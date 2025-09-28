Opinión
Suscriptores
29 de septiembre de 2025
82°nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una casa de lujo en venta en Quebradillas y la más reciente salida de TeleOnce: lo más visto del fin de semana

Estos son los temas que interesaron a los lectores de El Nuevo Día

28 de septiembre de 2025 - 7:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mansión de 7,715 pies cuadrados, erigida en un lote de 1.12 cuerdas frente a los acantilados de Quebradillas, está a la venta por $3.95 millones. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Se acerca el lunes y queremos que estés al día con los temas que más se han movido durante el pasado fin de semana: una residencia de lujo que está en venta en Quebradillas y la más reciente salida de “Las Noticias” de TeleOnce son solo dos de los cinco asuntos que han acaparado la atención entre los lectores de El Nuevo Día.

Aquí te damos más detalles:

Mira la mansión con vista al mar que está en venta en Quebradillas

En un solar de los acantilados de Quebradillas, enmarcado por una imponente vista al mar, el matrimonio de Edward y Donna Sánchez, erigió el hogar de sus sueños.

El 2025 trajo el momento de dar los últimos toques para estrenarla, pero por circunstancias de la vida, el matrimonio ha puesto su sueño en el mercado, contó a En pies cuadrados el realtor a cargo de mercadear la propiedad, Eli Torres.

La recién construida mansión de 7,715 pies cuadrados (p2), levantada a 170 pies del nivel del mar en la comunidad Terranova, está a la venta por $3.95 millones.

Tanto las dimensiones del inmueble como sus amenidades evidencian que, en Puerto Rico, las propiedades que podrían considerarse de lujo no se encuentran únicamente en la zona del Condado, Palmas del Mar en Humacao, Río Grande o Dorado.

Los tres garages de la residencia se ubicaron en el nivel del sótano y hacia un costado de la fachada principal.La mansión de 7,715 pies cuadrados, erigida en un lote de 1.12 cuerdas frente a los acantilados de Quebradillas, está a la venta por $3.95 millones.Las terrazas de los dos niveles, con áreas techadas y al aire libre, están orientadas hacia la vista del Océano Atlántico.
1 / 8 | Mira la mansión con vista al mar que está en venta en Quebradillas. Los tres garages de la residencia se ubicaron en el nivel del sótano y hacia un costado de la fachada principal. - Suministrada

Departamento de Educación anula las tres certificaciones que obtuvo la exsecretaria Yanira Raíces Vega

Las tres certificaciones que obtuvo la exsecretaria Yanira Raíces Vegacomo maestra de Biología, directora escolar y superintendente escolar– fueron anuladas por la División de Certificaciones Docentes y Credenciales del Departamento de Educación, supo El Nuevo Día mediante cuatro fuentes.

“Se les anularon como parte de un proceso de revisión de todas las certificaciones otorgadas en 2024”, dijo uno de los informantes.

Agregó que, en total, la División anuló poco más de 40 certificaciones a 27 personas, incluida Raíces Vega.

Estos son los cinco destinos favoritos de los boricuas

España, Colombia y República Dominicana son solo algunos de los destinos más famosos que los puertorriqueños buscan al momento de vacacionar.

Ahora hay más interés en conocer destinos internacionales como Madrid, España.Para viajar a Madrid, España, Iberia cuenta con un vuelo directo desde San Juan.Rhapsody of the Seas tiene tarifas que resultan sumamente atractivas para el viajero que viaja en presupuesto.
1 / 11 | Estos son los cinco destinos favoritos de los boricuas. Ahora hay más interés en conocer destinos internacionales como Madrid, España. - Shutterstock

Juan Soler revela la razón por la que abandonó “Top Chef VIP 4″: “Derivó en un daño renal”

El pasado 16 de septiembre trascendió que el actor argentino Juan Soler abandonaría la competencia de “Top Chef VIP 4″ por problemas de salud. En aquel momento, aparentemente, se trataba de un preinfarto.

Desde entonces, nada se supo del intérprete, quien se perfilaba como uno de los finalistas de la temporada. Esta noche, el mismo Soler llegó hasta la cocina de Telemundo para aclarar la situación.

“Las despedidas son muy dolorosas y mucho más cuando son tan inesperadas. Te vamos a extrañar mucho Juan Soler. Gracias por ser parte de ‘Top Chef VIP 4′″, lee la publicación de la producción en las redes sociales.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Elsa Velázquez se despide de “Las noticias” de TeleOnce: “¡Qué buen viaje!”

Tras cuatro años como parte del equipo de “Las noticias” de TeleOnce, la reportera Elsa Velázquez Santiago anunció esta noche su salida del noticiario. La comunicadora acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento.

“¡Qué buen viaje! Han sido más de cuatro años informando desde este espacio. Desde que entré en febrero de 2021 sabía que ganaría una familia. La Elsa de ese entonces se creció gracias a cada ser especial con el que compartí en TeleOnce", comenzó.

Velázquez Santiago recordó que inició como reportera multimedios. También aseguró que la experiencia le dejó mucho aprendizaje.

"Hoy día Puerto Rico" es el programa mañanero de Telemundo Puerto Rico, y se transmite de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. La chef Marilyn López, Ivonne Orsini, Jacky Fontánez, Pamela Noa, Roberto Cortés y Grenda Rivera componen el equipo del espacio. Este matutino será conducido por Manuel Crespo, Maricarmen Ortiz, Johnny Lozada, Sonia Valentín, Catherine Castro y Pepe Calderón.
1 / 6 | Fotos: Estos son los programas mañaneros en la televisión boricua . "Hoy día Puerto Rico" es el programa mañanero de Telemundo Puerto Rico, y se transmite de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. - VANESSA SERRA DIAZ
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
