible y que tampoco tenían camión de diésel”, dijo Gómez Hernández.

Cuando la planta no está prendida, contó, el personal modifica las máquinas de alimentación para que bajen por gravedad. Igualmente, dijo, a los que dependen de oxígeno se les altera para que el oxígeno conectado sea directamente del tanque.

“Una noche una empleada me llamó desesperada porque iban a apagar la planta y el tanque de oxígeno de un residente se estaba acabando. Afortunadamente apareció otro tanque porque, sino, hubiéramos tenido que tener la planta prendida más tiempo”, comentó.

En medio de esta situación, una de las residentes falleció este lunes de una condición terminal. Aunque su muerte no sorprendió ni a sus familiares ni a los empleados del centro, la incertidumbre de cuando ocurriría los mantenía preocupados ya que preferían que no pasara cuando estuvieran sin generador. La mujer finalmente murió durante el día, mientras estaban conectados a la planta.

Mientras, dos de sus residentes se encuentran hospitalizados, uno de ellos desde antes del Huracán Fiona y otro cuando hace varias noches se levantó de su cama y se cayó. Se espera que uno de ellos regrese al hogar entre hoy y mañana. Cuando esto ocurra, tendrán que mantener la planta prendida ya que el residente está conectado a un ventilador mecánico.

“Ahora tengo que conseguir otra planta pequeña por si le pasa algo a la otra. Como es una planta viejita puede colapsar”, comentó Ivelisse Hernández, una de las dueñas del hogar.

La mujer lamentó que el hogar permanezca sin luz cuando en el área donde ubica el huracán Fiona no hizo estragos. Según recordó, tras el huracán María estuvieron cinco meses sin luz, pero entonces los daños en los alrededores del hogar eran evidentes.

“La preocupación que tenemos ahora es el diésel, dónde conseguirlo. Además, hay hogares que han denunciado que les han cobrado hasta $18 el galón, cuando en el puesto está como en $1.08. Eso es insólito”, denunció.

Gómez Hernández advirtió que aunque los daños del huracán María fueron mayores y evidentes, había que hacer largas filas pero se conseguía diésel. Hace varios días, contó, llegó la luz a gran parte de la urbanización donde ubican (Villa Sauri), pero no así en el bloque donde está el hogar.

“Ellos (los empleados del hogar) están tratando, pero no llega la luz y me preocupa. Vengo todos los días”, comentó Juan Hernández, cuya esposa es una de las residentes del hogar hace cuatro años.

Los residentes, contó Gómez Hernández, han estado ayudando visitando a sus familiares y trayendo agua y otros artículos necesarios.

Mientras, aunque el hogar tiene capacidad para albergar a 19 residentes, tras el reciente deceso de uno de ellos actualmente tienen espacio para recibir a uno más. Sin embargo, Gómez Hernández señaló que hasta que no se estabilice el servicio de energía eléctrica, no podrán aceptar a más nadie Esto, a pesar de que hay una lista de espera de personas interesadas en ubicar a familiares en este hogar.