Irma Costa Luna, de 74 años, apenas puede pasar tiempo en su hogar desde hace un mes, cuando el uso –casi ininterrumpido– de generadores eléctricos en un pequeño centro comercial aledaño a su hogar, en la urbanización Jardines Metropolitanos, deterioró su cuadro de salud.

“Duermo en el cuarto del medio, mis ventanas de atrás están totalmente clausuradas… Está 24 horas prendido el aire acondicionado, con un purificador de aire, para poder dormir allí. Yo me pasó aquí (en el balcón), donde usted me ve, porque ya entrar en la casa… Lo más que puedo es estar aquí, quizá en la cocina”, contó desde su hogar a El Nuevo Día.

El centro comercial del área se quedó sin servicio eléctrico el 6 de marzo, lo que ha obligado a los negocios –entre ellos un supermercado, una panadería y una lavandería– a operar con generadores industriales.

Esto ha impactado no solo la calidad de vida de los vecinos, obligados a soportar el ruido de los generadores, sino la salud de algunos de ellos, por los gases que emiten. Tal es el caso de Costa Luna, quien en agosto pasado fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, y que ahora debe estar conectada en todo momento a su oxígeno portátil para poder respirar.

“Los otros días llegué y ella (Costa Luna) estaba acostada en el balcón durmiendo la siesta, porque no puede dormir en la casa”, narró Bernardo Fiol, esposo de Costa Luna. “Llevamos así un mes, con este ruido”.

Fiol, también de 74 años, detalló que los generadores estuvieron prendidos “24/7″ por dos semanas desde el 6 de marzo, hasta que los residentes de las calles Edison y Gutenberg –los más afectados– comenzaron a quejarse de la situación.

“Esta (la panadería), por ejemplo, la están apagando entre 10:00, 10:30 y 11:00 de la noche, pero a las 4:00 o 5:00 de la mañana, eso es automático. La del supermercado, que es mucho más grande, esa apaga a las 11:00 de la noche y prende por la mañana también, no sé a qué hora, porque ya no la oigo por esta (la planta de la panadería)”, comentó Fiol desde su jardín, inundado por el ruido.

Agregó que el incesante alboroto los ha obligado a moverse de su hogar para quedarse en otros espacios, en busca de aminorar el daño a la salud de Costa Luna.

Otra vecina impactada es Gladys Santiago, de 71 años, quien vive con el generador de la panadería El Nuevo Roble a pasos de donde duerme. En su marquesina, desde donde puede tocar los tanques plásticos llenos de diésel, el olor es imposible de evitar.

Gladys Santiago, de 71 años, muestra uno de los tanques llenos con diésel propiedad de un negocio contiguo a su residencia. (Carlos Rivera Giusti)

“Tengo los pulmones afectados y hasta un pitillo. El doctor creyó que yo tenía asma, pero no he padecido de asma en mi vida”, expresó. “Yo no puedo dormir, cada dos horas me levanto. En el cuarto se escucha como si tuviera la planta. Mi casa huele por dentro completamente a diésel”.

Por su parte, Lizzette Santiago, de 61 años, y quien vive con su padre, de 89 años, expresó: “Es la salud de todos nosotros”.

Comerciante se defiende

Fernando Guerrero, dueño del supermercado El Roble, aclaró que los comercios en el centro comercial sin servicio son propiedades independientes, y afirmó que el generador que usa en su establecimiento está en cumplimiento.

“Aquí somos dueños independientes, y donde las personas tienen el problema es con las plantas que están al lado de allá de las casas”, sostuvo, en referencia al generador de la panadería, y al cual están conectados otros establecimientos sin luz en el lugar. “Hubo un problema con la subestación y el panel de contadores. LUMA vino, vio que tenía unos defectos y decidió cortar la luz en lo que se hacen unos trabajos y se repara, y estamos en ese proceso”.

Guerrero esperaba que el problema se resolviera entre hoy y mañana. “Ya se hicieron los arreglos, supuestamente el ingeniero eléctrico mandó unos papeles a LUMA y nos certificaron, y ya entre hoy y mañana debe estar puesta (la luz)”, abundó a este diario.

El dueño de la panadería El Nuevo Roble no se encontraba en el establecimiento al momento en que se le visitó.

Cuatro vecinos acudieron la semana pasada al Tribunal de San Juan con un recurso de mediación de conflictos bajo la Ley de Controversias y Estados Provisionales de Derecho (Ley 140-1974) en busca de una solución. También presentaron querellas ante la Policía –estatal y municipal–, el Cuerpo de Bomberos, el Municipio de San Juan, el Departamento de Hacienda y la Junta de Calidad Ambiental (JCA). La vista está pautada para el 17 de abril.

Los residentes también radicaron querellas ante la Policía –estatal y municipal–, el Cuerpo de Bomberos, el Municipio de San Juan, el Departamento de Hacienda y la Junta de Calidad Ambiental (JCA). Esta última visitó el lugar la semana pasada para tomar muestras de ruido y de contaminación, y esperaba tener listos sus informes esta o la próxima semana.

El Nuevo Día solicitó una reacción a LUMA Energy, pero el consorcio aclaró que, por tratarse de una subestación privada, su único rol es conectar o desconectar el servicio eléctrico, y que las reparaciones que sean necesarias en la subestación son responsabilidad del cliente.