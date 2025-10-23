Opinión
23 de octubre de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

UPR da comienzo al proceso de admisión automática para estudiantes de escuela superior

Unos 4,000 alumnos ya recibieron notificaciones de que pueden solicitar unirse al sistema universitario

23 de octubre de 2025 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los estudiantes que recibieron la notificación podrán acceder este jueves, 23 de octubre, a la página de Admisiones de la UPR para completar su solicitud en línea. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzó a enviar ayer, miércoles, las primeras notificaciones a estudiantes de escuela superior que podrían ser admitidos al sistema universitario para el próximo año académico, tras la aprobación de la Ley de Admisión Automática.

“¡Te felicitamos por ser parte del grupo de estudiantes que muestra excelencia académica en tu escuela secundaria! Deseamos que formes parte de la gran familia de la Universidad de Puerto Rico”, lee la comunicación enviada el 22 de octubre, por correo electrónico, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia.

El mensaje no es una notificación oficial de admisión, sino una invitación a que soliciten al sistema universitario durante una especie de ventana exclusiva, previo a otros estudiantes.

En el primer día, unos 4,000 estudiantes recibieron la notificación, confirmó este jueves la administración de la UPR.

Los estudiantes que recibieron la notificación podrán acceder este mismo jueves a la página de Admisiones de la UPR para completar su solicitud en línea. Tendrán hasta el 7 de noviembre para completar la solicitud, como parte de la iniciativa de Admisión Automática. Posterior a eso, aún podrán solicitar, pero como parte del proceso usual, que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026.

Recibirán la notificación oficial de admisión, según los programas académicos solicitados, luego del 7 de noviembre y deberán confirmar su aceptación en o antes del 12 de diciembre.

Sonrisas y orgullo boricua: así fue la graduación de la UPR de Río Piedras. Con birretes decorados con palabras de ilusión por el futuro, más de 2,300 estudiantes se graduaron en la ceremonia de la Centésima Vigésima Colación de Grados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Los alumnos no tendrán que pagar de inmediato por radicar la solicitud, aunque el cargo podrá ser incluido en los costos de matrícula del primer semestre y puede ser cubierto por ayudas económicas, como becas.

“La Admisión Automática marca un nuevo capítulo en la historia de la Universidad de Puerto Rico. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra juventud y con el futuro de Puerto Rico. La UPR abre sus puertas a los jóvenes en todo Puerto Rico, ofreciéndoles una oportunidad real para continuar su crecimiento académico y personal”, expresó la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, en declaraciones escritas.

La Ley 113 de 2025, firmada por la gobernadora Jenniffer González en agosto, dispone un proceso de admisión automática a la UPR a todo estudiante de undécimo grado de escuela superior que se encuentre en el 20% del promedio más alto de su clase.

Keila López Alicea
