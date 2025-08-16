Gobernadora firma la Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico

La gobernadora Jenniffer A. González Colón anunció este sábado la firma de la Ley 113-2025, una legislación que establece los procesos para la admisión automática a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La ley —que busca ampliar el acceso a la educación y garantizar la estabilidad del principal centro docente del país— se originó a partir del Proyecto del Senado 5, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz.

Además, contó con la coatoría de los senadores novoprogresistas Migdalia Padilla, Karen Román, Jamie Barlucea, Ángel Toledo, Rafael “Rafy” Santos, Jeison Rosa, Wilmer Reyes, Gregorio Matías y el legislador por acumulación e independiente, Eliezer Molina.

Con esta nueva ley, se dispone un proceso de admisión automática a la UPR a todo estudiante de undécimo grado de escuela superior que se encuentre en el 20% del promedio más alto de su clase.

“Esta ley es parte de nuestro compromiso con la juventud para quienes hemos ejecutado varias iniciativas entre ellas: la Orden Ejecutiva 21, donde fortalecimos el Internado Luis A. Ferré para que más jóvenes universitarios como parte de su desarrollo profesional, maximizáramos sus oportunidades de desarrollo profesional entre varias agencias”, dijo González Colón, en el comunicado de prensa.

Esta nueva ley complementa otras iniciativas que ha puesto en marcha la administración de González Colón en beneficio a los jóvenes en Puerto Rico.

“Con la firma del proyecto de administración A-35, el cual crea la Ley de Comité de Juventud Ahora (Ley 33-2025), garantizamos que la voz de los jóvenes entre 13 y 29 no solo sea escuchada, sino que, sea parte activa de la toma de decisiones y forme parte sustantiva de la formulación, evaluación e implementación de políticas públicas en Puerto Rico”, agregó la mandataria.

Otra iniciativa impulsada en los primeros meses de gobierno es el Programa de Vivienda Joven, que ofrece financiamiento con una tasa de interés del 5% a personas de 21 a 35 años, graduadas en los últimos cinco años, para la compra de su primera residencia.

A su vez, más de 612 jóvenes emprendedores ya han recibido su decreto contributivo, a través del Departamento de Desarrollo Económico, que faclita establecer su propio negocio, informó La Fortaleza.

“La educación es el motor más poderoso de transformación social. Con esta ley, no solo reconocemos el talento de nuestros estudiantes, sino que le abrimos las puertas de la universidad del Estado de manera proactiva. Esta es una legislación de justicia académica. No todos los jóvenes cuentan con los mismos recursos o acompañamiento para solicitar ingreso a la universidad. Con este modelo, la Universidad da el primer paso y le dice al estudiante: Te estamos esperando, creemos en ti y queremos que seas parte del desarrollo de Puerto Rico. La UPR irá donde está el talento, lo invitará y le brindará la oportunidad que merece”, expresó Rivera Schatz.

La medida reconoce los desafíos que ha experimentado la principal institución pública de la isla en términos de admisión y retención de estudiantes.

Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la UPR, en el primer semestre académico del año 2022-2023, tuvo 18,206 solicitudes, 10,311 admisiones y 7,751 matriculados.

Esto representa una disminución de 13.6 puntos porcentuales de personas admitidas que se han matriculado en el sistema UPR desde el año 2014 hasta el año 2022.

En la exposición de motivos de la medida se incluyen estadísticas sobre la matrícula.

De acuerdo a los datos incluidos en el comunicado de prensa, ha habido una marcada disminución en la matrícula en los últimos 17 años del Recinto de Río Piedras. El campus riopedrense, para el año académico 2006-2007, contaba con 20,533 estudiantes matriculados, versus 12,791 para el 2023-2024.

Por su parte, el Recinto de Utuado es aún más dramático. Este campus contaba, para el año académico 2006-2007, con 1,749 estudiantes matriculados. Sin embargo, esta cifra disminuyó a 335 estudiantes para el periodo 2023-2024, dijo La Fortaleza.

Ante esta realidad, la ley establece que la UPR admitirá de forma adelantada a estudiantes que, al finalizar undécimo grado, estén en el 20% superior de su clase o hayan completado ese nivel por vías alternas como homeschooling, escuelas virtuales, GED, educación para adultos o exámenes de validación de Educación.

Un estudiante, que no sea elegible para ser admitido conforme a lo anterior podrá solicitar admisión a la UPR y será evaluado conforme a los criterios establecidos mediante su política de admisión.

La firma se dio durante la entrega del Programa de Becas del Senado de Puerto Rico “Te Queremos Preparado”, creado mediante la Resolución del Senado 202, aprobada el 19 de mayo de 2025.

Este programa tiene como propósito brindar una beca de $1,000 para cubrir gastos relacionados a los estudios universitarios, anunció La Fortaleza.

Los estudiantes fueron seleccionados del informe certificado por el Departamento de Educación sobre los estudiantes graduados de escuela superior con un índice académico acumulativo de cuatro puntos (4.00); los resultados obtenidos por estos en la prueba de aprovechamiento académico administrada por el College Board.

Además, los estudiantes tienen que cumplir con el requisito de haber sido admitido en una universidad acreditada de Puerto Rico en un curso conducente al grado de Bachillerato; ser residente de Puerto Rico; y ser ciudadano americano. Fueron seleccionados cuatro estudiantes por municipio para un total de 312.

Conforme al Reglamento aprobado, en los casos en donde haya municipios con menos de cuatro estudiantes con 4.00 puntos, se procede a adjudicar esas becas a estudiantes que cumplan con los requisitos en los municipios de menor ingreso per cápita.