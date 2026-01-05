Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Venezolanos en Puerto Rico reclaman sacar por completo el gobierno de Nicolás Maduro

Afirman que la intervención de Estados Unidos es necesaria en estos momentos para evitar un conflicto civil en el país sudamericano

5 de enero de 2026 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maduro fue transportado temprano la mañana del lunes para comparecer en el el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. (Stringer)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Si bien el régimen de Nicolás Maduro quedó “acéfalo” tras su captura a manos de la milicia estadounidense, ello no significa el fin de su poder político, coincidieron este lunes un grupo de venezolanos residentes en la isla, que confían en que “saquen a todos” los oficiales del gobierno y que su país natal vuelva a ser “libre”.

RELACIONADAS

“La dictadura sigue viva. Todavía tienen grupos muy fuertes, armados, que están tratando de ver cómo hacen para perpetuarse más en el poder. Están viendo cómo hacen para lograr seguir atornillados en el poder”, sostuvo Tomás Sorondo, portavoz de la organización Casa Venezuela.

Justo el día que Maduro y su esposa, Cilia Flores, estuvieron ante la justicia norteamericana, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, el grupo dijo, además, estar confiado en que la extracción del presidente venezolano no desatará una guerra civil en el país sudamericano.

Anticiparon –como hicieron durante una manifestación el domingo– que la transición política tomará tiempo, y que el final del régimen, aunque entienden llegará, requerirá la intervención de Estados Unidos para evitar una “guerra civil”, en momentos en que plantean que resulta complicado que la oposición tome el control del país “pacíficamente” a corto plazo.

“Es oportuno para que nos ayuden a poner orden”, opinó Silvia Casado, de Vente Puerto Rico.

Maduro y su esposa fueron extraídos de Venezuela la madrugada del sábado, en medio de un operativo militar con bombardeos en Caracas y otras ciudades, que conllevó el uso de 150 aviones y helicópteros. La intervención no contó con aval del Congreso, como dicta la Constitución estadounidense. Este lunes, en una primera audiencia, ambos se declararon “no culpable”. Maduro dijo ser un hombre decente y afirmó: “Sigo siendo el presidente de mi país”.

“Cuando Maduro dice que él es el presidente legítimo, eso es una mentira, eso es prepotencia... Él entiende que va a salir libre, pero el ‘indictment’ (acusación) que tiene Maduro no es de ayer, no es de antier, no es de Trump... Es un régimen de delincuentes, y todos deberían estar presos hoy”, agregó Sonia Cosme, también de Casa Venezuela.

Decenas de venezolanos que participaron en una manifestación para respaldar la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el sábado.Dos de los asistentes cargan las banderas de Venezuela y Puerto Rico.Una acusación de 25 páginas hecha pública el sábado acusa a Maduro y a otras personas de trabajar con carteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían enfrentarse a cadena perpetua si son declarados culpables.
1 / 16 | Venezolanos en Puerto Rico celebran la captura de Nicolás Maduro: "Voy a poder abrazar mi libertad". Decenas de venezolanos que participaron en una manifestación para respaldar la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el sábado. - Ramon "Tonito" Zayas

A pesar de la latente posibilidad de una nueva intervención estadounidense, según le advirtiera el presidente Donald Trump a la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, si esta no coopera con su administración, el grupo de venezolanos en la isla reafirmó que no teme por que se desarrolle un conflicto interno mayor.

Los que están en este momento, que siguen siendo parte del régimen, que siguen siendo parte del gobierno, tienen que colaborar. Lo que está diciendo Estados Unidos es: ‘así como cogí a Maduro, te puedo capturar’”, señaló Mary Carmen Díaz, economista con 28 años viviendo en la isla.

“Hoy vemos con beneplácito que una persona que hundió prácticamente a nuestro país está enfrentando la justicia, y qué bueno que se le están respetando sus derechos, que tiene un abogado, que pudo dar una fe de vida, lo que no han tenido la suerte los 18,300 presos de conciencia”, apuntó Díaz.

Trump ha dicho que Estados Unidos dirigirá el país hasta que haya una transición “apropiada y juiciosa”. Afirmó que, en el ínterin, empresas estadounidenses se encargarán de “arreglar la infraestructura petrolera venezolana”.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Díaz, igualmente portavoz de Casa Venezuela, insistió que la mayoría del país está contento por la captura de Maduro, pero se ven inhabilitados de celebrar en las calles ante las amenazas por parte del gobierno.

“Por fin, vemos la luz al final del túnel, y espero que todos salgan porque cayó el dictador, pero la dictadura todavía está ahí tambaleándose. Esperamos que los saquen a todos y Venezuela sea libre, y nuestro presidente legítimo Edmundo González... pronto pueda ir al poder”, señaló, por su parte, Cosme.

Nicolás MaduroDonald TrumpVenezuela
Leysa Caro González
Leysa Caro González
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
