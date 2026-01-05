Venezolanos en Puerto Rico reclaman sacar por completo el gobierno de Nicolás Maduro

Si bien el régimen de Nicolás Maduro quedó “acéfalo” tras su captura a manos de la milicia estadounidense, ello no significa el fin de su poder político, coincidieron este lunes un grupo de venezolanos residentes en la isla, que confían en que “saquen a todos” los oficiales del gobierno y que su país natal vuelva a ser “libre”.

“La dictadura sigue viva. Todavía tienen grupos muy fuertes, armados, que están tratando de ver cómo hacen para perpetuarse más en el poder. Están viendo cómo hacen para lograr seguir atornillados en el poder”, sostuvo Tomás Sorondo, portavoz de la organización Casa Venezuela.

Justo el día que Maduro y su esposa, Cilia Flores, estuvieron ante la justicia norteamericana, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, el grupo dijo, además, estar confiado en que la extracción del presidente venezolano no desatará una guerra civil en el país sudamericano.

Anticiparon –como hicieron durante una manifestación el domingo– que la transición política tomará tiempo, y que el final del régimen, aunque entienden llegará, requerirá la intervención de Estados Unidos para evitar una “guerra civil”, en momentos en que plantean que resulta complicado que la oposición tome el control del país “pacíficamente” a corto plazo.

“Es oportuno para que nos ayuden a poner orden”, opinó Silvia Casado, de Vente Puerto Rico.

Maduro y su esposa fueron extraídos de Venezuela la madrugada del sábado, en medio de un operativo militar con bombardeos en Caracas y otras ciudades, que conllevó el uso de 150 aviones y helicópteros. La intervención no contó con aval del Congreso, como dicta la Constitución estadounidense. Este lunes, en una primera audiencia, ambos se declararon “no culpable”. Maduro dijo ser un hombre decente y afirmó: “Sigo siendo el presidente de mi país”.

“Cuando Maduro dice que él es el presidente legítimo, eso es una mentira, eso es prepotencia... Él entiende que va a salir libre, pero el ‘indictment’ (acusación) que tiene Maduro no es de ayer, no es de antier, no es de Trump... Es un régimen de delincuentes, y todos deberían estar presos hoy”, agregó Sonia Cosme, también de Casa Venezuela.

A pesar de la latente posibilidad de una nueva intervención estadounidense, según le advirtiera el presidente Donald Trump a la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, si esta no coopera con su administración, el grupo de venezolanos en la isla reafirmó que no teme por que se desarrolle un conflicto interno mayor.

“Los que están en este momento, que siguen siendo parte del régimen, que siguen siendo parte del gobierno, tienen que colaborar. Lo que está diciendo Estados Unidos es: ‘así como cogí a Maduro, te puedo capturar’”, señaló Mary Carmen Díaz, economista con 28 años viviendo en la isla.

“Hoy vemos con beneplácito que una persona que hundió prácticamente a nuestro país está enfrentando la justicia, y qué bueno que se le están respetando sus derechos, que tiene un abogado, que pudo dar una fe de vida, lo que no han tenido la suerte los 18,300 presos de conciencia”, apuntó Díaz.

Trump ha dicho que Estados Unidos dirigirá el país hasta que haya una transición “apropiada y juiciosa”. Afirmó que, en el ínterin, empresas estadounidenses se encargarán de “arreglar la infraestructura petrolera venezolana”.

Díaz, igualmente portavoz de Casa Venezuela, insistió que la mayoría del país está contento por la captura de Maduro, pero se ven inhabilitados de celebrar en las calles ante las amenazas por parte del gobierno.