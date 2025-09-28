Una casa de lujo en venta en Quebradillas y la más reciente salida de TeleOnce: lo más visto del fin de semana

Se acerca el lunes y queremos que estés al día con los temas que más se han movido durante el pasado fin de semana: una residencia de lujo que está en venta en Quebradillas y la más reciente salida de “Las Noticias” de TeleOnce son solo dos de los cinco asuntos que han acaparado la atención entre los lectores de El Nuevo Día.

En un solar de los acantilados de Quebradillas, enmarcado por una imponente vista al mar, el matrimonio de Edward y Donna Sánchez, erigió el hogar de sus sueños.

El 2025 trajo el momento de dar los últimos toques para estrenarla, pero por circunstancias de la vida, el matrimonio ha puesto su sueño en el mercado, contó a En pies cuadrados el realtor a cargo de mercadear la propiedad, Eli Torres.

La recién construida mansión de 7,715 pies cuadrados (p2), levantada a 170 pies del nivel del mar en la comunidad Terranova, está a la venta por $3.95 millones.

Tanto las dimensiones del inmueble como sus amenidades evidencian que, en Puerto Rico, las propiedades que podrían considerarse de lujo no se encuentran únicamente en la zona del Condado, Palmas del Mar en Humacao, Río Grande o Dorado.

Las tres certificaciones que obtuvo la exsecretaria Yanira Raíces Vega –como maestra de Biología, directora escolar y superintendente escolar– fueron anuladas por la División de Certificaciones Docentes y Credenciales del Departamento de Educación, supo El Nuevo Día mediante cuatro fuentes.

“Se les anularon como parte de un proceso de revisión de todas las certificaciones otorgadas en 2024”, dijo uno de los informantes.

Agregó que, en total, la División anuló poco más de 40 certificaciones a 27 personas, incluida Raíces Vega.

España, Colombia y República Dominicana son solo algunos de los destinos más famosos que los puertorriqueños buscan al momento de vacacionar.

El pasado 16 de septiembre trascendió que el actor argentino Juan Soler abandonaría la competencia de “Top Chef VIP 4″ por problemas de salud. En aquel momento, aparentemente, se trataba de un preinfarto.

Desde entonces, nada se supo del intérprete, quien se perfilaba como uno de los finalistas de la temporada. Esta noche, el mismo Soler llegó hasta la cocina de Telemundo para aclarar la situación.

“Las despedidas son muy dolorosas y mucho más cuando son tan inesperadas. Te vamos a extrañar mucho Juan Soler. Gracias por ser parte de ‘Top Chef VIP 4′″, lee la publicación de la producción en las redes sociales.

Tras cuatro años como parte del equipo de “Las noticias” de TeleOnce, la reportera Elsa Velázquez Santiago anunció esta noche su salida del noticiario. La comunicadora acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento.

“¡Qué buen viaje! Han sido más de cuatro años informando desde este espacio. Desde que entré en febrero de 2021 sabía que ganaría una familia. La Elsa de ese entonces se creció gracias a cada ser especial con el que compartí en TeleOnce", comenzó.

Velázquez Santiago recordó que inició como reportera multimedios. También aseguró que la experiencia le dejó mucho aprendizaje.