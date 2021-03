Aunque el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, intenta distanciarse de las transacciones hechas por su exasesor Eugenio García Jiménez a través de empresas municipales, el ayuntamiento puso activos de la municipalidad como colateral para financiar proyectos en los que estuvo involucrado el ahora acusado por las autoridades federales.

Una demanda de cobro presentada, el 27 de enero de este año, por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras reclama al municipio mayagüezano y a la empresa municipal MEDI Films, entre otros acreedores, el pago de más de $550,000 o la ejecución del Palacio de Recreación y Deportes. Dicha instalación municipal se ofreció como garantía de un préstamo para una línea de crédito por $500,000 concedido el 25 de octubre de 2018 a las compañías Dos Caminos LLC, El Ojo de Dios LLC y MEDI Films.

Además del Palacio de Recreación y Deportes, el préstamo también se garantizó con unos créditos contributivos dados por Dos Caminos LLC y su dueño, Hipólito Avilés.

No obstante, el préstamo no fue pagado, y las empresas adeudan los $500,000 del principal, más $42,756.98 en intereses.

El pagaré entregado en prenda a la cooperativa fue garantizado con una hipoteca por la suma de $10 millones, que se constituyó sobre el inmueble municipal, según surge de la escritura otorgada el 16 de agosto de 2017 mencionada en la demanda.

“Enclava sobre dicho terreno una estructura conocida como Palacio de Recreación y Deportes la que se describe a continuación: Construcción deportiva de forma octagonal construida en cemento y bloque que cubre un área de 41,878 con un área de capacidad para 5,500 espectadores, un área de tarima exterior dedicada a espectáculos públicos”, describe la reclamación judicial.

Aunque los créditos contributivos eran una garantía para la línea de crédito, fueron vendidos a terceros por los demandados, según la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI).

“De esta manera, los demandados se enriquecieron injustamente en fraude de la acreedora demandante”, dice el recurso legal.

Entre los demandados, también figuran la compañía de producción cinematográfica Dos Caminos LLC, El Ojo de Dios LLC -ambas propiedad de Avilés-, Jimmy López Torres y su esposa, Elba Echevarría; Thomas Commerton Oliveri y las personas –desconocidas- a quienes les vendieron los créditos contributivos.

La cooperativa solicitó al TPI que “ordene el pago de las sumas adeudadas, incluyendo, pero sin limitarse al principal adeudado, más intereses, cargos por mora, costas, gastos y honorarios de abogado”.

“En ausencia del correspondiente pago, ordene la ejecución de la colateral del préstamo garantizado, según se describe en esta demanda. Además, se solicita rescinda la venta de los créditos contributivos hecha al Demandado Desconocido A y/o al Demandado Desconocido B”, añade.

Aunque García Jiménez no figura entre los demandados, fue la persona que organizó e involucró al Municipio de Mayagüez en inversiones relacionadas con la industria del cine.

El 19 de abril de 2018, en un lujoso hotel de la capital, García Jiménez anunció el lanzamiento de MAG Film Studio, para la distribución de películas y cuya idea surgió luego que fue parte de la producción de la película “Dos Caminos”.

En ese momento, dijo que la inversión estimada era de $7 millones que obtendrían de inversores privados y de financiamiento obtenido a través de las cooperativas Las Piedras, Manuel Zeno Gandía y La Naguabeña.

En la actividad, estuvo presente Alejandro Riera Fernández, entonces director ejecutivo de las empresas municipales de Mayagüez.

Riera Fernández, junto a García Jiménez, Roberto Mejill Tellado, Arnaldo J. Irizarry, Stephen y Joseph Kirkland y Steve Minger, fueron arrestados el martes por las autoridades federales. Se les acusa por su participación en un presunto esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez a través del uso de $9 millones que el ayuntamiento dispuso para invertir. Casi la totalidad de estos fondos eran producto de resoluciones conjuntas para mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez.

Durante dos días consecutivos, El Nuevo Día ha intentado, sin éxito, obtener una entrevista con el alcalde.

“Lo que nosotros hicimos para respaldar que se hicieran estas películas por las cooperativas fue mandar nuestros activos. Mandamos a tasar nuestros activos e inmediatamente se lo enviamos a la cooperativa, y la cooperativa recientemente nos aprobó una línea de crédito de $10 millones”, dijo, en ese entonces, Riera Fernández a este diario.

No está claro a cuánto ascendieron los financiamientos otorgados por las cooperativas Manuel Zeno Gandía y La Naguabeña. El Nuevo Día no pudo contactar ayer a ninguno de los directivos de estas instituciones.

“Todo lo que se genere en las películas, el 60% es de MEDI Films y el 40% del otro socio”, señaló el ex director ejecutivo de MEDI.

El otro socio al que se refería Riera Fernández es Hipólito Aviles.

“Nos juntamos e hicimos una APP”, manifestó el exfuncionario municipal. “Empezamos a usar estos activos que tiene el municipio y todas las ventajas que tiene la corporación municipal, como por ejemplo, que no pagamos arbitrios, no pagamos sellos, mandamos a pedir cosas a los Estados Unidos y básicamente no pagamos nada. A ellos, les conviene, como socios, porque se evitan la doble tributación”, añadió.