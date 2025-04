UPR pierde millones de dólares para investigación en STEM por políticas antidiversidad

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés) anuló esta semana varias subvenciones a investigadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al relacionarlas con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y, supuestamente, no alinearse a las prioridades de la salud estadounidense.

Solo en el Recinto de Río Piedras se recortaron $7 millones correspondientes a dos programas bajo la “ Research Initiative for Scientific Enhancement ” (RISE), que promueven investigaciones en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“ La subvención para los programas RISE fue cancelada por parte del HHS, citando que no era ‘parte de las prioridades de la agencia’, pero también citando que son iniciativas DEI y que estos estudios generalmente lo que hacen es excluir en vez de incluir, en referencia a las políticas anti-DEI que ha impuesto el gobierno federal ”, reveló el representante estudiantil de Río Piedras ante la Junta Universitaria de la UPR, Edward Maldonado Rosa .

Sin embargo, una carta de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) –adscritos al HHS–, enviada el miércoles al Decanato Auxiliar de Fondos Externos de la UPR en Río Piedras, establece que “esta subvención ya no lleva a cabo prioridades de la agencia”.

Además, los NIH señalaron, en la misiva a la que este medio tuvo acceso, que “los programas de investigación basados en categorías artificiales y no científicas, incluidos objetivos de equidad amorfos, son antitéticos para la investigación científica, no expanden nuestro conocimiento de los sistemas vivos, proveen bajos retornos de inversión, y, por último, no mejoran la salud, extienden la vida ni reducen enfermedades”.